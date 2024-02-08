Görevde yükselme sınavında alt görev şartında hangi süreler değerlendirilecek?

SORU: Görevde yükselme sınavı kapsamında alınan başvuruların değerlendirilmesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel olarak görev yapmakta iken mevzuatı uyarınca ilgili memur kadrolarına atamaları yapılan personelin, sözleşmeli personel pozisyonunda geçen hizmet sürelerinin, mevzuatla aranan alt görev şartı ve süresi kapsamında dikkate alınması mümkün mü?

CEVAP: 7433 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 657 sayılı Kanuna, kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarını düzenleyen geçici 48 inci madde eklenmiştir. 657 sayılı Kanunun bahse konu geçici 48 inci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; a) 28/11/2022 tarihi itibarıyla;

1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, …uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, Türk Tarih Kurumu Başkanlığında bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığının kazı alanları ve ören yerlerinde görevli bulunan arkeolog, restoratör ve müze araştırmacısı unvanlarında çalışan personel ise Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra teşkilatında, bu Kanunun ek 41 inci ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumların kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına, … bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar…" hükmü yer almaktadır.



İlgili madde hükmü incelendiğinde, sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmakta iken mevzuatı uyarınca memur kadrolarına atanan personelin, daha önce pozisyon unvanında geçen hizmet sürelerinin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarda alt görevlerde geçirilen sürelerde sayılmasına dair herhangi bir düzenlemeye gidilmediği görülmektedir. Öte yandan, konuyla ilgili olarak 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 37 nci madde ve 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 41 inci madde bulunmakta olup söz konusu düzenlemelerde de memur kadrolarına atanan personel hakkında, daha önce pozisyon unvanında geçen hizmet sürelerinin mevzuatı uyarınca alt görevlerde geçirilen sürelerde sayılmasına ilişkin herhangi bir hususa değinilmediği görülmektedir. Bununla birlikte, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde geçen hizmet sürelerinin, belirlenen alt görevlerde geçmiş gibi sayılmasının mümkün bulunmadığı; ancak sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanan personel bakımından, daha önce pozisyon unvanında geçen hizmet süresinin, atandığı kadronun alt görev olarak belirlenmiş olması halinde mevzuatı uyarınca alt görev süresinden sayılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.