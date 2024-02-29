Belediyelerde görev yapan personeller dikkat!

SORU: Belediyede görev yapan daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı kadrolarında görev yapmakta iken görevden alınanlardan en az 3 yıl süre ile bu kadrolarda görev yapanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi kapsamında idari uzman kadrolarına atanması mümkün mü?

CEVAP: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesinde, "Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atanabilmek için Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen şartları taşımak gerekir. ... Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan; a) Ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara, b) İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara, c) (a) ve (b) bentleri dışında kalanlardan görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler; 1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya pozisyonlarına,

2) (1) numaralı alt bent kapsamında yer almayanlar, bu bent kapsamındaki kadro, pozisyon ve görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olmaları halinde görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait idari uzman unvanlı kadro veya pozisyonlara, 3) (1) ve (2) numaralı alt bentler kapsamına girmeyenler görevden alındığı veya görevinin sona erdiği kuruma ait merkez veya taşra teşkilatındaki araştırmacı unvanlı kadro veya pozisyonlara, Cumhurbaşkanınca veya bakanlarca ya da atamaya yetkili amirlerce atanırlar..." hükmü yer almaktadır. Diğer taraftan, 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 1 inci maddesinde, "(1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esaslarını belirlemektir. (2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar." hükmüne yer verilerek ek 35 inci madde uygulamasına ilişkin kapsam belirlenmiştir. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ise bu Kararname kapsamında sayılmamıştır.



Bu itibarla, Belediyelerde daire başkanı ve genel sekreter yardımcısı kadrolarında görev yapmakta iken görevden alınanlardan en az 3 yıl süre ile bu kadrolarda görev yapanların 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi kapsamında idari uzman kadrolarına atanmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.