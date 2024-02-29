Özel Kalem Müdürü kadrosundan ayrılanların yeşil pasaportu geri alınır mı?

SORU:Özel Kalem Müdürü kadrosuna atanan ve daha sonra istifa eden, durumuna uygun memur kadrolarına atananların, hususi damgalı pasaportu geri alınabilir mi?

CEVAP:657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine istinaden 1 derecelik özel kalem müdürü kadrosuna atanan ve 1 derecelik kadroda görev yapması nedeniyle hususi damgalı pasaport alan personelin, daha sonra özel kalem müdürlüğünden istifa etmesi veya müktesebatına uygun 9 derecelik bilgisayar işletmeni kadrosuna atanması durumunda, sahip olduğu hususi damgalı pasaportun geri alınıp alınamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinde,

"A) Hususî damgalı pasaportlar; birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle Sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. ... Hususi damgalı pasaportlar altı aydan az olmamak kaydıyla İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde ... geçerli olmak üzere tanzim edilir. Bu pasaportlardan süresi bitenlerin, bu bendin birinci fıkrasında yazılı başvuru, İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının vereceği talimat üzerine Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik ve elçiliklerince de aynı müddetler için beşer defa uzatılması mümkündür. ..." hükmü yer almaktadır Mezkûr Kanunun 22 nci maddesinde ise pasaport veya vesika verilmesi yasak olan haller ile bu hallerin gerçekleşmesi halinde verilen pasaportların geri alınmasına ilişkin hususlar açıkça düzenlenmiş olup hususi damgalı pasaport aldıktan sonra daha alt dereceli kadrolara atananlardan verilen pasaportun geri alınacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.



Ancak , İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden kamu kurumlarına gönderilen pasaport işlemleri ile ilgili dikkat edilmesi ve uygulanması gereken kurumsal sorumluluklara ilişkin hususların Kurumların yükümlülükleri başlıklı Ek-2 kısmında konu belirtilmiş bu kısımda Ek-2 de yer alan "Hususi veya hizmet damgalı pasaport hak sahipliğinin sona ermesi durumunda kurum tarafından kurumun bulunduğu yer il nüfüs ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilir ve ilgili pasaport geçersiz hale getirilir " hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla , hak sahibi sona erenler hakkında çalışılan kurum tarafından ll nüfüs ve vatandaşlık müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.