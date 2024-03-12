Kariyer uzmanlığa atanmada hastalık izin süresi dikkate alınır mı?

SORU:Radyo ve Televizyon Üst Kurulu uzmanı olarak atanabilmek için aranan yabancı dil yeterliliğine ilişkin belgeye sahip olmak için tanınan iki yıllık sürenin hesabında hastalık izni süresinin dikkate alınması mümkün mü?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uzman istihdamını düzenleyen ek 41 inci maddesinin beş, altı ve yedinci fıkralarında; "Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), Dışişleri Uzmanlığı için asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar. Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı ile uzman ve uzman yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarda yer alan hükümler, 36 ncı maddenin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman ve uzman yardımcılarından merkez teşkilatına ait kadrolarda bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı yasama uzman ve yasama uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı Cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanır…" hükümleri yer almaktadır. Mezkûr maddenin beşinci fıkrası, gerekli yabancı dil belgesine yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartını zikretmekte ancak bu sürenin hesabında hangi sürelerin dikkate alınıp alınamayacağına dair herhangi bir hüküm içermemektedir. Anılan maddenin altıncı fıkrası ise uzman istihdamına ilişkin diğer hususların kurumlar tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceğini hüküm altına almıştır

Bu kapsamda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinin "Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi" başlıklı 19 uncu maddesinde; "(1) Uzman yardımcıları; Üst Kurulda aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresini tamamlamalarına müteakip, birim amirlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda; Üst Kurulun görevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanındaki gelişmeler paralelinde iki adet tez konusu önerisi hazırlar..." hükmü, "Tez hazırlama süreci ve tezin teslimi" başlıklı 20 nci maddesinde; "…

(3) Uzman Yardımcısı tezini, tez danışmanı raporu ile birlikte tez konusu verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadır. Oniki aylık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık izni ve refakat izni süreleri dikkate alınmaz…" hükmü, "Yeterlik sınavı" başlıklı 23 üncü maddesinde; "(1) Tez savunmasında başarılı bulunan uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, Üst Kurulda fiilen en az üç yıl çalışmak kaydıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar…" hükmü bulunmaktadır. Mezkur Yönetmelikte tez konusu belirleyebilmek, tezi teslim etmek ve yeterlik sınavına girmeye hak kazanabilmek için ilgili maddelerde belirtilen sürelerin hesabına aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan sürelerin dahil edilmeyeceği hüküm altına alınmakla birlikte yabancı dil belgesine sahip olmak için tanınan iki yıllık sürenin hesabında hariç tutulacak herhangi bir süre zikredilmemiştir.



Bu itibarla, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 19, 20 ve 23 üncü maddelerinde yer alan bahse konu hükümlerin kıyasen uygulanarak toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinlerinde geçen sürenin yabancı dil belgesine sahip olmak için tanınan iki yıllık sürenin hesabına da dahil edilmemesinin uygun olacağı düşünülmektedir.