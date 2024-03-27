Kamu işçisi muhtar olabilir mi?

SORU: Kamuda 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak görev yapan personelin mahalli idareler seçiminde, köy muhtarlığı ve ihtiyar meclisi üyeliği ile mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliğine seçilmesi durumunda iş akdi fesih edilecek mi? Feshedilmemesi durumunda iki görevi sürdürmesi mümkün mü?

CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesinde "Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. İşveren tarafından mal veya hizmet üretmek amacıyla maddî olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime işyeri denir." şeklinde belirtilmiştir. Mezkur Kanun'un 8. maddesinde de, iş sözleşmesinin, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşme olduğu, iş sözleşmesinin, Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tabi olmadığı, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.



Ayrıca; 4857 sayılı İş Kanunu'nda, işçinin muhtar olarak seçilmesi halinde görevine devam etmesini engelleyen herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 442 sayılı Köy Kanunu'nun 33'üncü maddesine göre: Devletin, katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin, köylerin, İktisadi Devlet Teşekküllerinin veya bunlara bağlı daire ve müesseselerle ortaklarının ve imtiyazlı şirketlerin memur ve müstahdemi olanların, köy muhtarlığına ve ihtiyar meclisi üyeliğine seçilmesi durumunda muhtar veya ihtiyar meclisi üyeliğinden İl veya İlçe İdare Kurulunca çıkarılacakları düzenlenirken işçiler bakımından iki görevin birlikte yürütülmesini engelleyen bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Bununla birlikte, iki görevin birlikte sürdürülmesi nedeniyle işçinin iş görme edimini yerine getirememesi halinde, "feshin son çare olması ilkesine" uyulmak ve ispat yükü işveren tarafında olmak kaydıyla iş sözleşmesinin sonlandırılması söz konusu olabilecektir.