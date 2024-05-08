Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat!

SORU: Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken memur kadrosu ile Devlet memuriyetine atanan personelin kadroya geçmeden önce özel sektörde avukat olarak geçen hizmetlerinin intibak işleminde değerlendirmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ortak Hükümler" başlıklı 36/C/3 maddesinde, "Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.



Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde , avukat pozisyonunda çalışmakta iken Avukatlık Hizmetleri Sınıfında avukat kadrosuna geçişinin yapılması halinde özel sektörde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin 3/4'ünün intibakında değerlendirilebileceği değerlendirilmektedir.