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Giriş Tarihi: 8.5.2024 14:04

Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat!

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken memur kadrosu ile Devlet memuriyetine atanan personelin kadroya geçmeden önce özel sektörde avukat olarak geçen hizmetlerinin intibak işleminde değerlendirmesi mümkün mü? Ayrıntılar Sabah Memurlar'da...

Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat!

SORU: Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken memur kadrosu ile Devlet memuriyetine atanan personelin kadroya geçmeden önce özel sektörde avukat olarak geçen hizmetlerinin intibak işleminde değerlendirmesi mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ortak Hükümler" başlıklı 36/C/3 maddesinde, "Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde , avukat pozisyonunda çalışmakta iken Avukatlık Hizmetleri Sınıfında avukat kadrosuna geçişinin yapılması halinde özel sektörde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin 3/4'ünün intibakında değerlendirilebileceği değerlendirilmektedir.

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Sözleşmeliden kadroya geçenler dikkat!
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