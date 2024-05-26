Engelli yakını bulunan memura izin verilir mi?

SORU: Engelli yakını bulunan memurlara izin verilir mi? 2010/2 sayılı Genelge hükmüne göre izin hangi hallerde verilir? İzin saatlerinin birleştirilerek haftanın bir gününde kullanılması mümkün mü?

CEVAP: 30.1.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemlere ilişkin 2010/2 sayılı Genelge'de, "Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır." hükmü yer almaktadır. Mezkûr Genelge ile kamu çalışanlarının engelli aile bireyinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması gerektiği belirtilmiştir.



Bu itibarla,

- Mezkûr Genelge hükmü uyarınca verilen iznin günde kaç saat verileceği hususunun kamu çalışanının engelli aile bireyinin engel durumu, engelli aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak çalışılan Bakanlıkça belirlenmesinin uygun olacağı,



- Düzenlemede iznin engelli aile ferdinin münhasıran "günlük bakımı için" verildiğinden, izin saatlerinin birleştirilerek haftanın bir gününde kullanılmasının mümkün bulunmadığı, değerlendirilmektedir.