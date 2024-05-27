Genel idare hizmetlerine atananlar dikkat!

SORU: Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken genel idare hizmetleri sınıfında memur kadrosuna ataması yapılan personelin intibakı nasıl yapılacak?



CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 inci maddesinde, "Memurların eşit dereceler arasında veya derece yükselmesi suretiyle sınıf değiştirmeleri caizdir. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev için bu Kanunda, kuruluş kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde belirtilen niteliklere sahip olmaları şarttır. Bu durumda sınıfları değişenlerin eski sınıflarının derecesinde elde ettikleri kademelerde geçirdikleri süreler yeni sınıflardaki derecelerinde dikkate alınır. Kurumlar, memurlarını meslekleri ile ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleri ile ilgili sınıfa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle atayabilirler. Eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme süreleri eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılır ve bu süre tamamlanıncaya kadar kendilerine sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kademe ilerlemesi verilmez." hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 13 üncü maddesinde emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbeleri, meslek dereceleri ve görev unvanları ayrıca düzenlenmiştir.



Bu itibarla, Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapmakta iken memur kadrosuna ataması yapılan personelin bu derece ve kademesinin korunması, emsali personele göre fazladan aldığı derece ve varsa kademe kadar ilk ilerleme süresinin bekletilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.