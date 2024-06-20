696 sayılı KHK ’ye çalışmakta iken istifa eden personel yeniden aynı göreve dönebilir mi?

SORU: 696 sayılı KHK'lı olarak Belediyede çalışmakta iken kıdem tazminatı alıp istifa eden personelin müracaat etmesi halinde yeniden 696'lı olarak belediyede çalışması mümkün mü?

CEVAP: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesinde, "İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bu idarelere ait ve halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebilir…" hükmü ile geçici 24 üncü maddesinde, "İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar. …bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler..." hükmü yer almaktadır. Görüldüğü üzere, 20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı KHK ile istisnalar hariç olmak üzere kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve mezkûr KHK'da sayılan kurumlar hariç olmak üzere hizmet alımı yöntemi ile personel çalıştırılma uygulamasına son verilmiştir. Bu kapsamdaki personelden aranılan şartları taşıyanların işçi kadrolarına atanacakları hüküm altına alınmıştır. Bu personelin herhangi bir sebeple işten ayrılması halinde ihdas edilen sürekli işçi kadroları herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacaktır. Öte yandan, il özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları, il özel idareleri ve belediyelerin üyesi olduğu mahalli idare birlikleri, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının doğrudan doğruya veya dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerde ise hizmet alımı yöntemi ile çalışanların ise 375 sayılı KHK çerçevesinde kurulacak şirketlerde işçi statüsünde istihdam edilecektir.



Diğer taraftan, 9.8.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte il özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, 2 müessese ve işletmelerine ilk defa işçi alımına ilişkin esas ve usüller belirlenmiştir. Mezkûr Yönetmeliğe göre, "Kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında çalışırken, disiplin soruşturması veya 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendi gereğince hizmet akdinin feshi dışında bir neden ile iş akdi feshedilenlerin" işe göndermede öncelik hakkı bulunmaktadır.



Yine, 28.4.2018 tarihli ve 30405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 20 nci maddesi kapsamındaki şirketlerde işçilerin işe alımı, işçilere ilişkin personel giderlerinin toplam giderler içindeki payına ilişkin üst sınırları, ilk defa alınacak işçilere ilişkin belirlenecek ölçütleri esas alarak yıllık sınırlamaları ve bu kapsamdaki alımlar ile harcamaları izlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.



Bu itibarla, 375 sayılı KHK'nın geçici 24 üncü maddesi gereğince Belediye şirketlerine işçi statüsüne geçirilen personelden kendi isteği ile ayrılanların bu haktan bir kez daha yararlanmasının mümkün bulunmamaktadır.



Bununla birlikte Belediyede sürekli işçi veya Belediyen şirketinde işçi statüsünde istihdamının yukarıda yer verilen mezkûr Yönetmelik ile mezkûr Esaslar çerçevesinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde olması halinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.