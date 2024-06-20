Memuriyete girmeden önce avukatlık stajını yapana kaç kademe verilir?

SORU: Memuriyete girmeden önce avukatlık stajını yapan memurun 2 kademe ilerlemesinden yararlandırılması mümkün mü?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının birinci bendinde, "Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.



Diğer taraftan, "avukatlık stajını açıkta iken yapan" ibaresinden Devlet memuriyetine girmemiş veya istifa/emeklilik gibi bir sebeple memuriyet bağının koptuğu durumların anlaşılması gerekmektedir.



Bu itibarla, ilgili personelin 2 kademe ilerlemesinden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.