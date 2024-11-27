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Giriş Tarihi: 27.11.2024 15:00

Devlet Su İşleri 515 sürekli işçi alacak

4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 515 adet sürekli işçi alımı yapılacak. Detaylar Sabah Memurlar'da...

AA
Devlet Su İşleri 515 sürekli işçi alacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini bildirdi. Yumaklı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

DSİ Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini belirten Yumaklı, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcılarının da bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla alınacak.

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Devlet Su İşleri 515 sürekli işçi alacak
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