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785 2019: Kültür ve iş başvurusu nasıl yapılır?

personel alımı duyurusunda "Kütüphaneci (500) kişi, Müze Araştırmacısı (25) kişi, Arkeolog (25) kişi, Mühendis (50) kişi, Mimar (65) kişi, Şehir Plancısı (50) kişi, (KPSSP93 puan türünde) Tekniker (50) kişi, 2018 yılı (B) grubu KPSSP3 puan türünden yapılan puan sıralama sonucu pozisyon sayısının beş katı aday arasına girmek kaydıyla Mütercim-Tercüman pozisyonunda (20) kişi olmak üzere, yapılacaktır." İfadeleri iş arayan vatandaşları heyecanlandırdı. Peki, Kültür ve personel alım başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2019 hakkında tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:41
Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı 2019: Kültür ve Turizm Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır?

personel alımı başvuru detayları yüzlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Personel alım ilanı yayınlayan kurum tam 785 kişilik sözleşmeli personel alacağı ifadesinde bulundu. Başvuru şartları ve tüm detaylar da vatandaşlarla geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Peki, Kültür ve personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 yapılacaktır. Haberimizin devamında detaylarına ulaşabilirsiniz...

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı 2019: Kültür ve Turizm Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır?
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