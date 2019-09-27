Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı 2019: Kültür ve Turizm Bakanlığı iş başvurusu nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru detayları yüzlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Personel alım ilanı yayınlayan kurum tam 785 kişilik sözleşmeli personel alacağı ifadesinde bulundu. Başvuru şartları ve tüm detaylar da vatandaşlarla geçtiğimiz günlerde paylaşıldı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURUSU

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım Usul ve Esasları hükümleri çerçevesinde aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyonlara, 2018 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, yapılacak giriş (sözlü) sınav sonucuna göre, toplam 785 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Haberimizin devamında Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuru detaylarına ulaşabilirsiniz...