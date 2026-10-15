Milli Saraylar 158 personel alımı yapacak: Başvuru şartları, KPSS puanı ve son başvuru tarihi

Milli Saraylar 158 Personel Alımı Hangi Kadrolarda Yapılacak?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 158 sözleşmeli personel alacak. Personel, İstanbul ve Edirne'de görevlendirilecek.

Alım yapılacak pozisyonlar ve kontenjanlar şöyle:

Pozisyon Kontenjan Büro Personeli 1 Müze Görevlisi 9 İnşaat Mühendisi 1 Restoratör (Kalemkâr) 5 Çözümleyici 1 Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru ve Seramik Üretimi) 11 Tekniker (El Dekoru ve Seramik Üretimi) 5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi 100 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) 25 Toplam 158

Alımların 133'ü İstanbul, 25'i Edirne için gerçekleştirilecek.

Milli Saraylar Personel Alımında KPSS Şartı Var mı?

Milli Saraylar personel alımında bazı pozisyonlar için KPSS şartı aranırken bazı pozisyonlara KPSS puanı olmadan başvuru yapılabilecek.

Büro personeli, müze görevlisi, inşaat mühendisi, restoratör ve koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonlarına başvuracak adayların 2025 veya 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

KPSS şartı aranmayan pozisyonlar ise çözümleyici, diğer teknik hizmet personeli, tekniker ve destek personeli (temizlik görevlisi) olarak belirlendi. Bu pozisyonlara başvuran adaylar uygulamalı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

Büro Personeli Alımı Şartları Nelerdir?

İstanbul'da görevlendirilmek üzere 1 büro personeli alınacak.

Başvuracak adayların İşletme, Yönetim Bilimleri, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

Ayrıca 2025 veya 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

Müze Görevlisi Alımı Şartları Nelerdir?

Milli Saraylar bünyesinde İstanbul'da görevlendirilmek üzere 9 müze görevlisi alınacak.

Müzecilik, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Halkbilimi, Arkeoloji, Klasik Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Türk İslam Arkeolojisi, İletişim Bilimleri, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gazetecilik veya Radyo, Televizyon ve Sinema lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Adayların 2025 veya 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

İnşaat Mühendisi Alımı Şartları Nelerdir?

İstanbul'da görevlendirilmek üzere 1 inşaat mühendisi alınacak.

Başvuracak adayların İnşaat Mühendisliği lisans bölümünden mezun olmaları, 2025 veya 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almaları ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Restoratör Alımı Şartları Nelerdir?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da görevlendirilmek üzere 5 restoratör alacak.

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Restorasyon ve Konservasyon, Rölöve-Restorasyon, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım veya Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restorasyonu lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Ayrıca Mimarlık, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Güzel Sanatlar veya Dil ve Tarih-Coğrafya fakültelerinin kültür varlıklarını koruma, onarım, restorasyon ve konservasyon alanlarındaki lisansüstü programlarından mezun olanlar da başvuru yapabilecek.

Adayların 2025 veya 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

KPSS'siz Çözümleyici Alımı Şartları Nelerdir?

İstanbul'da görevlendirilmek üzere 1 çözümleyici alınacak.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Bilimleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Ağ, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar ve Enformatik, Sistem Yönetimi, Veri Tabanı Uygulama veya Web Tasarım lisans bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Adayların C-SHARP (ASP.NET, MVC), MS-SQL ve JAVA programlama dillerinden en az ikisini bildiklerini belgelemeleri ve YDS'den en az D düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekiyor. İlanda belirtilen yabancı dil muafiyetleri ve eşdeğerlik hükümleri uygulanacak.

Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak. Bu pozisyonda KPSS puanı istenmeyecek.

KPSS'siz Teknik Personel Alımı Şartları Nelerdir?

Milli Saraylar, el dekoru ve seramik üretimi alanında 11 diğer teknik hizmet personeli ve 5 tekniker alacak.

Diğer teknik hizmet personeli için Geleneksel Türk Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Geleneksel Türk El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Resim, Seramik, Seramik Sanatları, Seramik Tasarımı, Seramik ve Cam, Seramik ve Cam Tasarımı, Seramik-Cam, Bileşik Sanatlar, El Sanatları veya El Sanatları Tasarımı ve Üretimi lisans bölümlerinden mezun olmak gerekiyor.

Tekniker pozisyonuna ise Geleneksel El Sanatları, Seramik, Çini İşlemeciliği, Seramik ve Cam, Seramik, Cam ve Çinicilik, Geleneksel Türk El Sanatları, El Sanatları veya Seramik-Cam ön lisans programlarından mezun olanlar başvurabilecek.

Her iki pozisyon için de son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak. KPSS puanı istenmeyecek.

100 Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları Nelerdir?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da 80 ve Edirne'de 20 olmak üzere toplam 100 koruma ve güvenlik görevlisi alacak.

Adayların herhangi bir lisans bölümünden mezun olmaları, 2025 veya 2026 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almaları ve son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Ayrıca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili sağlık mevzuatında belirtilen şartları taşımak, silahlı özel güvenlik kimlik kartına veya sertifikasına sahip olmak ya da bunlar için başvurmuş olmak şartı aranacak.

Adayların gece ve gündüz vardiyalı çalışmaya engel durumlarının bulunmaması gerekiyor. Atanmaya hak kazananların belirlenen süre içerisinde silahlı özel güvenlik kimlik kartını ibraz etmeleri zorunlu olacak.

KPSS'siz 25 Temizlik Personeli Alımı Şartları Nelerdir?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, İstanbul'da 20 ve Edirne'de 5 olmak üzere toplam 25 destek personeli (temizlik görevlisi) alacak.

Adayların en az ortaöğretim (lise) veya dengi okul mezunu olmaları ve son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

Bu pozisyonda KPSS şartı aranmayacak. Personel alımı uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilecek.

Personel Alımı Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen ilgili genel şartları taşımaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekiyor.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak ve ilanda belirtilen askerlik ile sağlık şartlarını taşımak da aranacak koşullar arasında yer alıyor.

Dul ve yetim aylığı alanlar, emeklilik ve aylık şartına ilişkin kısıtlamanın dışında tutulacak.

Milli Saraylar Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Bitecek?

Milli Saraylar 158 sözleşmeli personel alımı başvuruları 12 Ekim 2026 tarihinde başladı.

Başvurular 22 Ekim 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular yalnızca Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresiyle elektronik ortamda yapılacak.

Şahsen, kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, Başkanlığın aynı tarihlerde yayımladığı sınav ilanlarından yalnızca birine başvurabilecek.

Milli Saraylar Personel Alımı Sınavı Nasıl Yapılacak?

Büro personeli, müze görevlisi, mühendis ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında KPSS puan sıralamasına göre kontenjanın 8 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Restoratör pozisyonunda kontenjanın 20 katı kadar aday uygulamalı sınava alınacak. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Çözümleyici, diğer teknik hizmet personeli, tekniker ve destek personeli pozisyonlarında başvurusu kabul edilen adayların tamamı uygulamalı sınava alınacak. Başarılı olanlar arasından kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Uygulamalı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılabilmek için en az 60 puan alınması gerekecek.

Milli Saraylar Personel Alımı Sonuçları Nereden Açıklanacak?

Milli Saraylar personel alımı başvuru ve sınav sonuçları, Başkanlığın resmî internet sitesinden ve Kariyer Kapısı üzerinden takip edilebilecek.

Sınavların ardından başarı sıralamasına göre 158 asıl aday ile asıl aday sayısının dörtte biri kadar yedek aday belirlenecek.

Adaylar, başvuru ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ilgili sonuçların açıklanmasından itibaren 5 iş günü içerisinde yapabilecek.

Başkanlığın internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak duyurular tebligat niteliğinde olacak. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör