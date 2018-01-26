Otoparklarda her şey değişiyor

Otopark görevlilerine mesleki standart geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre otopark görevlisi kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışacak, uyarı işaretlerini talimatlar doğrultusunda kullanacak, tehlikeli olaylar varsa konuyu ilgililerle paylayacak, acil durumları ilgililere bildirecek, kendi yetkisindeki müşteri öneri ve şikayetlerini çözecek; yetkisinde olmayanları ilgili kişilere bildirecek, kişisel temizliğine dikkat edecek, iş kıyafetlerini giyecek, otoparkın düzenini sağlayacak, araçların düzenli park edilip edilmediğin, kontrol edecek.