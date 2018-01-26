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Otoparklarda her şey değişiyor

Otopark Görevlilerini kapsayan meslek standartları 'de yayımlandı. Valeleri de kapsayan kararda iş sağlığı ve güvenliği ön planda tutuldu. Vale hizmeti verenlerin, sürücü belgesine sahip olmasının belirtildiği kararda, görevlilerin iş kuralları da açıklandı. Buna göre, otopark görevlileri de sözlü ve yazılı sınava tabi tutulmadan iş yapamayacak.

Giriş Tarihi: 26.1.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 11:39
Otoparklarda her şey değişiyor

mesleki standart geldi. 'de yayımlanan karara göre otopark görevlisi kendisini ve çevresindekileri riske atmayacak şekilde çalışacak, uyarı işaretlerini talimatlar doğrultusunda kullanacak, tehlikeli olaylar varsa konuyu ilgililerle paylayacak, ları ilgililere bildirecek, kendi yetkisindeki müşteri öneri ve şikayetlerini çözecek; yetkisinde olmayanları ilgili kişilere bildirecek, kişisel temizliğine dikkat edecek, iş kıyafetlerini giyecek, otoparkın düzenini sağlayacak, ların düzenli park edilip edilmediğin, kontrol edecek.

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Otoparklarda her şey değişiyor
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