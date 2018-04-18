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'de "manipülasyon" araması

Dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik arama yapıldı.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 16:37
Porsche'de manipülasyon araması

'da dizel araçlarda egzoz salınımı manipülasyonu şüphesiyle yapılan soruşturma kapsamında şirketinin üst düzey yöneticilerine yönelik aramalar yapıldığı bildirildi.

10 YERDE ARAMA YAPILDI

'ndan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Stuttgart Savcılığı'na bağlı 30, Münih Savcılığı'na bağlı 3 savcının yaklaşık 160 polis ile Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde toplam 10 yerde arama yaptığı ifade edildi.

Soruşturmayla bağlantılı olarak 3 kişinin suçlandığı aktarılan açıklamada, bunlardan bir kişinin Porsche Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirtildi. Diğer bir kişinin şirketin üst düzey yönetiminde yer aldığı ifade edilen açıklamada, bir kişinin de artık Porsche şirketinde çalışmadığı kaydedildi.

BELGELERE EL KONULDU

Volkswagen Grubu bünyesindeki Porsche şirketinden yapılan açıklamada da yapılan aramalarda belgelere el konulduğu ifade edilerek, şirketin resmi makamlarla iş birliği içerisinde olunduğu belirtildi.

Almanya'da son dönemde önemli otomobil markalarına yönelik egzoz testlerinde değerleri düşük gösteren hileli yazılım kullanım iddialarıyla soruşturma başlatılmış ve bir çok şirkette aramalar yapılmıştı.

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Porsche'de "manipülasyon" araması
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