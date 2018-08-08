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Fiat o üreticiden şikayetçi oldu!

, Hintli üretici Mahindra & Mahindra`yı, Roxor modelinin kendi ikonik modeli olan `e çok benzemesi nedeniyle Uluslararası `na şikayet etti. Fiat bu aracın ABD`ye ithalatının durdurulmasını ve satışının yasaklanmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 8.8.2018 15:59 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 15:59
Fiat o üreticiden şikayetçi oldu!

, Mumbai merkezli Hintli Mahindra & Mahindra'nın Roxor modelini uluslararası 'na şikayet etti. Şirketin şikayet gerekçesi ise Roxor'un tasarımının kendi üretimleri olan modeline tıpatıp benzemesi. Şikayet dilekçesinde Jeep'in en önemli tasarım özelliklerinin Roxor'da da bulunduğu ve bunun bir ihlal olduğu belirtildi.

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Dilekçede, 'ikonik Jeep tasarımının neredeyse bir sı' si kullanıldı. 'ın en büyük SUV üreticisi olan Mahindra, geçtiğimiz günlerde Michigan'da bir merkez açmıştı.

Fiat Chrysler aynı zamanda Roxor'un çok düşük fiyatı nedeniyle kendi markası için bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Aracın parçalarını Hindistan'da üretip maliyet avantajı sağlayan Mahindra, daha sonra bunları ABD'deki montaj hattında birleştiriyor.

Mahindra geçtiğimiz Kasım ayında şirketin yeni planlarını duyurmuş ve Roxor'un üretim faaliyetleri için 600 milyon dolar yatıracağını açıklamıştı. Şirket ABD'deki üretimde çalışan insan sayısının da 670'e yükseltilmesinin planlandığını açıklamıştı. (Habertürk)

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Fiat o üreticiden şikayetçi oldu!
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