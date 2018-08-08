Fiat o üreticiden şikayetçi oldu!

Fiat Chrysler, Mumbai merkezli Hintli Mahindra & Mahindra'nın Roxor modelini ABD uluslararası Ticaret Komisyonu'na şikayet etti. Şirketin şikayet gerekçesi ise Roxor'un tasarımının kendi üretimleri olan Jeep modeline tıpatıp benzemesi. Şikayet dilekçesinde Jeep'in en önemli tasarım özelliklerinin Roxor'da da bulunduğu ve bunun bir ihlal olduğu belirtildi.

ÖZDEŞ BİR KOPYA OLDUĞUNU İFADE ETTİLER

Dilekçede, 'ikonik Jeep tasarımının neredeyse özdeş bir kopyası' ifadesi kullanıldı. Hindistan'ın en büyük SUV üreticisi olan Mahindra, geçtiğimiz günlerde Michigan'da bir merkez açmıştı.

Fiat Chrysler aynı zamanda Roxor'un çok düşük fiyatı nedeniyle kendi markası için bir tehdit oluşturduğunu düşünüyor. Aracın parçalarını Hindistan'da üretip maliyet avantajı sağlayan Mahindra, daha sonra bunları ABD'deki montaj hattında birleştiriyor.

Mahindra geçtiğimiz Kasım ayında şirketin yeni planlarını duyurmuş ve Roxor'un üretim faaliyetleri için 600 milyon dolar yatıracağını açıklamıştı. Şirket ABD'deki üretimde çalışan insan sayısının da 670'e yükseltilmesinin planlandığını açıklamıştı. (Habertürk)