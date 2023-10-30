Pazardan hızlı büyüdü

Peugeot, 2023'ün son çeyreğine, model ailesine eklediği yeni 2008 ve yeni 508 ile iddiasını artırarak giriyor. Ocak-Eylül 2023 döneminde, satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 180 artıran marka, yılsonunda 75 bin adetten fazla satışa ulaşıp rekor kırmayı planlıyor.Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, şunları söyledi: "Peugeot Türkiye olarak, Ocak-Eylül 2023 döneminde ise 59 bin adede yakın bir satış performansı ortaya koyarak, yılsonu hedeflerimizi ilk 9 aylık dönemde yakaladık. Otomotiv pazarı yüzde 65 büyürken, Peugeot Türkiye olarak yüzde 180'nin üzerinde büyüme yakaladık. Şimdi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, rekorun rekorunu kırmayı hedefleyerek, 75 bin adedin üstünde bir satışla yılı tamamlamayı amaçlıyoruz."