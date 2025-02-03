Globalde beşinci ülke oldu

PEUGEOT, 2024'te 73 bin 542 adet satarak Türkiye otomotiv pazarında beşinci sırada yer aldı. Marka, 2024'te 53 bin 886 adetlik otomobil satışıyla yüzde 5.5, 19 bin 656 adetlik ticari araç satışıyla da yüzde 7.6 pazar payı elde etti. Peugeot, böylece tamamen yenilediği hafif ticari araç modelleri ile pazar payını koruyarak Türkiye hafif ticari araç pazarını da toplamda dördüncü sırada tamamlamış oldu. Türkiye pazarındaki büyüme hamlesinin aralıksız devam ettiğini söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, "2024'ü de güçlü bir performansla tamamladık. Global tarafta da yükselişimiz sürdü. Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz 10 bin 629 adetlik toplam satışla Fransa'dan sonra tüm dünya genelinde en fazla Peugeot'nun satıldığı ikinci ülke olduk. 2024 yılını da global sıralamada beşinci ülke olarak tamamladık" dedi.