Melis İşiten: Dul kadınsın diye ev vermeyene rastladım...

Oyuncu, bir TEDx konuşmacısı... Şimdi yeni bir titri daha var, yazar. İlk kitabı Hikayemi Ben Seçtim raflardaki yerini aldı. Biz onu daha çok Uraz Kaygılaroğlu'nun güzel eşi, kızı Ada'nın annesi olarak tanıyoruz. Altı ay önce eşinden ayrılan Melis İşiten elbette bundan çok daha fazlası. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun. Bir evlat, abla, anne... 30 yaşındaki Melis İşiten, kadın olmanın ve bir arada mücadele etmenin çok önemli olduğunu düşünüyor. Her kadının yaşadığı sıkıntıları o da yaşıyor, her kadının atladığı engelleri o da atlıyor. Özellikle sosyal medyada yaşadığı linçler ve çizilen profil onu çok rahatsız ediyor. 13 kadının öyküsüne yer verdiği kitapla tekrar başka bir ilişki kurmak istiyor hayatla... Derdi kendini daha doğru anlatmak ve başka kadınlarla buluşmak... Boşanma sürecinde yaşadıkları ise onu çok rahatsız etmiş. Ama en çok "Dul kadına ev vermiyoruz" söylemi onu kırmış... Melis İşiten hem yeni hayatını, hem de yeni kitabını anlattı...