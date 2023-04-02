Bu sporda torpil sökmez!

Dile kolay; 22 kez dünya şampiyonu olmuş, tüm rakiplerine kök söktürmüş, 81 yaşında sporu bırakana dek, pek çok nesil bilardo sporcusunu ikincilikle emekli etmiş bir isim Raymond Ceulemans... Bir nevi teniste Roger Federer, Formula 1'de Michael Schumacher, basketbolda Michael Jordon gibi bir isim. O varken, zirve hep dolu. Daha önce 1986 senesinde geldiği Türkiye'ye 86 yaşında gelmesi kolay olmuyor. Türkiye'den bir turnuva için gelen daveti nazikçe geri çeviriyor. Ancak yıllar önce onu tahtından eden, ezeli rakibi, ezeli dostu Semih Saygıner bizzat arayıp, "Masanın yanında dursan bize yeter usta. Sevgili eşin Angel Ceulemans ile sizi bekliyoruz" deyince kıramıyor. İstanbul Havalimanı'na gelince karşısında Semih Saygıner ve Şenay Gürler çiftini görünce ilk sözleri, "Ömrümüz bilardo sayesinde dünyayı dolaşarak geçti ama yıllardır böyle uzun seyahat etmemiştik. Sayenizde eski günlerimize döndük" oluyor. Raymond Ceulemans, bu yıl Türkiye'de 21'nci kez düzenlenen Handikaplı Üç Bant Bilardo Turnuvası için İstanbul'da... Biz de peşinde. Elbette mavi çuhayı görüp de eline ıstakayı almaması mümkün değil. Rakibi ise Türk futbolunun efsane ismi Tümer Metin... İlk kez SABAH Pazar'a gördüğü bir rüyayla bilardoya başladığını, büyük bir heyecanla anlatmıştı. Sadece 10 ay sonra "tüm zamanların en iyisi" olarak adını tarihe yazdıran Raymond Ceulemans karşısına çıkıyor.Maç öncesi Belçikalı efsaneye saygılarını sunan Tümer Metin, "Ancak ben müsabaka varsa kazanmaktan başka bir şey düşünmem" diyerek hırsını gösteriyor. İki isim arasındaki karşılaşma, salonunu dolduran sporseverler ve internet üzerinden tüm dünyadan bilardo meraklısı ciddi bir kitleye ulaşıyor. Tümer Metin uzun süre önde götürdüğü mücadelede, ustaya son anda teslim oluyor. Maç sonu Ceulemans, "Sadece 10 ayda beni bu kadar zorlayacak seviyeye gelmen harika. Seni tebrik ederim" derken, Tümer Metin, "Sizinle oynayabilmenin gururu ve mutluluğu benim için galibiyetten daha değerliydi" diyordu.Turnuvanın açılış maçında Raymond Ceulemans ile karşılaşan efsane futbolcu Tümer Metin'in heyecanı gözlerinden okunuyordu. Eşi Gamze Topuz'un da heyecanla izlediği Tümer Metin, futbolu bıraktıktan sonra kendisini ilk kez kampa aldığını söyledi: "İşim gereği pek çok efsaneyle rakip oldum, bir araya geldim, dost oldum. Ama sadece 10 aydır dahil olduğum bilardo sporunun, böylesine efsane ismiyle rakip olmak iki haftadır uykularımı kaçırıyordu. 12 sene oldu futbolu bırakalı, bunca ilk defa bu maç için tekrar kampa girdim. Burada olmasından dolayı çok mutlu olduk. Hem bizler hem genç kuşaklar için harika bir deneyim oldu."Belçikalı efsane sporcu Raymond Ceulemans, turnuvadan bir gün önce turnuvanın yapılacağı salonu ziyaret eder. Burada hem salonu inceler, hem de kendisini karşılayan Semih Saygıner, müzisyen Baha, Tümer Metin ve genç oyuncu Burak Haşhaş ile bir süre antrenman yapar. Ertesi gün basınla sohbetinde şunları söyler: "Bu İstanbul'da ilk bulunmam değil, 1988 yılında bulunmuştum, ancak burada bu yerde ilk kez bulunuyorum. Bu salon harika... Ayrıca genç bir adamla beraberdim. Umarım Burak Haşhaş gibi genç yetenekler bu salonlardan yetişir" ifadelerini kullanır. Biz de bunun üzerine Burak Haşhaş ile bir araya geldik. Burak da, Raymond Ceulemans gibi yolu futboldan geçmiş bir isim. Ama futbol dünyasında gördüklerinden sonra bilardoyu seçiyor. İyi ki seçiyor.Anlattıklarının gençlerden çok ebeveynlere faydalı olacaktır: "Özel Sınav Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Devam zorunluluğum yok, bu yüzden önemli olan sınavlarda göstereceğim başarı. Bana tanınan bu ayrıcalık için de okuluma minnettarım. Bizim gibi spor kariyeri ön planda olan gençler için bu tür okullar büyük önem taşıyor. Evim ve okulum Beylikdüzü'nde. Günde burada yedi sekiz saat bilardo oynuyorum.Aslında spor kariyerim futbolla başladı. Galatasaray'da bir buçuk sene, Başakşehir'de dört sene top oynadım. Ondan sonra daha ufak bir takıma geçtim. O sırada bilardo da oynuyordum. 15 yaşımda bir karar verme aşamasına gelmiştim ve bilardoyu seçtim. Şu an kendi yaş grubumda belki de dünyanın en iyisiyim. Ama futbolda bu çok zordu! İki yılda gençler kategorisinde Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşadım. Hedefim 23 yaşına kadar bu şampiyonlukların sayısını çoğaltmak. Zaman zaman sosyal medya üzerinden anne babalar, 'Oğlum seni izliyor, inşallah seni gibi olur' diye mesajlar geliyor. Bunları görmek çok güzel ama ben haddimi biliyorum. Dünya bilardosunun efsane ismi Raymond Ceulemans ile turnuva öncesi iki saat önce oynama şansım oldu. Hislerimi tarif etmem mümkün değil. Sekiz sene önce, yanı dokuz yaşındayken onunla İstanbul'da bir hayranı olarak fotoğraf çektirmiştim. Şimdi onunla aynı masada ıstaka tutma onuruna ulaştım. Onu yenebilirim artık çünkü 86 yaşında. Ama eski hali olsa değil yenmek, rakip olarak karşısına çıkmaya çekinirdim. Gençlerin bilardoya daha çok ilgi duymasını isterim. Aileler çocuklarını bilardo salonlarına gönül rahatlığıyla yollayabilir. Çünkü burada futbol sahalarından daha adil bir ortam var. Futbol dünyasında olduğu gibi, bilardoda torpil işlemez. Kötü iseniz bu masada belli olur."İcat ettiği matematiksel bilardo sistemiyle dünya bilardosunda önemli bir yeri olan, yazdığı bilardo kitabı altı dile çevrilen Murat Tüzül'e, turnuvada Raymond Cleulemans'ın İstanbul'a gelişinin önemini sorduk: "Nereden başlasam bilemiyorum. Gelmiş geçmiş en büyük bilardo ustasını İstanbul'a ağırlama çabamızın vermiş olduğu gurur önemli tabii. 86 yaşında bir insanı halen masa başında hünerlerini, kalitesinden hiçbir şey kaybetmemişçesine sergilemesi önemli. Sürekli gülümseyen yüzüyle, hala tutkulu bakışları; biz hayatını bilardoya vermiş sporcular için paha biçilemez zamanlardı. Onun varlığı, masa etrafında dolaşması inanın bana, özellikle genç sporcular için olağanüstü bir öğretmenlik örneğiydi. Bizi kırmayan büyük ustaya minnettarız."