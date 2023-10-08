Zeki Müren’in udisi şarkılarla mutlu

Zeki Müren'in ekibinde ud çalıp koristlik yapan, dönemin ünlü sanatçılarıyla aynı sahneleri paylaşan 75 yaşındaki udi sanatçı Sevil Seyhan, şimdilerde yaşamına Mersin'de bir huzurevinde devam ediyor. Sahne özlemini huzurevi arkadaşlarına küçük konserler vererek gideren Seyhan, "Necdet Tokatlıoğlu'dan, Mustafa Sağyaşar'a kadar pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştım. Zeki Müren konser vermeye giderken, telefon edip çağırırlardı. Son zamanlarında hasta olduğu için sahnelerde çalışamıyordu. Eski müzisyen arkadaşları toplanıp, birlikte çalar moral verirdik" dedi.Zeki Müren'e ud çalıp koristlik yapan, yaklaşık 30 yıl sahnelerde şarkı söyleyen udi ve ses sanatçısı Sevil Seyhan geçirdiği zorlu yılların ardından şimdi Mersin'de bir huzurevinde yaşamını sürdürüyor. Ölümü düşünecek kadar yıkıkken geldiği huzurevinde kendini bulduğunu belirten Seyhan, sahne özlemini de huzurevi arkadaşlarına küçük konserler vererek giderdiğini söyledi.2013 yılında birlikte yaşadığı annesinin vefat etmesinin ardından başvurduğu Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla Mersin'de huzurevine yerleşen 75 yaşındaki udi sanatçının, yaşanmış olan bir şöhret yolunun huzurevinde devam eden hikayesini anlattı. Sevil Seyhan, dört yaşında ud ile tanıştığını, şan, Türk müziği repertuvarı eğitiminin ardından, iki yıl ud eğitimi aldığını söyledi. Konservatuvardan mezun olduktan sonra o dönem ünlü birçok sanatçıya eşlik eden Seyhan, zaman zaman da kendi sahne alarak şarkı söylediğini belirtti.Sevil Seyhan, 30 yıllık sahne hayatında "Sanat Güneşi" olarak anılan Zeki Müren ile geçen anılarını anlatarak, "Zeki Müren'in en çok sevdiği şarkılardan biri olan Kapıyı çalan kimdi, aç bakim gelen kimdir türküsünü çalmamı isterdi. Şimdilerde ise huzurevindeki odamda yaptığım çalışmalarda Annem isimli kendi bestemi bitirdim" dedi.Yıllarca mutlu, huzurlu bir sahne hayatı olduğunu söyleyen Sevil Seyhan, yıllarca dönemin ünlü sanatçılarıyla aynı sahneyi paylaştığını belirterek, "Aralıklarla 30 yıla yakın sanat hayatının içerisinde bulundum. Ankara Radyosu sanatçısı Necdet Tokatlıoğlu'dan tutun Neşe Can'a, Mustafa Sağyaşar'a kadar pek çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaştım. En popüler isim Zeki Müren'e müzisyenlik yaptım, arkasında zaman zaman koristlik de yaptım. Fakat diğer sanatçılarla kendim çalıp, kendim söyledim. Yani onların çalıştığı kadrodaydım. Zeki Müren bir konser vermeye giderken bana telefon açılıyordu. Ben de gidiyordum. Bazen iki üç gecelik bir yere gidiyor, ben de gidiyordum ve arkasında ud çalıyordum. Son zamanlarına hasta olduğu için sahnelerde artık çok çalışamıyordu. İşte biz yine eski müzisyen arkadaşları bir araya toplanıp onunla beraber ona çalmaya, eşlik etmeye, onu canlandırmaya çalışırdık. Daha sonra da zaten herkesin de bildiği gibi TRT'de canlı yayınlanan programda kaybettik" diye konuştu.Annem, Yaşlandım artık, Geldim gidiyorum sevdalara elveda diyorum adlı bir bestesi de olan ve sahne hayatının en güzel, en verimli çağında evlenmek istemediği halde ailesinin evlilik baskısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Seyhan, "Annem, babam, kardeşlerim ve eniştelerimin baskısıyla bir subayla evlendim. Daha sonra o subaylıktan istifasını verip Türk Hava Yolları'nda pilotluğa başladı. Bir oğlumuz oldu. Sahne hayatım bitti. 15 yıl beraber mutlu bir hayatımız oldu. Evliliğimin 15'inci yılında ayrıldık. Ben ondan sonra zaten koptum. Eşimden ayrıldıktan sonra sanat hayatına dönemedim. Çünkü o gazinolar, benim eski bıraktığım güzel sanatçı arkadaşlar yoktu. Çok daha başka, benim bilmediğim bir dünya, benim bilmediğim bir gençlik akımı vardı" diye konuştu.Eşinden ayrıldığında oğlu Arda'nın 11 yaşında olduğunu, maddi imkanı olmadığı ve psikolojik bozukluk içerisinde olduğu için oğlunun eşinin yanında kaldığını ifade eden Seyhan, "15 yıllık bir yuva yıkılmış, ben hak etmediğim bir şekilde kendimi dışarıda buldum, psikolojim bozuldu. Çok kıskancım, daha sonra evlendi, ben iyice koptum. Bir yıllık evliyken kazada öldü. Oğlumla iki üç yıl yaşadık. Oğlum da animatörlük yaparken bir Alman kadınla tanıştı, evlenerek Almanya'ya gitti. Gidiş o gidiş" dedi.Sevil Seyhan, "Çok acılar çektim. Çok zor yıllar oldu. Hiç biri kolay değildi. Aralarda ufak ufak mutluluklar vardı ama genelde mutsuzluk, korkular, huzursuzluk içindeydim" şeklinde konuştu.