Dünyanın sayılı büyükşehirlerinden olan hatta coğrafi konumu gereği dünyanın en önemli şehri sayılan megakent İstanbul'da güvenliği sağlamak için binlerce güvenlik görevlisi durmaksızın çalışıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde geçtiğimiz ocak ayında 7 bine yakın yeni takviye personel alımı ile şehirde görev yapan polis sayısı 56 bini geçti. Yeni göreve başlayan 2 bin 500 kadın polisin yarısından çoğu Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne verildi. Kadın polislerin göreve başlamasıyla adeta İstanbul trafiğine kadın eli değdi. Trafiğin yokun olduğu ana yollardan, yaya kalabalığının olduğu büyük caddelere her yerde kadın trafik polisleri görünür oldu. Geçtiğimiz yılbaşından sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 6 bin 992 yeni polis memuru göreve başladı. Bu polislerin göreve başlamasıyla birlikte İstanbul'daki mevcut emniyet personeli sayısı 49 bin 615'ten 56 bin 607'ye çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve başlayan polislere hitaben "Hem personel sayımızın hem de araç sayılarımızın artması, geleceğimize ipotek koymaya çalışan terör örgütleriyle, zehir tacirleriyle, organize suç örgütleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle ve tüm suç odaklarıyla mücadelemizde gücümüze güç katacaktır" demişti.Personel sayısının artırılmasının yanı sıra megakentte polislerin kullanımına sunulan yeni araçlarında sayısı da arttı. Şehirde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü emrinde bulunan araç sayısı 4 kat artarak 395 araçtan tam bin 296 araca çıkarıldı. Bununla birlikte ocak ayında İstanbul'da göreve başlatan 2 bin 500 kadın polisin yarısından fazlası da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde göreve başladı.Şehrin trafiğine kadın eli değmişçesine ana yollarda, bağlantı noktalarında, kalabalık caddelerde yeni tahsis edilen araçlarıyla denetimlerde bulunan kadın trafik polisleri sürücüleri adeta adım adım izliyor. Artan personel sayısı ile daha görünür olan trafik polisleri, özellikle emniyet şeridini gereksiz kullanan, kavşaklarda kaynak yapıp trafiğin akışını engelleyen sürücülere yönelik denetimlerini de artırdı.Diğer taraftan devletin suç örgütlerine karşı verdiği mücadelenin bir temsili olan ve neredeyse herkes tarafından takdirle karşılanan, örgütlerden ele geçen lüks araçlarda emniyete hizmet vermeye devam ediyor. Her birinin piyasa değeri 10-15 milyon lira arasında olduğu tahmin edilen araçlara yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar sonucu ele geçirilen ve emniyetin hizmetine verilen 23 lüks otomobil arasında Porsche, Audi RS6 gibi araçlar bulunuyor.