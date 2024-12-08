Milyarderler nasıl tatil yapar? Kutup ayısı besliyor uzayda tur atıyorlar

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali bu hafta milyarderlerin tatillerine odaklanalım dedik. Hafta içerisinde karşıma müthiş bir fotoğraf çıktı. Karlarla kaplı dağın tepesinde bir otel... Hemen detayına bakmak için sayfayı ziyaret ettim. İngiliz Telegraph gazetesinden bir haberdi. "Yılbaşı tatilinizi burada geçirmek istemez miydiniz?" deniyordu. 'Kim istemez ki böylesi bir tatili' demeden hemen acı gerçek yüzüme çarpıldı: Geceliği 65 bin dolar... Haberde multi-milyonerlerin tercih ettiği İsviçre Alplerindeki bu sıra dışı tatil anlatılıyordu. Detayları okudukça kendi kendime, "Bu zenginler nasıl tatil yapıyor?" diye sormaya başladım. Bulduğum bazı cevapları sizlerle de paylaşmak istedim. Önce İsviçre'deki otelin detaylarına sonra da diğer destinasyonlara bakalım.İsviçre Alpleri'ndeki bu otel 2 bin 994 metre yükseklikte bulunuyor. 8 kişiye özel. Yani tek bir aileden başka kimse olmuyor. Geceliği dediğimiz gibi 65 bin dolar. Fiyata özel bir şef, sauna, masaj, cilt bakımları, dağ rehberi, acil durumlar için özel sağlık ekipleri dahil. Bölgede bulunan ve eskiden gizli NATO üssü olarak kullanılan sığınaklara turlar da düzenleniyor. Ziyaretçiler otele özel teleferiklerle çıkarılıyor. Kayağa çıktıklarında kaybolmamaları için üzerlerine takmak zorunda oldukları sinyal vericilerle saniye saniye takip ediliyorlar.Şimdi gelelim zenginlerin tatil anlayışlarındaki diğer detaylara:Tarifeli uçağa hiç binmiyorlar.Hepsinin birden fazla özel jeti var.Kalabalık tatili seviyorlar ama bu kişiler aile fertleri ya da çok yakın dostları oluyor.Yazları lüks yatlarıyla Türkiye dahil sıcak kıyılara iniyorlar. Kış aylarında ise kayak favori adresleri oluyor.Birçoğunun kendi özel tatil köyü var. Örneğin Richard Branson'ın Fas'ta, Marc Zuckerberg'in Hawaii'de ya da Dietrich Mateschitz'in Fiji'de.Kenya, Tanzanya gibi farklı rotalarda geceliği 40 bin doların üzerinde olan özel villalar tutabiliyorlar.Peki nerelere gidiyorlar?Ultra zenginler için dünya genelinde 45 lüks adresten bahsediliyor.Fransa, İtalya, İsviçre, Kanada gibi popüler adreslere son zamanlarda yenileri ekleniyor.Dünyanın sonu olarak kabul edilen en kuzeydeki kentlere gidiyorlar.Örneğin Norveç'teki Svalbard'da kutup ayısı besliyorlar.Ya da dev buz kıranlarla Kuzey Kutbu'nda geziyorlar.Afrika'da çıktıkları safarilerde ise etrafı aslanlar, filler ya da zürafalarla çevrili özel manzaraları odalarda konaklıyorlar.Ayrıca son yıllarda uzay turizmi sayesinde yörüngeden çıkanlar da var, denizaltılarla binlerce metre derinliğe dalanlar da.Arabeskin babası Müslüm Gürses boşuna dememiş "Yakarsa dünyayı garibanlar yakar" diye... Forbes dergisinin süper zengin tanımına göre kişisel servetin 500 milyon dolardan fazla olması gerekiyor. Dünya genelinde 5 bin 625 süper zengin aile var. Aşağıdaki detaylar ise süper zenginlerden de daha zengin olanların yani milyarderlerin hakkındaki bazı bilgiler:Dünya genelinde 2 bin 781 milyarder var.Toplam servetleri 14.2 trilyon dolar.Listede 813 kişi ile ABD'liler zirvede, ikinci sırada 473 kişi ile Çinliler ve 200 milyarder ile Hintliler üçüncü sırada.İçlerindeki en genç isim 1.1 milyar dolarlık kişisel serveti ile 19 yaşındaki Brezilyalı genç Livia Voigt. Tabii ki kendi başına bu serveti elde etmedi, ailesinin şirketindeki hisseleri sayesinde listeye dahil oldu.Dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi, kalan yüzde 99'luk kesimin toplamından iki kat fazla servet kazanıyor.Zenginlerden yüzde 5 civarında vergi alınması halinde bile yılda 1,7 trilyon dolar gelir elde edilebilir. Bu da 2 milyar insanı yoksulluktan kurtarmaya yeter.Zenginlerin kullandığı özel jetler hepimizin soluduğu havayı kirletiyor. Üstelik bu kişiler dünya nüfusunun sadece yüzde 1'ini oluşturuyor. Yüzde 1'lik bu kesim, dünya nüfusunun 50'lik kesiminden daha fazla karbon emisyonuna neden oluyor. Kirletici elitlerin başında ise ABD'li şarkıcı Taylor Swift geliyor. Kişisel serveti 1.1 milyar dolar olan Swift'in konserleri, gezmeleri, tatilleri ve alışverişleri için kullandığı özel jetleri sıkça tartışma konusu oluyor. Oxford Üniversitesi raporuna göre kirletici elitlerin, lüks yatlar, özel jetler ve karbon yoğunluğu olan ürünleri kullanmaları yasaklanmalı ya da ağır şekilde vergilendirilmeli.Milyardelerin en uğrak yerlerinden biri de Monako oluyor. Dünyanın en küçük ikinci ülkesinin nüfusu sadece 39 bin. Monako sakinlerinden her 10 kişinin 7'si milyoner. Bu şehir-devletin yüzölçümü 2 kilometre kare. Yani milyonerler artık sığmıyor. Bu yüzden Akdeniz'in maviliklerinde yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor. 2 milyar dolarlık bu lüks yüzen mini adacıktaki binaların metrekaresi 100 bin euro'dan satışa sunulacak.Financial Times gazetesindeki haberde Jaclyn Sienna India isimli Amerikalı bir kadın girişimciye yer verildi. Ultrazenginlere özel tatil turları düzenliyor. Müşterilerinin yılda 100 milyon dolardan fazla kazanmaları gerekiyor. Sienna müşterilerine iki ayrı paket sunuyor. İlki yıllık 75 bin dolar ödemeli olan. İçerisinde sınırsız seyahet ve sınırsız restoran rezarvasyonu bulunuyor. İkinci paket ise kişi başı olmak üzere yıllık 150 bin dolarlık ödemeyle oluyor. Bunu satın alan kişilerin de yıllık sınırsız seyahat, sınırsız yemek ve sınırsız davet gibi imkanları oluyor. Sienna verdikleri hizmeti anlatırken "Mısır piramitlerinde parti düzenlediğimiz müşterilerimiz de oluyor, Taylor Swfit konserinde en lüks loca ayarladığımız kişiler de. Ya da Paris'teki ünlü Zafer Takı'nın tepesinde yemek yedirdiğimiz müşterilemiz de oldu, Türkiye'deki tarihi anıtları gezmek isteyelenler de" diyor.