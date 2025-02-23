Dünyanın yeni belası sosyal medya istilacıları

Sosyal medya akımları dünyanın başına bela olmaya devam ediyor. Son tehlike istilacılar. Peki, kim bunlar? Kaçırma korkuları (FoMo) en yüksek seviyede. Yani kaydırma hastalıkları var. Sosyal mecralarda olan biteni anbean bilmek istiyorlar. Gördükleri viral bir videonun peşinden koşuyorlar. Herhangi bir mekan ünlü olduysa anında önünde kuyruğa giriyorlar. Ayrıca bu sosyal medya istilacıları arasında takip ettikleri fenomenlerin dediklerini anında yerine getirenlerin sayısı da çok fazla. İstilacılar ayrıca daha fazla beğeni almak uğruna sosyal ağlarda gördükleri her bilgiyi teyit etmeden paylaşabiliyorlar. Bu istilacılara bazı haber kaynaklarında 'sürü' de denilmeye başlandı. İşte bu kişiler artık birçok konuda büyük sorun haline dönüşmeye başladı.

FELAKET BÖLGELERİNE AKIN

Hafta içerisinde yine doğal afetler ve kazalar yaşandı. Öne çıkan iki faciada da istilacılar oradaydı. İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki aktif yanardağ Etna yine lav püskürtmeye başladı. Etna, 3 bin metre yükseklikte bulunuyor. Avrupa'nın en yüksek ve en aktif yanardağı özelliğine sahip. Gökyüzüne doğru lavlar yükselince yetkililer hemen alarma geçiyor. Ancak artık uğraşılması gereken bir durum daha var:

Bölgeye akın eden sosyal medya bağımlıları, lavları görmek için Etna'ya akın eden binlerce turist nedeniyle yollar kapandı ve yetkililerin alması gereken birçok önlem aksadı. Salvo Cocina isimli bir yetkili duruma "Fotoğraf çekmek için araçlarınızla yolları kapatıyorsunuz. Karanlık çöküyor ve işlerimizi yapamıyoruz" sözleriyle isyan etti. İnternette videolar görüp Etna'ya akın edenler arasında en az 8 kişi kayboldu ve ilk yardım ekipleri bir de bu kişileri bulmakla zaman harcadı. Bölgedeki Belpasso kentinin Belediye Başkanı Carlo Caputo ise "Etna lav püskürtüyor yakınında kayak yapanlar bile var, bu kabul edilemez" sözleriyle duruma isyan etti.

UÇAK TERS DÖNDÜ BİR KARE ÇEKELİM

Geçtiğimiz pazartesi günü Kanada'da da facianın eşiğinden dönüldü. Bir uçak kazası yaşandı. Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında yolcu uçağı ters döndü. Büyük bir mucize yaşandı. Uçaktaki 80 kişi hayatta kaldı. Yolcular hızla tahliye edilirken ilk yardım ekipleri de olası bir patlama ve yangına karşılık enkazı soğutma çalışmalarına başladı. Ters dönen uçakta yarasa gibi durarak hayatta kaldıktan sonra kendilerini dışarıya atan yolcuların bazılarının sorumsuz ve bencil tavrı ise sosyal medya bağımlılığının geldiği noktayı gösterdi. Uçaktan çıkan bazı yolcular geri dönerek telefonlarıyla enkazı görüntüledi. Bazı kişilerin de dönüp bavulunu almaya çalışması tepkilere neden oldu.

KİMSE KULLANILMIŞ BİKİNİ İSTEMEZ

ABD'nin Los Angeles kentinde geçen ay yaşanan ve 29 kişinin ölümüne binlerce evin kül olmasına neden olan orman yangınları sorasında bir kez daha "aşırı yardım" problemi yaşandı. Yangın mağdurları için ülkenin dört bir yanında kıyafetler gönderildi. Ancak bu kontrolsüz yardımlar yetkililere faydadan çok zarar getirdi. Yapılması gerekenler adeta kıyafetler yığınları altında kaldı. Yetkililer "Gönderilen kıyafetler arasında kullanılmış bikini bile var. Kimse bunu giymek istemez" diyerek tepki gösterdi. Birçok kişinin kıyafetleri göndermek önce çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaştığına dikkat çeken yetkililer "Gösteriş için atılan adımlar felaket bölgesinde daha büyük sorunlara neden oluyor" dedi.

FENOMENE UYUP KENTİ İSTİLA ETTİLER

İtalya'da geçtiğimiz haftalarda ünlü bir kar tatili merkezi ile sosyal medya fenomeni arasında 'savaş' yaşandı. Kavga şöyle başladı: Ovindoli kasabasına bir anda on binlerce günübirlikçi akın etti. Kurallara uymamak, mangal yapmak, yerlere çöp atmak, kontrolsüz kaymak gibi uygunsuz davranışlarda bulundular. Bu durum işletmecileri zor durumda bıraktı. Yetkililer de istilacıları kontrol edemedi. Ardından bu durumdan Rita De Crescenzo isimli bir TikTok fenomeni sorumlu tutuldu. Ovindoli'dan yaptığı bir paylaşım nedeniyle aşırı kalabalığın yaşandığı açıklandı. Bunu kabul etmeyen fenomen "Şimdi siz görürsünüz" diyerek 2 milyon takipçisi olan hesabından bir video daha paylaştı ve bu kez kasabanın işgal edilmesini istedi. Öyle de oldu. 220 otobüs ile takipçileri kasabayı adeta istila etti. Uzmanlar fenomenlerin kontrolsüz gücünü dizginlemenin yolunu arıyor.

ÜLKEMİZDEKİ FELAKETLERDE DE SORUN OLUYORLAR

Sosyal medya istilacıları ülkemizde de felaket zamanlarında ortaya çıkabiliyor. Orman yangınlarında yetkililer bir de alevleri yalan haberleriyle körükleyenlerle uğraşmıştı. Ya da defalarca "Felaket bölgelerine kontrolsüz yardım göndermeyin bölgedeki ekiplere daha çok zorluk oluyor" uyarılarına rağmen sosyal medya hesaplarından video paylaşmak için gerekli gereksiz bir sürü kutuyu gönderenler de olmadı mı? Ancak dedik ya bu artık dünyanın bir problemi haline dönmüş durumda. Almanya'daki sellerde de yetkililer "Sadece sel sularıyla değil, yalan haberleri yayanlarla da boğuşmak zorunda kalıyoruz" demişti.