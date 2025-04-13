Strese karşı gönüllü mahkumiyet

Uzmanlar strese karşı neredeyse her gün yeni bir uyarı yayınlıyor. Özellikle kronik stresin psikolojik ve fizyolojik rahatsızlığa doğrudan sebep olabileceğini biliniyor. Fazla düşünmek ya da herhangi bir konuya takılıp kalmak yaşam kalitemizi düşüyor. Aslında stresle baş etmek için bazı durumlarda yalnız kalmak işe yarayabiliyor, fakat akıllı telefonlarımız nedeniyle artık neredeyse hiçbir zaman kendimizle baş başa kalamıyoruz. İşte modern hayatı dayatmaları ve en önemlisi de stresten uzaklaşmak için dünyanın dört bir yanında sıra dışı akımlar yayılıyor. Dünyanın dört bir yanından farklı modaları derledik.



GÜNEY KORE

2013 yılından beri bir akım var. Prison Inside Me isimli tesislerde 'tutuklular' kendilerini modern hayattan soyutluyor. Çok fazla yoğunluk, iş hayatının ağır yükü ya da sosyal medyadaki olumsuzluklardan kaçmak isteyenler para ödeyerek kendilerini bu hapishanelere attırıyor. Tutuklular kendi aralarında konuşamıyor, telefon kullanılmıyor hatta hücrelerinde saat bile bulundurulmuyor.

TAYLAND

Daha çok tapınaklarda uygulanan bir akım var: Ölmeden tabuta girmek... Boş tabutlardan meditasyon ile hem streslerden uzaklaşılacağı hem de ölüm farkındalığı kazanılacağı savunuluyor.

ABD

Öfke Odaları, Nesneleri Fırlatma Odaları ya da Kırma Odaları... ABD'de başlayan bu akım hızla dünyaya yayılıyor. Müşteriler öfkelerini atmak için para karşılığında bu odalara kendilerini birkaç saatliğine kapatıyor. Ardından odadaki eşyaları kırarak öfkelerinden kurtulmaya çalışıyorlar.

HOLLANDA

Belki son zamanlarda videolarına sosyal medyada rastlamış olabilirsiniz: Sessiz Diskolar... Katılımcılar kulaklıkla müzik dinliyor. Yani mekanda yüksek ses olmuyor. Bu akım sosyal ortama girmek isteyip gürültüye tahammül edemeyenler için doğdu. Hollanda'da ayrıca Niksen yani 'hiçbir şey yapmama' akımı hızla yayılıyor.



FİNLANDİYA

Defalarca kez dünyanın en mutlu ülkesi seçilen Finlandiya'da özellikle gençler stresten uzaklaşmak için sessizliğe kaçıyor. Ülkede doğa içerisinde teknolojiden arınarak yalnızlık terapileri uygulanıyor.

JAPONYA

Sıra dışı akım denilince akla ilk gelen ülkelerden birisi aslında Japonya... İkinci baharlarını yalnız ve istedikleri gibi geçirmek isteyen yaşlılar 'evliliklerinden emekliye ayrılıyorlar.' Bu akımın adı sotsukon. Çiftler boşanmıyor ama farklı emeklilik hayallerini yaşamak için ayrı ayrı hareket ediyorlar.



ARJANTİN

Başkent Buenos Aires merkezli Falsa Boda isimli şirket, sahte düğünler düzenliyor. Evlenme oranlarının düşmesinin ardından yola çıkan girişimciler "İnsanlar düğünlere gitmek istiyor ama evlenen kalmadı. Sahte düğünlerle katılımcıların bu taleplerini karşılıyoruz" diyor.

KANADA

Zenginler için ise stresten uzaklaşmaları için özel turlar düzenleyen şirketler dünya genelinde hızla yayılıyor. Zenginler Norveç'teki Svalbard'da kutup ayısı besliyor. Ya da dev buz kıranlarla Kuzey Kutbu'nda geziyorlar veya piramitlerde partiler veriyorlar... Son zamanların popüler turizm akımlarından bir de uyku gezileri oluyor. Dünyanın dört bir yanındaki oteller artık iyi bir uyku arayan müşteriler için harekete geçti.