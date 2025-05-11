Yılan hikayesine dönen papalık seçimleri hile, rüşvet, kin ve ihtiras

Kendisini, modern olarak nitelendiren ve seküler dünyanın öncü kıtası olarak gören Avrupa'nın tam kalbinde varlık gösteren Vatikan, Papalık seçimi heyecanı yaşadı. Müslümanların kutsallarını, eşine az rastlanır bir kara propagandayla 'gericilik' olarak nitelendiren Batı, kendi dini ritüellerini ise adeta bir modern dünya masalı olarak insanlığa dayatıyor.Öyle ki, hepimiz, Papa'nın nasıl seçildiğini, nasıl yöntemlerin uygulandığını, Papa'nın halka ilan şekilini, kullanacağı yüzüğünü, hangi ismi tercih edeceğini ve daha birçok teferruatı biliyoruz. Klavyenin başında bu satırları kaleme alırken, Vatikan'ın yeni Papası'nın ikinci gün öğleden sonraki oturumda seçildiği ajanslara son dakika olarak düştü. 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost'un yeni Papa olarak seçildiği ve "Papa 14. Leo" adını aldığı açıklandı. Bir nostalji rüzgarı eşliğinde tüm dünyaya servis edilen Vaitkan'ın propaganda konusunda nasıl başarılı olduğunu da görmüş olduk.Papalık seçiminde artık herkesin diline pelesenk olanların dışında, görünmeyeni okuyuculara aktarmak için keyifli bir tarih yolculuğuna çıktık. Ve geçmişten bugüne gerçekleşen papa seçimlerinin kritik anlarını okuyucuları için derledik.Bugün büyük bir birlik içerisindeymiş görüntüsü veren Katolik Hristiyan dünyası, 1378 yılındaki papalık seçimlerinde üçe bölündü. Bu durum Hristiyan terminolojisinde 'Batı Kilisesi'nde Büyük Bölünme' diye geçer. Papa XI. Gregorius'un 1378 tarihinde ölümü üzerine toplanan kardinaller, Bartolomeo Prignano'yu 8 Nisan 1378 tarihinde VI. Urbanus unvanıyla yeni Papa olarak belirler. Fakat çok kısa süre sonra aralarında anlaşmazlıklar çıkar. Kardinaller heyeti Papa'yı azleder. Tarihler 20 Eylül 1378'i gösterdiğinde Cenevreli Robert'i VII. Clement olarak Papa seçerler. Fakat Vatikan'daki mevcut Papa VI.Urbanus bu durumu kabul etmez. Fransız asıllı VII. Clement ise papalık merkezini Fransa'nın güneyindeki eski Avignon'a taşınmasıyla birlikte Katolik dünyasında aynı anda iki papa baş gösterir. Bu çift başlılık 1431 yılına kadar devam eder.1268 yılında Papa IV. Clement'in ölümüyle gerçekleşen yeni papa seçimi tam bir yılan hikayesine döndü. Kardinallerin yeni Papa'yı seçmek için bir araya gelmesi bir türlü mümkün olmuyordu. Zira Roma'daki dış baskılar ve siyasi istikrarsızlık kardinallerin toplanmasını engelliyordu. Öyle ki seçimler Vatikan'da değil, Vatikan'a 80 kilometre uzaklıktaki Viterbo kentinde yapıldı. Kilise içi çatışmalar ve siyasi mücadeleler nedeniyle yeni Papa bir türlü seçilemedi. Kardinaller Alman ve Fransız yanlıları olarak ikiye ayrıldı. Kardinallerin çabuk karar vermesi için dış dünya ile bağlantıları kesildi. Yiyecek olarak da sadece su ve ekmek verildi. Tarih yaprakları 1 Eylül 1271'i gösterdiğinde Lyon Başpiskoposu Teobaldo Visconti seçildi ve Papa Gregory X adını aldı. Yaklaşık üç yıl süren seçimler bin 6 günde tamamlandı.1513 yılında Papa Julius II'nin ölmesi sonrası kardinaller yeni bir papa seçmek için toplandı. Bu seçim esnasında kardinaller ikiye bölündü. Sert bir seçimin sonrasında 37 yaşında genç bir isim papa oldu. Bu isim X Leo adıyla Papalık tahtına çıkan Giovanni de Medici'dir. Medici soyadı ortaçağ İtalyası için oldukça önemlidir. Bu aileden iki papa çıkmıştır. Papa x Leo, Martin Luther Kingi'i de aforoz eden isimdir. 37 yaşındaki bir ismin papa olmasında dönemin kardinallerinin iç çekişmesinin büyük etkisi olduğu söylenir.Rönesans Avrupa'sının güçlü ailelerinden olan Borgia ailesi de iki papa çıkarmıştır. Fakat bu papalardan bir tanesi rüşvetle seçilmiştir. 1492'de Papa 6'ncı Alexander (Rodrigo Borgia), papalık makamını rüşvet ve toprak vaatleriyle ele geçirmiştir. Yine onun dönenminde, ensest rezilliği başta olmak üzere birçok cinayet skandalı yaşanmıştır. İspanyol asıllı Vatikan lideri, papalık tarihinin en kranlık isimlerinden biri olarak gösterilir.Uzun papalık seçimlerinin aksine çok daha kısa sürede biten papalık seçimleri de vardı. 1503 yılındaki Papalık seçimi sadece iki saat sürdü. Esas adı Giuliano Della Rovere, 2 saatlik seçimin sonucunda 2. Julius ismiyle Vatikan kilisesinin yeni lideri oldu.896 yılında ölen Papa Formosus yerine, Papa 6'ncı Stefanus geçer. Stefanus'un ilk icraatı, selefinin, seçimlere hile karıştırdığı için yargılanması oldu. Bunun için tarihte örneği olmayan bir uygulamaya gitti. Papa Formosus'u mezarından çıkarttı. Yargılamalar sonunda Formosus'un parmağı kesildi. Cesedinin gömülmek yerinme nehre atıldığı söylenir.18 Ekim 1503 yılında ölen Papa 3. Pius, sadece 26 gün Papalık makamını işgal etti. Kayıtlara septik ülserden öldü diye geçse de, ölümün doğal yollarla olmayabileceği de dillendirilir.Hristiyanlıktaki esas bölünme, 1054 yılında gerçekleşir. İstanbul, Roma, Kudüs, Antakya ve İskenderiye'de ayın statüde ve yetkiye sahip beş büyük Hristiyan patriği vardır. İstanbul ve Roma Patrikliği birbirini aforoz eder. Yani dinden çıkartır. Böylece Hristiyanlık alemi Katolik ve Ortodoks diye ikiye ayrılır. Katolikler Roma Patriğini lider kabul ederler. Roma'daki dini lider, Papa ünvanını kullanmaya başlar.