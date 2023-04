Ramazan ayında egzersize yer açın

"ASLINDA ÇOK YANLIŞ BİR ŞEY"

Kişilerin kilo kaybında yeme içmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini ve doğru bilinen "Protein tüketmeliyim, karbonhidratı uzak tutmalıyım" aslında çok yanlış bir şey olduğunu vurgulayan Uzman Fitness antrenörü Yasemin Baş, "Kilo kaybında yeme içmelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde protein veya karbonhidrat tükettiğimizde insanlar genelde "protein tüketmeliyim, karbonhidratı uzak tutmalıyım" diyorlar. Aslında çok yanlış bir şey. Onun miktarı önemlidir. Protein artı karbonhidrat artı yağı ölçülü miktarda aldığımızda kilo kaybımızda kilo alımlarımızda kontrollü bir şekilde ilerler. Bu zaman zarfında spor ve diyetisyen ile bu durumu destekler ise daha fazla verimli olur. Ramazan ayında sahura kalktıklarında et tüketmek istiyorlarsa beyaz et tüketebilir. İftar zamanı da kırmızı et tüketebilir. Beyaz etin sindirimi daha kolay olduğu için midemizde de herhangi bir şişkinlik veya rahatsızlık olmayacaktır. Ramazan ayında egzersiz için kişi gün içerisinde dinlenebilir eğer oruca dayanamıyorsa. Akşam iftardan sonra antrenmanını verimli bir şekilde yapabilir" ifadelerini kullandı.