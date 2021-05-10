İslam'da "Bin aydan daha hayırlı" olan ve ramazının 27. gecesine denk gelen Kadir Gecesi, yurdun dört bir köşesinde dualarla ihya edildi. İstanbul'da, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi, Eyüp Sultan Camii, Sultanahmet Camii ve Süleymaniye Camii gibi kentin tarihi camileri ile Büyük Çamlıca Camii'nde cemaatle kılınan vakit namazlarından sonra eller semaya açıldı. Yurdun dört bir tarafındaki camilerin minarelerinden Kadir Gecesi dolayısıyla dualar okundu. Kocatepe Camii'nde yatsı namazının ardından düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve salavatlar okunurken Selimiye Camii'nde ise mevlit okundu ve 'salgının bitmesi' için dua edildi. Aralarında Kocaeli, Düzce, Mardin, Karabük, Batman gibi illerde de camilere sınırlı sayıda cemaat alınarak koronavirüs tedbirlerine riayet edilerek namazlar kılındı.