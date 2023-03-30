Migreni olanlar dikkat! Ramazanda doğru beslenme ile baş çatlatan ağrılardan kurtulabilirsiniz...

İFTARDAN SAHURA KADAR OLAN SÜREÇTE BOL SIVI ALIMI DA ÖNEMLİ!



Ramazan ayında migren hastalarının beslenmelerine daha çok özen göstermesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, "Migrenli hastalara temel önerimiz düzenli yemek yemeleri lazım, düzenli uyumaları lazım ve düzenli sıvı almaları lazım. Çünkü migrenli hastaların beyinleri diğer hastalara göre çok daha hassastır. Dış ortamdaki değişkenler mesela keskin kokular, yanıp sönen ışıklar migreni tetiklediği gibi bir de iç ortamdaki değişkenler dediğimiz kan şekerinin düşmesi, kan şekerindeki dalgalanma da migreni tetikleyebilmektedir. Bundan dolayı bizim migren hastalarına önerimiz; Düzenli yemek yemeleri, düzenli sıvı tüketmeleri ve düzenli uyku gibi hayatın rutinini değiştirmeyecek şeyler yapmaları. Tabi Ramazan ayı gelince bu rutin değişeceğinden dolayı biraz daha dikkat etmekte fayda var. Migren hastası olup Ramazan ayında da oruç tutmak isteyen hastalarımızın ise birçok düzen bozulduğu için daha dikkatli olmaları gerekiyor. Oruç tutmak isteyen migren hastalarına önerebileceğimiz, sahurda kana geç yayılan kan şekerinin düşmesini engelleyen gıdalar alabilirler. Mesela haşlanmış patates, yumurta, tahin gibi gıdaların alımı kan şekerindeki dalgalanmaları biraz daha azaltır. İftardan sahura kadar olan süreçte bol sıvı alımı da önemli" şeklinde bilgi verdi.