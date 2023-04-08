Ailelerin büyük endişesine uzmandan çözüm: "Eyvah çocuğum küfrediyor!"

Çocuklar, arkadaş çevreleri ya da sanal ortamlarda argo ve küfür kullanımı ile karşılaşabiliyorlar. Bunu algılama ve kendi hayatlarında uygulama şekilleri ise ebeveynlerin ilk tepkilerine bağlı. İşte uzmanından çocuklarda küfürlü sözler duyduğunuzda yapmanız gerekenler...

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 08.04.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 10:18 PAYLAŞ ABONE OL

Okul, sosyal ortamlar, servis arkadaşları derken çocuğunuzun çevresi giderek genişliyor. Her konuda etkileşim halinde! Bir gün bir bakıyorsunuz, küfretmeye başlamış. Cümlelerin içine argo kelimeler yerleştiriyor. Tabii, sizi hemen bir telaş aldı. "Evde asla küfür kullanılmıyor, çocuğum bu cümleleri nereden öğrenmiş olabilir? Yoksa kötü arkadaşları mı var" diye endişeleniyorsunuz. Peki, o ilk küfrü duyduğunuzda çocuğunuza nasıl davranmalısınız? Kızmak, kötü olduğunu anlatmak ya da gülmek… Hangisi? İşte bu nokta küfrün devamının gelmesi ve küfre maruz kaldığı ortamlarda neler yapması gerektiğini öğretecek olan kilit nokta! İşte, biz de bugün ebeveynler için rehber niteliğinde bir çalışma hazırladık. Psikolojik Danışman Aleyna Nazlıcan Aday ile çocuklarınızda argo ve küfür kullanımını duyduğunuzda adım adım nasıl ilerleyeceğinizi ve doğru iletişiniz konuştuk.







KÜFRÜN KAYNAĞI BULUNMALI

- Çocuğumuzdan ilk kez küfür duyduk ve çok şaşırdık. Panikledik. O an ilk tepki nasıl olmalı?

- Çocuğunuzun ağzından küfür duymak size nasıl hissettirdi? Çocuğunuz için mi endişeleniyorsunuz yoksa kendi ebeveynliğiniz için mi? Eğer cevabınız kendinizden önce çocuğunuzu düşündüğünüz yönündeyse sakin olabilirsiniz. Çünkü çocuğunuz kullandığı kelimenin anlamını bilip isteyerek söylememiş olabilir. Duyduğunuz ilk an verdiğiniz tepki çocuğun davranışını ya pekiştirecek ya da söndürecektir. Çocuk sizden alacağı dönüşe göre küfür etmeye bir değer biçecektir. Ebeveyn olarak sizin vereceğiniz cevap bu kadar öneme sahipse sakin kalın ve düşünelim. Çocuğunuz küfrettiği kelimeyi kullanırken nasıl bir ruh hali içerisindeydi? Ortada bir problem var mıydı, yoksa doğal akışındayken mi bu kelimeyi kullandı? Ebeveyn olarak bu ihtimalleri gözlemlemelisiniz. Çocuk dikkat çekmek için söylemiş olabilir, yakın zamanda duyduğu yeni bir kelime olarak taklit ediyor olabilir. İlk etapta görmezden gelmek, kullandığı kelimeyi değer yüklememek, tekrarlanmaması için işlevsel olabilir. Bu sırada çocuk gözlemlenmeli ve küfrün kaynağı bulunmalıdır. Diğer bir alternatif de ebeveyn çocuğa "Bu kullandığın kelimeyi ilk defa senden duyuyorum, senin için anlamı nedir? Bu kelimeyi daha önce nerede duymuştun?" gibi özellikle çocuk oyun oynarken sorulursa küfrün kaynağını daha doğru yerden öğrenmiş olacaktır.