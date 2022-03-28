Haberler Roza Haberleri Aile Haberleri Anne babalar dikkat! Çocuklarda bu 3 belirti üstün zeka göstergesi...

Anne babalar dikkat! Çocuklarda bu 3 belirti üstün zeka göstergesi...

Her aile için kendi çocuğu şüphesiz ki biricik ve özeldir. Her çocuğun yapabilecekleri ve ilgi alanları farklıdır ancak, uzmanların belirlediği ve bebeklikten gelen bazı ortak noktalar üstün zekalı oldukları anlamına gelebilir. Listelediğimiz bu üç belirti çocuğunuzda varsa üstün zekalı olma ihtimali oldukça yüksek.

ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2022 15:49 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 17:07
Anne babalar dikkat! Çocuklarda bu 3 belirti üstün zeka göstergesi...

Çocuklarda üstün zekayı anlamanın 3 yolu

  • Çocuğunuz çok erken yaşta çevresindeki kişileri tanımaya başladıysa yani hızlı öğreniyorsa üstün zekalı olabilir. Genelde bu tip çocuklar okuma yazmayı da erken yaşta öğrenir, öğrenme hızları diğer çocuklara oranla daha yüksek olduğundan kendi yaşıtlarıyla aynı sınıfta sıkılabilir.
  • Çocuklar ortalama 2 yaşından sonra konuşmayı öğrenirler ancak üstün zekanın belirtilerinden biri de erken yaşta konuşmayı sökmeleridir. Çocuğunuz uzun cümleler kuruyor ve öteki çocuklardan daha geniş bir kelime dağarcığına sahipse üstün zekalı olabilir.
  • Çocuğunuzun kendinden büyük çocuklarla daha iyi iletişim kurduğunu görüyorsanız, problem çözme yetisi sizi bile hayran bırakıyorsa ve sürekli olarak bir şeyleri merak ediyorsa üstün zekalı olma ihtimalini göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Çocuklarda zeka gelişimini destekleyen besinler

Yumurta: Çok zengin bir protein deposu olarak yumurta, çocukların beyin gelişimini destekler. Öğrenme yeteneklerini arttırdığı gibi içeriğinde bulunan A,D ve B12 hafızalarının güçlenmesini sağlarken konstrasyonlarını arttırır.

Balık: Çocukların zeka gelişimi üzerine yapılan araştırmalarla da belirlendiği üzere haftada en az bir defa balık yiyen çocukların yemeyenlere oranla hem daha zeki oldukları hem de daha iyi uyudukları kanıtlanmıştır. İçeriğinde bulunan D vitamini ve Omega-3 sayesinde yararları saymakla bitmeyen ton balığı, somon ve sardalya gibi balıklar, çocuklarınızın beslenme alışkanlığının bir parçası olmalı.

Kuruyemişler: Hamilelik sürecinde annenin yedikleri dahil olmak üzere çocuğun tükettiği tüm sert kabuklu kuruyemişler zeka gelişimini destekliyor. Protein, vitamin ve mineral kaynağı olan kuruyemişler, çocuklar tarafından sağlıklı atıştırmalıklar olarak da tüketilebilir.

Yoğurt: Beyin sağlığını ve gelişimini destekleyen yoğurt çocuğunuzun bilişsel kabiliyetinin artmasına da katkıda bulunur. Yoğurdun içerisinde bolca bulunan iyot, çocukların gelişimi için temel gereksinimlerinin başında bulunur. Yapılan araştırmalar iyot eksikliğinin çocuklarda bilişsel bozukluğa yol açabileceğini kanıtlamıştır.

Aileler bu konuda neler yapmalı?

Çocuklar büyürken ailelerin onları yakından gözlemlemesi ve ihtiyaçlarına yönelik yönlendirmeler yapması önemlidir. Öncelikle yapılması gereken en önemli eylem uzman bir rehberden yardım almaktır. Çocuklar, rehberin yönlendirmeleri doğrultusunda farklı alanlara yönlendirilebilir, okul veya sınıf değişimi yapılabilir. Ebeveynler ise uzmanlardan yardım alarak çocuklarına nasıl davranmaları ve onları nasıl yönlendirmeleri gerektiği konusunda bilgi edinmelidir.

SON DAKİKA SON DAKİKA