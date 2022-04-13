Bu yöntem ile bebeğiniz dakikalar içinde uyuyakalacak! İşte o ipucu…

Hamileyseniz veya yeni doğum yaptıysanız bebeğinizi büyütmekle ilgili aklınızda birçok soru olması doğal. Bu yazı yeni doğan bebeklerin 1 yaşına kadarki uyku düzenleri hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgileri içeriyor. İşte detaylar…
BEBEKLER NE ZAMAN GECE BOYUNCA UYUR?
Maalesef buna verilecek net bir cevap bulunmuyor. Her bebek birbirinden farklıdır ve birbirlerinden farklı uyku ihtiyaçları vardır. Bu nedenle bebekleri birbiri ile karşılaştırmak yersiz olacaktır.
Genel olarak konuşacak olursak, minikler altı aydan itibaren yemek yeme ve alt değiştirme ihtiyaçları azaldıkça daha uzun süreler uyku uyumaya başlarlar. Aralıksız olarak 12 saat uyumaları ise zaman alabilir.
Buna ek olarak doğduktan sonra bir bebeğin uyku düzenini ilk haftalarda kolaylıkla değiştirebilirsiniz. Bir hafta aralıksız uyuduklarını görüp sonraki hafta sürekli uyandıklarına tanık olmak son derece normaldir. Bu noktada anahtar, bunun bir geçiş aşaması olduğunu unutmadan mümkün olduğunca kendi uyku düzeninize benzer bir düzen oluşturmaya çalışmak olmalı.
BEBEĞİNİZ NEDEN HALA GECE BOYUNCA UYUMUYOR?
Gündüz ile gece arasındaki farkı öğrenmek
Bebeğinizin uyku düzenini oluştururken sizi bekleyen ilk zorluk miniğin gündüz ile gece arasındaki farkı anlamasını sağlamaktır. Özellikle yaz aylarında havanın geç kararması bu durumu sizin için daha zor bir hale getirebilir. Gündüzleri bebeğinizin bulunduğu ortamı hareketli ve aydınlık tutarken geceleri sakin ve karanlık tutmak büyük önem taşır. Gerekli durumlarda camları karartmak için karartma perdesi kullanmak etkili olabilir.
Odanın koşulları
Bebekleri ayrı bir odada yatırmadan önce 6 ay boyunca ebeveynlerle birlikte uyuması tavsiye edilmektedir. Bir bebeğin uyku döngülerinin kısa olması gayet normaldir ancak etrafında uykusunu bölecek etkenler olmadığından emin olmak gerekir.
Bu nedenle ideal bir uyku sıcaklığına sahip bir odada, bebeğe uygun yatak takımının kullanıldığından, yeterli karanlık ve sakin ortamın yaratıldığından emin olunmalıdır. Odanın dekorasyonunda aşırı renklerden ve karmaşadan kaçınılmalı, ani sesler çıkarabilecek aletlerin bulunmadığından emin olunması gerekmektedir.
Ayrılık korkusu
Ayrılık korkusu bebeklerde yaygın olarak görülen bir durumdur ve bu nedenle uyandıklarında her şeyleriyle bağımlı oldukları kişiyi bulamamak uyku kalitelerini etkileyebilir. Bu durumu benzer şekilde bebeğinizin yanından ayrıldığınızda ağlaması olarak da gözlemleyebilirsiniz. Büyürken yaşayacaklar başka şeyler gibi bu da sadece bir aşamadır ve size ne kadar bağlı olduklarını gösterir. Yapılması gereken tek şey ise onları rahatlatmaya çalışıp güvende hissettiklerinden emin olmaktır.
Şekerlemeler
Bir çocuğun gün içindeki şekerlemeleri de gece uykusu gibi değişkenlik gösterebilir. Özellikle ilk 12 ayda büyük ölçüde ve sürekli olarak değişiklik gösterir. Örneğin 7 aylık bir bebeğin gün içerisinde 3 defa şekerleme yapması önerilir. Bununla birlikte her çocuğun kendine has ihtiyaçları ve düzeni vardır, en doğru düzeni oluşturmak için doktorunuza danışmanız en doğru yöntem olacaktır.
Uyku zamanı rutini
Bebeklerin gece uyku rutini önem verilmesi gereken bir konudur. Bebeğinizi yatırmadan önce sakinleştirici bir banyo yaptırmak, bebek masajı, kitap okumak veya ninni söylemek gibi aktiviteler bebeğinize uyku vaktinin geldiği sinyalini vererek gün kavramlarının oturmasına da yardımcı olur.
Diş çıkarma ve hastalık
Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de hastalık, uyku kalitesini etkileyen önemli bir nedendir. Aynı şekilde diş çıkarma zamanlarında da uyku düzenlerinde bozulmalar ve bölünmeler yaşanabilir. Bebeğiniz için endişelendiğiniz bir durum olursa doktorunuzdan ya da sağlık ekiplerinden yardım istemekten çekinmeyin. Diş çıkarma dönemini daha rahat geçirmesi için de doktorunuza danışmanızda fayda var.
Büyüme atakları
Bebeğiniz doğduktan 1 yaşına gelene kadar konuşmayı, emeklemeyi ve hatta yürümeyi öğrenebilir. Bu kadar becerinin kısa bir sürede gerçekleşiyor olması uyku kalitelerini de etkileyebilir. Bebeğiniz yeni bir beceride ustalaşmaya başladıysa gün içerisinde yeterince pratik yaptığından emin olun. Bu sayede gece uyanmalarının da önüne geçebilirsiniz.
Uyku gerilemesi
Ebeveynlerin korkulu rüyası olan bu durum her bebeğin başına gelebilir. Kaç çeşit uyku gerilemesi olduğuna dair birçok tartışma olsa da en yaygın olarak bilineni 4 aylık uyku gerilemesidir. Bu durum genellikle bebeğinizin yatmadan önce ve gece boyunca huysuz olduğu iki ila dört haftalık bir süreye tekabül etmektedir. Tamamen normal bir süreç olan uyku gerilemesi, büyümelerinin bir parçası olarak kabul edilmelidir.
BEBEĞİNİZİN UYKU SORUNLARIYLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?
Bebeğinizin her ihtiyacını karşılamak yorucu ve bunaltıcı olabileceği gibi kendi ihtiyaçlarınızı unutmanıza da neden olabilir. Eğer zorluk çekiyorsanız ailenizden ve yakın çevrenizden yardım istemekten çekinmeyin. Fazladan bir destek veya tavsiye duyarsanız doktorunuza her zaman danışabileceğinizi de unutmayın.