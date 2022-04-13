Bu yöntem ile bebeğiniz dakikalar içinde uyuyakalacak! İşte o ipucu…

Ayrılık korkusu

Ayrılık korkusu bebeklerde yaygın olarak görülen bir durumdur ve bu nedenle uyandıklarında her şeyleriyle bağımlı oldukları kişiyi bulamamak uyku kalitelerini etkileyebilir. Bu durumu benzer şekilde bebeğinizin yanından ayrıldığınızda ağlaması olarak da gözlemleyebilirsiniz. Büyürken yaşayacaklar başka şeyler gibi bu da sadece bir aşamadır ve size ne kadar bağlı olduklarını gösterir. Yapılması gereken tek şey ise onları rahatlatmaya çalışıp güvende hissettiklerinden emin olmaktır.