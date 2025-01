Çalışan anne-babaların sömestir sendromu

Haftaya cuma günü çocuklar ilk yarıyılın son ders gününü geride bırakacak ve 15 tatil başlamış olacak. Çocuklar mutlu, 15 gün dinlenmek, gezmek ve eğlenmek onların hakkı. Tabii, bu aktiviteleri yapmaları için anne-babalarının yanlarında olması gerekiyor.

Ancak ebeveynlerin büyük bir çoğunluğu çalışıyor. Bu sebeple aileleri derin düşünceler aldı. Şimdiden sömestirı planlama çalışmalara başladı. İş yerlerinde izin için başvuruları yapıldı. Anne-baba da çalışıyorsa, dönüşümlü olarak ilk hafta biri diğer hafta da diğeri izin alıyor. Böylece çocuk yalnız bırakılmamış olacak. Maalesef her ailenin anneanne-babaanne gibi bakacak bir yakını ya da bakıcısı yok.

AİLE YILINA BU YAKIŞIR

Aile olmak önemli, sağlıklı çocuk yetiştirmek, ona mutlu anılar bırakmak hepimizin önceliği... Güçlü toplumlar için huzurlu ailelerin olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Bu yüzden 2025 'Aile Yılı' ilan edildi. Ancak bunun için devletin, bakanlıkların, özel kurumların, iş yerlerinin topluca elini taşın altına sokması gerekecek. Bunun da ilk adımı anne-babayı tatillerde çocukları ile buluşturmakla atılması gerekiyor.

İş yerleri çalışan ebeveynin okul tatillerinde izin kullanması konusunda sıkıntı çıkarmamalı. Çalışma arkadaşları ile bir düzen kurulup kimse mağdur edilmeyerek bu izinler planlanabilir. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliği içinde işverenlere çağrı yapmalı. Bunu bir ayrıcalık değil de bir gereklilik olarak düşünmemiz gerekiyor. Çocukların ve anne-babaların birlikte vakit geçirmeleri bir lüks değil gerekliliktir.

ETKİNLİK VE TATİLLERE İNDİRİM YAPILMALI

Artık okullar, yılda dört kez tatil yapıyor. Bu dönemlerde de aileler seyahat etmek, etkinliklere katılmak ve sosyalleşmek istiyor. Ancak oteller, konaklama, yemek, ulaşım oldukça pahalı. Her ailenin bütçesi buna uygun değil. Gönlümüz ülkemizdeki her çocuk için her alanda fırsat eşitliğinin olması... Bunu sağlamak için neler yapılabilir? İlk yapılabilecek fahiş tatil fiyatlarının ailelere uygun hale getirilmesi, okul tatillerinde ulaşımda da aile indirimi yapılabilir. Farklı illerdeki akrabaların birbirini ziyaret etmesi kolaylaştırılabilir. Böylelikle çocuklar, kuzenleri ile vakit geçirebilir.



Sinema, tiyatro, gösteri gibi aktivitelerin de bilet ücretleri yüksek! Bir de tatiller daha da pahalı hale geliyor. Oysa tam tersi olmalı! Daha fazla çocuğun sosyal aktivitelere ulaşabilmesi için yine 'aile indirimi' ya da 'tatil indirimi' gibi seçeneklerin olması gerekiyor. "Belediyeler ne güne duruyor, ücretsiz etkinlik yapsınlar" diyebilirsiniz. Bunu yapan pek çok belediye var. Ancak bunların da belli bir kotası oluyor.