Çocuklarda 6 yaş ergenliğine dikkat! Bu davranışları sergiliyorlarsa...

Fikirlerine saygı bekler, aksi halde öfkeli olabilir. Benmerkezci, oyunlarda lider olmak isteyebilir. Eşyalarını paylaşmaz, kolay ağlayıp sinirlenebilir. Tüm bunlar altı yaş ergenliğinin ayak sesleri... Ama endişelenmeyin, çocuğunuza ılımlı yaklaşıp, saygı duyduğunuzu gösterirseniz bu süreçten sağlıklı çıkabilirsiniz

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 14.01.2023 10:11 PAYLAŞ ABONE OL

Aileler iki-üç yaş sendromu ifadelerine alışıklar. Bu süreçler zorlu geçer. Ağlama krizleri, diretmeler, yemek, uyku düzensizlikleri derken ebeveynler çıldırabilirler. Ancak süreç atlatıldıktan sonra derin bir oh çekilir. Tam atlattık, bundan sonra sendrom falan yok derken, şimdi de altı yaş sendromu çıktı. Geçtiğimiz hafta kızımın yaş grubunda olan birçok arkadaşı ve anneleri ile buluştuk. Çocuklar oyun oynarken biz de sohbete başladık. Bir de ne görelim? Her çocukta benzer süreçler yaşanıyor. Bağımsız karar alma isteği, kendi istediği kişilerle görüşmede ısrar, istemediklerine karşı sinirli tavırlar, ani gelişen öfke, sevinç ve çatışma gibi durumlar...

6 YAŞ ERGENLİĞİ TABİRİ KULLANILIYOR Aileler bu durumun normal olup olmadığını anlamaya çalışırken ben de hemen araştırmaya başladım. Birkaç psikologdan konu hakkında bilgi aldım. Altı-sekiz yaş grubunda çocuğu olanlar beni can kulağı ile dinlesin. Biz ebeveynler tanıdık bir kelime olarak sendromu duruma hemen yapıştırdıysak da psikolojide altı yaş sendromu diye bir tabir yok aslında. Onun yerine altı yaş ergenliği tabiri kullanılıyor. Bu yaşta kişiliğin yapılandığı bir dönem ve davranışsal zorlanmalar yaşanabiliyor. Aynı zamanda fiziksel, psikolojik ve zihinsel olarak geldiği noktadan daha da ileriye atlayacağı bir dönem ve dünyayı algılarken, aile ve sosyal ilişkilerde öfkelenmesi, mutsuzluğu, isyanları aşırıya kaçmadığı sürece normal karşılanıyor.