Çocuklarınızla bambaşka bir sonbahar! Unutulmaz anılar için en iyi aile aktiviteleri...

ATLA KURULAN BAĞ DEĞERLİ

At çiftlikleri de sonbaharda ayrı güzel olur. Eğer çocuklarınızın atlarla bağ kurmasını istiyorsanız at çiftliklerinde at binme deneyimini ona mutlaka yaşatmalısınız. İstanbul'da çok sayıda at çiftliği bulunuyor, lokasyonunuza en yakın olanını seçebilirsiniz. Üstelik sabah kahvaltı seçeneği sunan, gün boyu orada keyifli vakit geçirebileceğiniz at çiftlikleri de var. Ne de olsa at binmek ata sporumuz, genlerimiz de var.