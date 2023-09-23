Çocuklarınızla bambaşka bir sonbahar! Unutulmaz anılar için en iyi aile aktiviteleri...

Sonbahar geldi, havalar soğumaya başladı. Evde vakit geçirmek daha keyifli hale gelse de çocuklarımızla dışarda vakit geçirmemiz de mümkün. Onlarla doğanın en güzel hallerinden birine büründüğü sonbaharın tadını çıkarabiliriz. Peki, neler yapabiliriz, nerelere gidebiliriz birlikte göz atalım. Sonbaharda en güzel vakit doğanın içinde geçer. Bu sebeple şehrinizde bulunan ormanları mutlaka ziyaret edin.
İstanbul'da Belgrad Ormanı, Atatürk Arboretumu, Emirgan Korusu, Maçka Parkı öyle güzel renklere bürünmüş ki görmeniz lazım. Çocuklarınızla doğa yürüyüşü yapabilir, karşınıza çıkan doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Tabii yanınıza mutlaka bir büyüteç alın. Çünkü yürürken gördüklerinizi incelemek isteyeceksiniz. Çocuklarınız büyüteçle yaprakların damarlarını görebilir, böcekleri ve mantarları inceleyebilir.
SANDALYELERİNİZİ YANINIZA ALIN
Uzun yürüyüşlerden sonra dinlenmek hatta gördüğünüz bir doğa güzelliğinin tadını daha uzun çıkarmak isteyebilirsiniz. Bu sebeple yanınıza mutlaka kamp sandalyelerinizi alın. Termosta çay ya da kahveniz belki birkaç atıştırmalık ormanda daha çok vakit geçirmenize yardım edecektir. Atatürk Arboretumuna yiyecek götürmek yasak ancak ormanlarda ateş yakmamak koşulu ile hazırladığınız sepetinizi götürebilirsiniz. Tabii, doğada çöp bırakmamak koşuluyla...
Bu konuda çocuklarımıza örnek olarak çevreyi koruyan, çevreye saygılı bireyler olmalarına öncü olmalıyız. Sonbaharda sararan yaprakların harika bir görüntüsü olur. Yerler binlerce yaprakla doludur ve genelde çocukların çok ilgisini çeker. Farklı yapraklar toplayarak birer koleksiyon yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu taşlarla da mümkün. Böylelikle koleksiyon kültürüne de sizin vasıtanızla adım atmış olacaktır. Daha küçük çocuklar ise, yaprak ve taş toplayıp bunları boyamaya bayılırlar. Yanınıza alacağınız torbalara topladıkları yaprak ve taşları evde boyayıp keyifli vakit geçirebilirler. Tabii bu mevsimde ağaçların altında sıkça rastlayacağınız kozalakları da unutmayalım. Kozalak toplayıp boyamak her çocuğun hoşuna gider.
AİLE SAATİ İÇİN BİREBİR
Ailece doğada olmak, tabiatı dinlemek, ebeveynlerin çocuklarının sordukları sorulara cevaplar vermesi, yürürken kendi çocukluk anılarından bahsetmeleri ailece geçirilebilecek en kaliteli vakitlerdendir. Çocukların ruhuna ve hatıralarına işler. Bu tür aktivitelerin rutin olarak yapılması ise hem ebeveynlerin hem de çocukların psikolojilerini olumlu etkiler. Çocuklara yetişkinlik dönemlerinde kendilerini dinleyebilecekleri bir alışkanlık kazandırmış olursunuz. Doğayla baş başa kalabilme yeteneği çocuklarız için en güzel miras olacaktır. Kuruyan yaprakları toplayıp sonra baştan ayağa dökmek miniklerin çok hoşuna gider. Bunu tekrar tekrar yapmak isteyecek ve gülücükleri etrafı şenlendirecektir.
ATLA KURULAN BAĞ DEĞERLİ
At çiftlikleri de sonbaharda ayrı güzel olur. Eğer çocuklarınızın atlarla bağ kurmasını istiyorsanız at çiftliklerinde at binme deneyimini ona mutlaka yaşatmalısınız. İstanbul'da çok sayıda at çiftliği bulunuyor, lokasyonunuza en yakın olanını seçebilirsiniz. Üstelik sabah kahvaltı seçeneği sunan, gün boyu orada keyifli vakit geçirebileceğiniz at çiftlikleri de var. Ne de olsa at binmek ata sporumuz, genlerimiz de var.
BALIK TUTMAK SABRI ÖĞRETİR
Sonbaharda keyifli olan bir aktivite de balık tutmaktır. Çevrenizde bulunan bir göl, nehir ya da deniz size en güzel nimeti verecektir. Profesyonel olarak bilmeniz şart değil, çocuklarınızla birlikte deneyebilirsiniz. Üstelik, balık tutmak, oltayı atıp beklemek sabır işidir ve çocuklarımız sabretmeyi en güzel bir su kenarında öğrenebilir.