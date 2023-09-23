Çocuklarınızla bambaşka bir sonbahar! Unutulmaz anılar için en iyi aile aktiviteleri...

Doğanın tüm renklerini cömertçe sunduğu sonbaharda, havalar biraz soğusa da çocuklarla dışarıda vakit geçirebileceğimiz harika seçenekler var. İşte doğanın tadını çocuklarla çıkarabileceğimiz en güzel sonbahar etkinlikleri...

PINAR YILDIZ YÜKSEL Giriş Tarihi: 23.09.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 23.09.2023 11:40 PAYLAŞ ABONE OL

Sonbahar geldi, havalar soğumaya başladı. Evde vakit geçirmek daha keyifli hale gelse de çocuklarımızla dışarda vakit geçirmemiz de mümkün. Onlarla doğanın en güzel hallerinden birine büründüğü sonbaharın tadını çıkarabiliriz. Peki, neler yapabiliriz, nerelere gidebiliriz birlikte göz atalım. Sonbaharda en güzel vakit doğanın içinde geçer. Bu sebeple şehrinizde bulunan ormanları mutlaka ziyaret edin. İstanbul'da Belgrad Ormanı, Atatürk Arboretumu, Emirgan Korusu, Maçka Parkı öyle güzel renklere bürünmüş ki görmeniz lazım. Çocuklarınızla doğa yürüyüşü yapabilir, karşınıza çıkan doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Tabii yanınıza mutlaka bir büyüteç alın. Çünkü yürürken gördüklerinizi incelemek isteyeceksiniz. Çocuklarınız büyüteçle yaprakların damarlarını görebilir, böcekleri ve mantarları inceleyebilir.





SANDALYELERİNİZİ YANINIZA ALIN

Uzun yürüyüşlerden sonra dinlenmek hatta gördüğünüz bir doğa güzelliğinin tadını daha uzun çıkarmak isteyebilirsiniz. Bu sebeple yanınıza mutlaka kamp sandalyelerinizi alın. Termosta çay ya da kahveniz belki birkaç atıştırmalık ormanda daha çok vakit geçirmenize yardım edecektir. Atatürk Arboretumuna yiyecek götürmek yasak ancak ormanlarda ateş yakmamak koşulu ile hazırladığınız sepetinizi götürebilirsiniz. Tabii, doğada çöp bırakmamak koşuluyla... Bu konuda çocuklarımıza örnek olarak çevreyi koruyan, çevreye saygılı bireyler olmalarına öncü olmalıyız. Sonbaharda sararan yaprakların harika bir görüntüsü olur. Yerler binlerce yaprakla doludur ve genelde çocukların çok ilgisini çeker. Farklı yapraklar toplayarak birer koleksiyon yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu taşlarla da mümkün. Böylelikle koleksiyon kültürüne de sizin vasıtanızla adım atmış olacaktır. Daha küçük çocuklar ise, yaprak ve taş toplayıp bunları boyamaya bayılırlar. Yanınıza alacağınız torbalara topladıkları yaprak ve taşları evde boyayıp keyifli vakit geçirebilirler. Tabii bu mevsimde ağaçların altında sıkça rastlayacağınız kozalakları da unutmayalım. Kozalak toplayıp boyamak her çocuğun hoşuna gider.