Ebeveynler hazır olun! İşte 12 yaş krizini atlatmanın yolu

Tipik olarak, 12 yaşındakilerin hem her zaman tanıdığınız çocuk gibi davrandığı hem de aniden önünüzde küçük bir yetişkine dönüştüğü anlar vardır. Bu zamanda gerçekleşen fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel gelişime nasıl hazırlanacağınızı keşfedin.

Bu süre zarfında çocuklar liderlik becerilerini bulmaya ve toplumda bunu gösterebilme fikrini anlamaya başlarlar. Evde karar verme süreçlerinde yer almalarına izin vererek ve topluluk veya okul faaliyetlerine katılımı destekleyerek bu becerileri teşvik edin.

Ergenlik dönemi duyguları şakaya gelmez ve muhtemelen gelecek yıl boyunca zorlu bir yolculuk olduğunun farkına varacaksınız. Anne babalarını severler ama onlarla hiçbir şey yapmak istemezler. Kendilerini başarılı hissederler ve sonra her şeyde başarısız olmuş gibi hissederler. Mutluluk anları olacak, üzüntüler olacak ve sonra her şey tekrarlanacak. Tüm bu gelgitli haller, sizi zorlayacakmış gibi hissettirse de bu süreçte kendinizi hatırlamaya çalışın, çocuğunuzun aslında ne yapmak istediğini farkında olduğunuz süre boyunca tüm bunları anlamlandırabilirsiniz.

Kızlarda menstrüasyon ve erkeklerde kas gelişimi de dahil olmak üzere ergenlik belirtileri göstermeye başlar

Kızlarda meme gelişimini, saç büyümesini ve son olarak menstrüasyonu fark edeceksiniz. Erkek çocuklarda ergenlik, kasların büyümesi ve sesinin kalınlaşması ile başlar.

SOSYAL GELİŞİM

Arkadaşlar her zamankinden daha önemli hale gelebilir, ancak karşı cinsin de önemi artıyor. Akran baskısı bu dönemde öne çıkabilir. Ailesine önem verse de duygularını zayıf görünmemek için çevresel baskılar yüzünden göstermemeye çalışabilir ve hatta "bağımsızlık" düşüncesi, 12 yaşındaki çocuğunuz için en önemli şey haline gelebilir.

Önemli Kilometre Taşları

Beğenilmek ve kabul edilmekle ilgili endişeleri gösterir

Diğer cinsiyetten olanlarla ilgili faaliyetlere ilgi gösterir.

Diğer insanların bakış açılarını anlar

EBEVEYNLİK İPUCU

12 yaşındaki çocuğunuz için iletişim kanallarını açık ve ulaşılabilir tutun. Çocuğunuz, akran baskısı ve büyüme ile birlikte giden her şey de dahil olmak üzere, hazır olmadığı veya nasıl başa çıkacağını bilmediği durumlar yaşamaya başlayabilir. Sizin arada bir verdiğiniz izinler, bağımsızlıklarını sağlıyor olsa da, ebeveynlerinin destek için hazır olduğunu bilmeleri gerekir.

Bilişsel Gelişim

12 yaşındaki bir çocuğun beyni büyümeyi durdurur, ancak gelişmesi sonlanmaz. Özet olarak analitik düşünme, problem çözme ve mantık hepsi daha kolay hale gelir. ﻿Fakat dürtü kontrolü ve organizasyon becerilerinin merkezi olan prefrontal korteksin hala olgunlaşmamış olduğunun farkında olmak gerekir.

Konuşma dili

12 yaşına kadar, çoğu çocuk güçlü bir dil ve iletişim becerilerine sahip hale gelir. Kelimenin tam anlamıyla yorumların ötesinde düşünebilirler. Muhtemelen alaycı ve şakacı tavırlarını fark etmeye başlayacaksınız. Fakat bununla birlikte artık sizin gerçekte neler söylediğinizi, onlardan bir şeyler saklayıp saklamadığınızı veya gizli konuşmalarınızı da anlamaya başlayacakları bir dönemle de karşılaşacaksınız.

Oynamak

On iki yaşındakiler boş zamanlarını organize spor, video oyunları ve arkadaşlarıyla sosyal aktiviteler gibi aktivitelere ayırmaya başlıyor. Vaktini geçirdiği ekran süresi miktarına dikkat etmeye devam edin ve organize sporlarla ilgilenmeseler bile onları aktif kalmaya teşvik edin.

Önemli Kilometre Taşları

Durumları ve sorunları anlar ve mantığını uygular

Adalet ve eşitlik kavramlarının farkına varır

Sebep-sonuç dizilerini anlamaya başlar

Diğer Kilometre Taşları

12 yaşındaki birçok çocuk, akran gruplarının ahlakını keşfetmeye başlar. Bu nedenle, 12 yaşındaki çocuğunuz, arkadaşlarının ailesi gibi yaşayabilmek için yeni bir yaşam tarzı benimsemek istediğini söylerse şaşırmayın. Ahlakı keşfetmek, gelişim sürecinin normal bir parçasıdır.