Emzirmek bu ölümcül hastalığa karşı koruyor!

Anne sütünün sadece beslenme sürecinde değil ileriki yaşlarda da faydası olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Burçin Yorgancı Kale, "Anne sütünün sağladığı sayısız faydanın yanında bebekleri enfeksiyonlara karşı da koruduğu biliniyor. Anne sütündeki antikorlar birçok bakteri, virüs ve mantar üzerinde enfeksiyon önleyici etki gösterir. Özellikle Rota virüs, Norwalk virüs, HIV ve Salmonella enfeksiyonlarına karşı koruyucu özellikte moleküller içerdiği gösterilmiştir" diye konuştu.

DSÖ ve UNICEF, küresel halk sağlığı açısından bebeklerin yaşamın ilk altı ayında sadece anne sütü ile beslenmelerini, sonrasında da tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne sütünün en az 2 yaşın sonuna kadar sürdürülmesini öneriyor.

Anne sütü ile beslenme hem emzirme sürecinde hem de ilerleyen yaşlarda çocuk açısından son derece önemli etkiler doğuruyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Ü. Burçin Yorgancı Kale, anne sütünün büyüme ve gelişim açısından önemine vurgu yaparak Emzirme Haftası'na özel açıklamalarda bulundu.