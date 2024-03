Geleceğin bilim yıldızlarını keşfediyorlar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3), Deneyap atölyeleri Türkiye'nin 81 ilinde bilim ve teknoloji alanında yetenekli çocuk ve gençleri buluyor ve onları 11 alanda eğiterek pek çok açıdan donanımlı gençler olmalarına yardım ediyor. Deneyap atölyelerinde eğitim görmeye hak kazanan çocuklar, daha ortaokul yaşlarındayken takım çalışmasından, ürün oluşturmaya, proje yapımından sunumuna, el becerilerinden girişimciliğe kadar pek çok yetkinliğe sahip oluyor. Alanında uzman eğitmen ve mentörler eşliğinde yol alarak Türkiye'nin geleceğine katkı bulunmak için yola çıkıyorlar. Deneyap atölyelerine www. deneyap.org adresinden giriş yapıp form doldurarak başvurabilirsiniz. Her ilimizde bulunan Deneyap atölyelerine başvurular 25 Mart'ta sona eriyor. Bu tarihe kadar hiçbir belge gerekmeden internet sitesindeki formu doldurarak başvuru yaparak çocuğunuzun geleceği için önemli bir adım atmış olursunuz. Detaylı bilgileri alabilmek için T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldik ve ülkemizin geleceği için büyük bir adım olan Deneyap programlarını kendisinden dinledik.







BAŞVURULAR 25 MART'A KADAR



- Başvurular nasıl yapılıyor?

- Deneyap.org web sitemize girdiklerinde karşılarına başvuru formu çıkacak. Yönlendirme yapan videolarımız var. Adım adım süreçleri takip ederek başvurularını yapabilirler. Belge ya da doküman istemiyoruz. TC. kimlik numaraları ile okul bilgileri sisteme düşüyor. Başvuru yapıldıktan sonra bulundukları şehirde kendilerine uygun bir merkezi seçiyorlar ve belirlenen saatte burada bir e-sınava giriyorlar. Bilgisayar ortamında gerçekleşen 80 soruluk bir sınav bu. Doğrudan bilgiye dayanan sınavlar değil. Daha çok düşünme becerileri ölçülüyor. Belli bir puanı geçen öğrencilerimizİ sonraki aşama olan uygulama sınavına davet ediyoruz. Bu sınav da ilgili şehirdeki merkezde oluyor ve hak kazanan gençlerimize bir uygulamalı soru seti veriyoruz. Proje ortaya koyacakları bir kit bu.





Hatta bu sınava gelmeden önce ön hazırlık yapmaları için evlerine benzer soru kitleri gönderiyoruz. Gelmeden araştırma yapmaya sevk ediyoruz. Sınavda kullanacakları malzemeler masalarında hazır oluyor ve ilgili soruya yönelik bir ürün ortaya koymalarını bekliyoruz. Örneğin, verilen malzemeler ile depreme dayanıklı bir bina inşa etmelerine yönelik olabilir ya da enerji verimliliği üzerine bir soru olabilir. Gündemdeki konuları içerecek şekilde bir soru yöneltiyoruz ve prototip bir ürün ortaya koymalarını istiyoruz.



Yaklaşık 2 saatlik süre sonrasında bir ürün ortaya koyuyorlar. Bir jüri heyetimiz var. Jüri heyetinin ölçümleme yapabileceği çeşitli platformlarımız bulunuyor. Örneğin depreme dayanıklı bir yapı istenildiyse, ürünleri üzerlerine koyup sarsıntı vererek ne kadar süre dayanabildiğini ölçümleyen platformlar oluyor ve jürilerimiz bunları kullanarak gençlerimizin projelerini somut kriterler üzerinden değerlendiriyorlar. Sunum becerileri de önemli. Projelerinde özgün bir tasarımı varsa, öğrenci bunu anlatabiliyorsa, kendini ifade edebilme becerileri de değerlendiriliyor. Tüm bu değerlendirmelerden sonra her öğrencinin bir puanı oluşuyor ve bu puanlarla birlikte bir sıralama ortaya çıkıyor. Üniversite tercihleri gibi bulundukları ildeki Deneyap atölyelerinde bir tercih sıralaması yapıyorlar ve tercihlerine göre yerleştiriliyorlar. Tüm Türkiye'de 20 bin kontenjanımız var.









TEKNOLOJİYE İLK ADIM



- T3 Vakfı'nın hedefi nedir?

- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nı, Aralık 2016 yılında kurduk. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile bilime, teknolojiye, mühendisliğe merakın artırılmasını ve bu alanda yetenekli olan gençlerimizi keşfederek onlara nitelikli, teknoloji odaklı eğitimler sunma gayretindeyiz. Bu çerçevede uçtan uca bir ekosistem inşa ediyoruz. Bu ekosistemin ilk bölümünde çocuklar ve gençler var. Biz bu alanda çok farklı projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. 6 yaş bizim için önemli bir yaş. Bir çocuğun bilime olan merakının oluşabilmesi için 6 yaş itibari ile teknoloji ver bilimle iç içe olması gerekiyor. Uygulamayı da görerek etrafında gördüğü soyut durumları somutlaştırarak gösterilebileceği okul dışı ekosistemlerin de oluşturulması gerekiyor. Bilim Türkiye projemiz ile Türkiye, Lefkoşe ve Azerbaycan da bilim merkezleri açtık. Buralarda 6-14 yaş aralığındaki çocuklara astronomi, uzay, havacılık, matematik, tasarım gibi eğitimler veriyoruz. Bu atölyelerde çocuklarımız bilime ilk adımı atıyorlar.





İLKOKUL ÇOCUKLARINA ÖZEL



- İlkokul çağı çocukları için ne tür atölyeler bulunuyor?

- İlkokul grubu bilim atölyelerimizden yararlanıyor. Onlara uzun zaman dilimli bir eğitim vermiyoruz ama bilim merkezlerinde birçok atölyelere katılabiliyorlar. İki- üç saatlik bu atölyelerde bilim ve teknoloji etkinliklerine katılabiliyorlar. Ara tatillerle de paket programlarımız oluyor. Astronomi, teknoloji atölyesi gibi etkinlikler ile onların bilime ilk adımı atmalarını sağlıyoruz. İstedikleri şehir ya da ilçedeki bilim merkezimizin web sitesine girerek atölyeler için rezervasyon yaptırıp katılabiliyorlar. Hafta sonu aileleri ike hafta içi okul grupları ile gelebiliyorlar. İstanbul'da 17 merkezimiz ve 44 dersliğimiz bulunuyor. 3 bin 5 yüz öğrenci kapasiteli Deneyap atölyemiz bulunuyor. Bayrampaşa, Pendik, Üsküdar, Ümraniye, avcılar, fatih, Beyoğlu, Zeytinburnu, Güngören, Maltepe, Sultangazi gibi oldukça geniş alanda ulaşabilecekleri atölyelerimiz bulunuyor.





TAKIM ÇALIŞMASINDAN GİRİŞİMCİLİĞE



- Deneyap atölyelerine katılan öğrenciler ne tür kazanımlar kazanıyor?

- 11 farklı bilim ve teknoloji alanında eğitim görüp kendilerini keşfedebiliyorlar. Üniversite eğitiminde hangi alanı tercih edeceği kafasında netleşiyor. Çok yönlü olmanın insana pek çok açıdan sağlayacağı faydayı deneyimleyebiliyor ve yok yönlülüğü burada kazanabiliyorlar. Sadece mühendis okuyacaklara değil, hukuk, tıp eğitimi alacak olan öğrenciler de bu atölyelerde farklı açıdan düşünmeyi öğrenip ileride kendilerine fayda sağlayacak deneyimler elde ediyorlar. Multidisipliner çalışmanın gerekliliğini görüyorlar. Buradaki eğitimler teoride kalmıyor. Uygulayarak öğreniyorlar. Fikri ürüne çevirmeyi öğreniyorlar. El becerileri farklı alanlarda gelişiyor. Üniversiteyi bitirirken gelişmiş olacak pek çok beceriyi çok daha erken yaşlarda burada geliştirmiş oluyorlar. Takım çalışması yaptıkları için birlikte nasıl çalışıldığı her an deneyimleyebiliyorlar. Bir projenin nasıl hazırlanacağını, al unsularının nasıl ortaya çıkarılacağını öğrenip, sorumluluk kazanma becerisi elde ediyorlar. Diğer yandan girişimcilik eğitimi de veriliyor. Yani ortaya çıkardıkları ürünü nasıl hayata geçireceklerini, nasıl pazarlayacaklarını da mentorlarından öğreniyorlar





11 FARKLI ALANDA UYGULAMALI EĞİTİM



- Deneyap atölyelerinde hangi eğitimler veriliyor?

- Vakfımız ilk projelerinden biri olan Deneyap atölyelerinde daha uzun süren teknoloji eğitimlerimiz var. Deneyap, çocuklarımızın 36 ay boyunca 11 farklı başlıkta ücretsiz bir eğitim aldıkları bir model. İlk 24 ayda 11 başlıktaki eğitimlerini tamamlıyorlar. Son bir yılda da bu almış oldukları eğitimi pratiğe geçirecekler projeler yapıyorlar. Bir takımlaşma süreçleri oluyor. Takım çalışması ile projelerini ürüne dönüştürüyorlar. En sonunda da bu ürünlerini sunarak mezuniyet aşamasına geçmiş oluyorlar. İleri robotik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, mobil uygulama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, nano teknoloji ve malzeme bilimi, yazılım teknolojileri, siber güvenlik alanlarında eğitimlerimiz var. Tüm eğitimler, alanında uzman akademisyenler tarafından onaylanmış süreçler.





HER ÇOCUK İÇİN FIRSAT EŞİTLİĞİ



- 81 ilde de Deneyap atölyeleri bulunuyor mu?

- Vakıf olarak fırsat eşitliği sağlamaya çalışıyoruz ve bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak bu projeyi 81 ile yaydık ve Deneyap atölyelerini her şehrimizde açmaya karar verdik. Her ilimizde atölyemiz var ve eğitim vermeye devam ediyor. Toplam 139 farklı Deneyap atölyemiz bulunuyor. Yurt dışında da Azerbaycan'da Bakü, Kıbrıs'ta Lefkoşa da iki tane Deneyap atölyemiz bulunuyor.