Ramazanın ruhu evlerimize kondu

Ramazan geldi, kapımızı çalmaya hazırlanıyor. Yarın 2024 yılı ramazan ayının ilk sahuruna kalkacağız. Heyecanlıyız ve bu heyecanımızı çocuklarımızla yaşamalıyız. Onlara ramazanın iyilik, birliktelik, paylaşma, bereket, irade gibi özelliklerini anlatmalıyız. Anlatırken ramazan ruhunu görecekleri, yaşam boyu unutmayacakları bir atmosferi de onlara sunabiliriz. Evlerimizi ramazan için süsleyelim. Çocuklarımızla birlikte özel hazırlıklar yapalım. Özellikle pencerelerimize ramazan coşkusunu taşıyalım. Çocuklar etkinlik yapmaya bayılır. Her dinin, çocukları kendine çeken efsunlu gelenekleri vardır. Noel'de ağaç süsleyenler, Paskalya'da yumurta boyayanlar... Hepsi çocukların dünyasına sirayet eder ve hayatları boyunca en güzel şekilde hatırladıkları aile anılarını hep bu anlarda yaşarlar. İşte ramazanda çocuklarımızla birlikte yaşayacağımız her güzel an onların yetişkinlik dönemlerini de etkileyecek. Belki de en huzurlu oldukları anlar ramazan ayları olacak.





Çocuklarımızla birlikte evlerimizi süsleyelim. 'Hoş geldin ramazan' yazıları asıp ay, yıldız, davul, davulcu, fener gibi süslemelerle onlara unutamayacakları bir atmosfer sunalım. Renkli ışıklar, Allah'ın 99 ismi, peygamberimizin çocuklar anıları... Öyle çok yapacak etkinliklerimiz var ki, yeter ki isteyelim, yeter ki çocuklarımızla vakit geçirmeye gönüllü olalım. Geçtiğimiz yıllarda okuyucularımızla istişare edip 'ramazan ruhunu çocuklarımıza nasıl yaşatmalıyız?' sorusunun cevabını aramıştık. Ve ramazan ruhunu evlerimizde somutlaştırarak çocuklarımızın görmesini, duymasını, tatması sağlayabiliriz demiştik. Bunu da evlerimizi, pencerelerimizi süsleyerek yapalım deyip, bunu ülkemizde de gelenek haline getirmek için ilk adımları atmıştık. Ne mutlu ki, bir çok aile ramazan yaklaşırken evlerini süslemeye, pencerelerini renklendirmeye başladı. Sadece o evde yaşayanlar değil, sokaktan geçenler de süslenen bu pencereler ile ramazanın ruhunu hissediyor. Hatta birçok arkadaşımız ile 'ramazan penceremde' hashtagi ile süslediğimiz pencerelerimizi sosyal medyadan paylaşıyoruz. Dalga dalga büyüyerek binlerce paylaşıma dönmesi mutluluk verici. Bu sene de aynı hastag altında buluşalım.





İNDİRİP KULLANIN

Ramazan için özel süsler, çizelgeler, takvim tasarlayan gönüllü kişiler var. Onların sitelerinden bunları indirip sadece keserek kullanabilirsiniz. Ayrıca 'ramazan penceremde' hastagini takip ederek bu içerikleri hazırlayanları görüp materyalleri paylaştıkları linkleri görebilirsiniz.



HER GÜNE BİR ETKİNLİK

Çocuklarımızla 30 gün takvimi yapıp her gün Allah'ın bir isminin içeriğini onlara anlatabiliriz. İftar sonrası çay saati etkinliklerinde peygamberimizin çocukluk dönemleriyle ilgili okumalar yapabiliriz. Bu konuda oldukça güzel fikirleri olan anne-babalara rastladım. Her güne bir hediye etkinliği koyup her hediyeden önce ramazanın maneviyatındaki önemli bir kelimeyi onlara anlatarak örnekler vermesini isteyen ailelerle tanıştım. Çocukların kurduğu cümleler gerçekten insanda farklı ufuklar açabiliyor.





SÜSLER ÇOCUKLARDAN

Ramazan için hazırlanmış özel süsler satılıyor. İsteyen bunlardan alıp evlerini süsleyebilir. Ancak bunun için özel bir bütçe hazırlamaya da gerek yok. Çocuklarımızla birlikte yapacağımız resimleri ve yazıları kesip evlerimizi süslememiz mümkün. Hem birlikte vakit geçirmiş oluruz hem de onların sınırsız hayal güçleri ile kendilerine özgün resimlerle neler düşündüklerini anlayabiliriz.