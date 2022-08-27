Uzmanlar açıkladı! "Her şeye hızlı ulaşan çocuklar çabuk sıkılıyor"





SEBEBİ BULMAYA ÇALIŞIN



"Sıkıldım anne" cümlesini sıkça duyan ebeveynler öncelikle elbette bu sıkıntının nedenini ve temelini öğrenmeli. Bu çocuğun neye ihtiyacı var? Bu ihtiyaç sağlıklı bir ihtiyaç mı? Çocuğun ihtiyaçlarını ebeveynleri sağlıklı bir şekle giderirse bu tepki ile sık karşılaşmayacaktır. Eğer bu sıkılma durumu çocuğun durumuna uygun olmayan bir durum ise kendimizi sorgulayabiliriz yaptığımız yanlış bir şey var mı? Bazen aileler yaptıkları hataları göremeyebilirler veya onun hata olduğunu bilmeyebilirler. O zaman profesyonel destek almak sorunu hızlıca çözmek için yeterlidir. Bazen de ebeveynler çocuklarının bu tepkilerinden bunaldığı için sert tepkiler verebilir bu da çocuğun kendini değersiz hissetmesine neden olacaktır. Bu tarz durumlarda sakin kalıp çocukları anlamaya çalışmak önemlidir.

Eğer sakin kalamıyorsanız sakin kalmaya yönelik bireysel adımlar atılabilir. Bu konuyla alakalı ebeveynlere tavsiyem şöyle: Çocukları tüketim çağında olduğu için her şeye hızlıca ulaşmaları konusunda kontrollü olmaları kendi hayatında sahip olamadığı şeyler konusunda kendini baskı altında hissedip çocuklarına aşırı taviz vermemeleri. Bazı şeylere ulaşmak için bırakın çaba sarf etsinler. Çocukları ile kaliteli ve yeterli zaman geçirsinler Çocuklarının akranları ile zaman geçirmelerine imkan yaratsınlar.

Çocukların enerjilerini dışa vurabileceği ortamlar oluşturulmalı. Eğer enerjilerini atacak ortam oluşturmazsanız, normal yaşam alanınız çocuğunuzun enerjisini atacağı alan olur. Bu da ebeveynlerin çok tercih edeceği bir durum olmayacaktır. Bazen de çocuklar hiç bir nedene bağlı olmadan bu tarz davranışlar gösterirler. Onların çocuk olduğunu unutmayın bazen aileler çocuklarının yetişkin gibi davranmasını bekliyorlar. Onlar çocuk ve sizin mantığınıza uymayan davranışlar gösterebilirler.