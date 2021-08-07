8 Ağustos'a dikkat! Yılın en şanslı gününde neler yaşayacaksınız? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı

Güneş'in Aslan Burcu'ndaki hareketi, oldukça büyük bir etkiyle yaşamlarımıza ışık tutuyor. Özellikle 8 Ağustos'ta gerçekleşecek olan Aslan Yeni Ay'ı, herkesin hayatında ve doğada büyük değişimler ortaya çıkıyor. Bu dönemde gökyüzü enerjilerini iyi anlamak, yaşamın detaylarını en iyi şekilde değerlendirerek doğru adım atmamızı sağlıyor. İşte Aslan Yeni Ay'ı ve etkileri...

AYBİKE ŞAHİN ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 07.08.2021 12:51 Güncelleme Tarihi: 07.08.2021 15:16

Aslan Yeni Ay'ı , sonsuzluğu, ruhsal zekayı ve DNA aktivasyonunu temsil eder. Sirius'un yüksek frekanslı enerjilerini doğrudan varlığımıza entegre edebileceğimizin mesajlarını verir. Dünya genelinde ve ülkemizde yangınlar, sabotajlar, tarım ve gıda alanlarında sorunlar, toprak kaymaları, depremler tetiklenebilir. Ayrıca insan ve hayvan hakları ile ilgili yeni düzenlemeler ile ilgili önemli gelişmeler gündemde yerini alacaktır.



Astrolojide "Aslan kapısı portalı" yılın en şanslı günlerinden biri olarak kabul edilir. Yıkılan yerden yapılanmanın başladığı insanlığın uyanışa geçtiği çok özel enerjiler hakim gökyüzünde.

GÖKBÖRÜ UYANIYOR Yeni düzen yeni yapılanmalar barış ilim bilim yeniden şekillenmeye başlıyor! Aslan Yeni ayı ve Aslan kapısı portalı en parlak yıldız olan Sirius'un tekrar güneşle aynı hizada hareket ettiği noktayı ifade eden "aslan kapısı portalı" ile aynı gün gerçekleşiyor . Astrolojide "aslan kapısı portalı" yılın en şanslı günlerinden biri olarak kabul edilir. En tutkulu arzularınızı tezahür ettirmek için mükemmel bir zaman. Ve bu canlı ruhun keyfini çıkarmak istiyorsanız, Ağustos ayının yeni ayının burcunuzu nasıl etkileyeceğini bilmek isteyeceksiniz. ASLAN YENİ AYI ile öz değerimiz, güvenimiz, yaratıcılığımız ve romantizm kalplerimizde hayatlarımızın merkezinde yerini almaya başlıyor . "Bu yeni ay, Kova'daki çift dolunayın ortasına sıkıştırılmıştır (bir sonraki 22 Ağustos'ta gerçekleşir), bu nedenle yoğun bir Aslan ve Kova ittifakını harekete geçirecektir. Kova, yenilik ve özgünlüğün lideridir ve Aslan'ın karşıt burcudur bu yüzden kendinizi ifade etme etkisi tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Ve "aslan kapısı portalı" ile hizaya giren bu ay evresi sayesinde, bu Aslan yeni ayı bolluk hediyeleriyle geliyor. "'Aslan kapısı portalı' sırasında meydana gelen bu yeni ay, evrenle birlikte yaratma yeteneklerimizi güçlendiriyor" diyor. " Nümerolojideki [sayı] sekiz , sonsuz olasılıkların ve refahın manevi sayısıdır. Aslan yeni ay niyetleriniz hızla gerçeğe dönüşebilir ve bu günün enerjisi tarafından ilahi bir şekilde desteklenir.



Yengeç Mevsimi boyunca kendimizi öz bakıma, ev ve aile meselelerine odaklı davranmamız muhtemeldir. Ancak Aslan Mevsimine geçerken, bu enerji değişir ve daha yaratıcı, cesur ve enerjik bir alana girmemize izin verir. Yengeç Sezonunda kendimize verdiğimiz öz bakım ve beslenme, Aslan'ın cesur Sezonu için şarj edecek bizleri. Aslan Güneş tarafından yönetilir ve kendimizi ortaya koyma, cesur kararlar verme ve tüm ifademizle yeni başlangıçlar zamanı. Güneş'in önderliğinde kendimizi keşfetmek, denemek ve güvenimizin parlamasına izin verme arzumuz yükselecek.

Aslan Sezonu tam da bunu yapmak için güzel enerjiler sunar ve kendimizi macera ararken, tutkularımızla bağlantı kurarken ve yaratıcı bir şekilde ilham aldığımızı hissedebileceğimiz bir zamandır. Kendimizi kapana kısılmış ya da kısıtlanmış hissettiğimiz yerde, Güneş Aslan da ilerlerken bize biraz genişleme sunarak, içimizdeki alevi parlamaya, arzularımıza teslim olmaya ve oyun için zaman ayırmaya teşvik ediyor. 8 AĞUSTOS'TA ASLAN YENİ AY'I Bu portal, yüksek enerji ve titreşimin çok güçlü ve etkili bir zamanıdır ve Spiritüel Güneşimiz olarak kabul edilen yıldız Sirius ile bağlantılıdır. Bu uğurlu günde Yeni Ay'a sahip olmak, etkileri güçlendirir ve süper güçlü bir enerji patlaması getirir. Aslan Sezonu 2021, iki Kova Dolunayı da beraberinde getiriyor. Bu iki Dolunay, ruhsal büyümeyi beslemeye ve ilham vermeye yardımcı olan bazı değişiklikler getirerek birbirleriyle senkronize olarak çalışacak. 22/23 TEMMUZ- ASLAN SEZONU BAŞLIYOR Yengeç Mevsiminden Aslan Mevsimine giriyoruz. Aslan bir ateş burcudur ve kendimizi ortaya koymak, yaratıcı projelerde ilerlemek, tutkularımızı körüklemek ve Güneş'in yaratıcı, hayat veren enerjileriyle çalışmak için harika bir zaman. 8 AĞUSTOS - LİONSGATE PORTAL 88 VE ASLAN YENİ AYI Bu, sezonun en özel günüdür ve Aslan Yeni Ayı ile birlikte Aslan Kapısı Portalının tam aktivasyonunu getirir. Kendiniz ve topluluk için cesur, cesur niyetler belirlemek için kullanabileceğiniz Güçlü Aslan enerjisi bize sunulmaktadır. ASLAN KAPISI 88 Portalı Sirius'un yükselişi, Güneş Aslan'da ve 88 numerolojisi ile bağlantılıdır. Ruhsal DNA'mızı aktive etmek ve yükseltmek için Güneş ve Sirius'un enerjileriyle çalışabileceğimiz bir zamanı temsil eder. 2021'de 8 Ağustos da Aslan Yeni Ayını getiriyor. Bu Yeni Ay, yüzeye bazı güçlü yeni bilgiler ve anları getirebilir. Uranüs, uyanış ve devrim gezegeni de bu zamanda aktiftir ve dünyamıza bilinçte bir değişim veya belki de bazı hızlı değişiklikler getirir. Bu, tezahür çalışmaları için oldukça etkili bir gün olacaktır.

23 TEMMUZ KOVA DOLUNAYI Bu, iki Kova Dolunayından ilkidir. Bu Dolunay, Kova burcunun 1. derecesinde, bu burcun tam başlangıç noktasında yer alır. Bu Dolunay altında dikkatimizi çeken şey muhtemelen hikayenin sadece bir parçası çünkü tam resmi görmek için ikinci Kova Dolunayı'nı beklememiz gerekebilir. Ruh Tıbbının Asteroidi Chariklo, bu Dolunayda çok aktiftir ve bu zamanda bir tür şifa yolculuğunda yürümek için yönlendirilebileceğimizi gösterir. 28/29 Temmuz- Jüpiter R Kova Burcunda Jüpiter 13 Mayıs'ta Balık'a geri döndü ve ardından 20 Haziran'da durağan harekete geçti. Jüpiter şimdi Kova'da R Durağan konumda hareket ediyor, enerjik tadı çok az değiştirecek. Kendimizi topluluğumuza, kendimizi çevrelemeyi seçtiğimiz insanlara, teknolojiyle ilgili projelere veya yeni kendini ifade etme ve özgürlük biçimleri ararken bulabiliriz. Jüpiter Kova burcuna ilk olarak geçen yılın sonunda girdi, bu nedenle kendimizi Aralık 2020-Mayıs 2021 arasında mevcut olan temaları yeniden ziyaret ederken de bulabiliriz. 26 Temmuz - Sirius / Lionsgate Portalı Açılmaya Başlıyor Sirius, galaksimizdeki en büyük yıldızlardan biridir ve dünyanın her yerinden antik kültürler tarafından saygı duyulmuş ve takip edilmiştir. Sirius, Ruhsal Güneşimiz ve bilincimizi ilerletme ve genişletme potansiyeline sahip yüksek frekanslı bir enerji yıldızı olarak kabul edilir. Son birkaç aydır Sirius gökyüzünde görünmüyordu ama şimdi yavaş yavaş geri dönerek gece gökyüzümüzün en yüksek noktasına doğru yol alıyor. Sirius bir kez daha yükselmeye başladığında, Lionsgate Portal'ın açılışını temsil ediyor.

19 AĞUSTOS - URANÜS R Uranüs, Jüpiter, Satürn, Chiron, Neptün ve Plüton'a katılarak R Durağan konuma giriyor. Uranüs uyanış gezegenidir. Geri giderken, geçmişte olan şeyler hakkında daha derin ruhsal kavrayışlar alabiliriz. Uranüs şu anda Boğa burcunda geri harekette olduğundan, küresel düzeyde tarım/gıda tedariği, insani yardım çabaları ve teknolojiyle ilgili endüstrilerle ilgili sorunları fark edebiliriz. Uranüs 18 Ocak 2022'de direkt dönüş yapacak. 22 AĞUSTOS KOVA DOLUNAYI Bu, yılın ikinci Kova Dolunayı ve burcun 29 derecesinde gerçekleşiyor. Bu Dolunay güzel bir enerji taşır ve 23 Temmuz'daki ilk Kova Dolunayında dikkatimize sunulan her şeyi genişletme potansiyeline sahiptir. Bu Dolunayın tatlı enerjisi nedeniyle, ortaya çıkan her şeyin yumuşaması muhtemeldir. Bolluk ve genişleme gezegeni Jüpiter de bu zamanda çok aktiftir ve tüm alanlarda refahın tezahür etmesi için bir güç zamanına işaret eder. 22/23 Ağustos- Başak Mevsimi Saat diliminize bağlı olarak, 22 veya 23 Ağustos, ateşli Aslan Sezonunun sonunu ve dünyevi Başak Sezonunun başlangıcını getirir.