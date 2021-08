8 Ağustos’a dikkat! Yılın en şanslı gününde neler yaşayacaksınız? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı

Sirius, galaksimizdeki en büyük yıldızlardan biridir ve dünyanın her yerinden antik kültürler tarafından saygı duyulmuş ve takip edilmiştir. Sirius, Ruhsal Güneşimiz ve bilincimizi ilerletme ve genişletme potansiyeline sahip yüksek frekanslı bir enerji yıldızı olarak kabul edilir. Son birkaç aydır Sirius gökyüzünde görünmüyordu ama şimdi yavaş yavaş geri dönerek gece gökyüzümüzün en yüksek noktasına doğru yol alıyor. Sirius bir kez daha yükselmeye başladığında, Lionsgate Portal'ın açılışını temsil ediyor.

Bu, yılın ikinci Kova Dolunayı ve burcun 29 derecesinde gerçekleşiyor. Bu Dolunay güzel bir enerji taşır ve 23 Temmuz'daki ilk Kova Dolunayında dikkatimize sunulan her şeyi genişletme potansiyeline sahiptir. Bu Dolunayın tatlı enerjisi nedeniyle, ortaya çıkan her şeyin yumuşaması muhtemeldir. Bolluk ve genişleme gezegeni Jüpiter de bu zamanda çok aktiftir ve tüm alanlarda refahın tezahür etmesi için bir güç zamanına işaret eder.

ASLAN YENİ AYI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ NASIL OLACAK?

KOÇ:

Aslan burcundaki yeni ay, en hırslı tutkularınızın kilidini açmanıza yardımcı oluyor, Koç. Tıpkı Aslan gibi, cesursunuz ve , bu yüzden bu ay boyunca özellikle yükselmiş hissedeceksiniz. Farklı sosyal çevrelerde yeni insanlarla tanışarak, yapılacaklar listenizi ele alarak veya kendinizi yeni ortamlara ve yerlere yerleştirerek ufkunuzu genişletin" Şimdi, ana enerjinizin sizi yeni ve heyecan verici çabalara yönlendirmek için ön plana çıkması için önemli bir zaman . Yeni dostluklar, yeni sanat eserleri ve yeni tutkular keşfetmeyi düşünün. Kendinize güvenin ve girişimci davranın.

BOĞA:



Güzel estetiğe yönelik gözünüz açılıyor. Aslan yeni ayı Boğa sırasında süper bir güç ile aktive olacak. Sizin Venüsünüzü kucaklamak için güçlendirici, Aslan'ın tutkulu enerjisi ile birleşecek. Aslan yeni ayı ile her zamankinden daha yeni ve cesur bir süreç sizleri karşılıyor ölü ruhunuz diriliyor emeğin sabrın çektiklerinizin mükafat zamanı şimdi güzelliğe ait maddi manevi fiziki her şey gündeminize alın yeni hedefler için şimdi zamanı. Aşk hayatınızda ise sürprizlere hazır olun.



İKİZLER:

Aslan yeni ayı, yönetici gezegeniniz ve her türlü iletişimin yöneticisi olan Merkür ile açı yapacak . Bu yüzden konuşmadan önce düşünün ve niyetinizi ekstra özen ile belirleyin, Aslan yeni ayından kısa bir süre sonra Merkür Başak'a girerken ve 8/ 8'de "aslan kapısı portalı" ile topluluk bağlantısı sizin için büyük fırsatları getirecek" Sahip olduğunuz iş iş ilişkilerinizi gözden geçirin büyük vizyonunuzu destekliyorlar mı yoksa kendi kişisel korkuları hayallerinizi gölgeliyor mu?" Cevapları verin ve harekete geçin. İş hayatınız yeniden yapılanıyor.



YENGEÇ:

Yengeç, Aslan yeni ayı altında ateşli bir uyanış içindesiniz. Ay yönetici gezegeniniz olduğundan Aslanın enerjisi ile büyük hedefleriniz zihninizde yeniden şekilllenecek bu durum sizlr için biraz kafa karıştırıcı gelebilir, ancak endişelenmeyin, "En büyük arzularınızı gerçeğe dönüştürme gücünüz var" "Bazen sizi engelleyen tek şey kendi benliğiniz ve güvenlik ihtiyacınızdır." Hayallerinizi gerçeğe çevirmek için cesur eylemi ortaya koyma konusunda Aslan enerjisini doğru kullanın.



ASLAN:

Siz doğal bir güç kaynağısınız yeni ayda güçleniyorsunuz. Zodyak aslanı olarak, tamamen özgünlük ve çocuksu mucizeyi kucaklamakla ilgilisiniz ve yeni ay boyunca kalbinizle liderlik etmeyi bekleyebilirsiniz. Bu yılın sizi yorduğunu düşünüyorsanız, şimdi içinizdeki çocuğun size rehberlik etmesine izin vermenin tam zamanı. "Bu yıl, kendini savunma duyguları ifade etme etki altında kalarak yanlışlar yaptınız şimdi ve en büyük varlığınızda tam olarak ortaya çıkma konusunda aldığınız dersleri iş ve aşk hayatınızda yeniden yapılandırma zamanı geç kalmadan olduğunuz gibi en temiz duygularınız ve yaklaşımlarınız ile "İnsanlar cömertliğinizden ilham alıyor, bu yüzden kendinizi zorlandığınızı hissettiğiniz zamanlarda içinizde ki çocuğu özgür bırakmayı unutmayın."



BAŞAK:

Planlayıcınızı bırakıp günlük rutininize yeni alışkanlıklar katmanın zamanı geldi Başaklar. Her şeyi yerinde tutmaktan gurur duyarken, Aslan tarafından serbest bırakmaya ve gelecek planlarınızda daha spontane olmaya teşvik edileceksiniz. Aslanın enerjisi , içinizde daha kaygısız ve meraklı bir mucize ortaya çıkararak yaratıcı yönünüze dokunmanızı sağlayacak. "Kendiniz ve başkaları için yüksek standartlarınız takdire şayan, hayatın [tadını çıkarmanızı] istiyor" diyor. Bu yeni ayı kendiniz için belirlediğiniz sınırların ötesinde yaratmaya davet olarak kabul edin.



TERAZİ:

Aslan yeni ayı size uzlaşma konusunda bir ders veriyor. "Bazen başkalarını mutlu etmek için arzu ettiğiniz şeylerden vazgeçiyorsunuz" diyor. "Yeni ay boyunca, ihtiyaçlarınızı karşılarken aynı zamanda uyumu nasıl koruyacağınızı öğrenin." Etrafınızdakileri inceleyin ve hırslarınızı sizin kadar ciddiye alıp almadıklarını sorun. Cevabınız hayır ise, yeni insanlar bulmanın zamanı geldi sizler için.

AKREP:

Hayatınıza bolluk getirmek için Aslan burcundaki bu şanslı yeni aya hazırlanın, Akrep. Serveti ve refahı harekete geçiren "aslan kapısı portalı" ile sağlıklı finansal kararlar almak ve hatta yeni sözleşmeler imzalamak için yeni fırsatlarla karşı karşıya geleceksiniz. "Büyük sonuçlara yol açan küçük adımların değerini anlıyorsunuz ve artık finansal güvenceye giden yolu daha net görebilirsiniz" "Noktalı çizgiyi imzalamadan önce tüm ince baskıları gözden geçirin. Bugün yaptığınız SEÇİMLERİN uzun vadede meyvesini vereceğine biraz inancınız olsun."



YAY:

Kendinizi her zamanki gibi cesur hissediyorsunuz Yay ve bu ay, büyük hayaller kurmaya ve risk almaya cesaret edenler için bolluk ve şans getiriyor. Doğal olarak ufkunuzu genişletmek ve aynı anda birden fazla projeye ve deneyime odaklanmak istiyorsunuz. "Bu Aslan yeni ayı ile birlikte büyük soru 'Bir sonraki adım nedir?'" diyor. sizlere "Bu transitin ateşli enerjisi, [pek çok] seçenekle ilham verici ve biraz bunaltıcı geliyor." Elbette, üstesinden gelebileceğinizden daha fazlasını yaparak kendinizi bunaltmamaya çalışın.



OĞLAK:

Bu yeni ay sırasında finansal olarak değil kendinize olan güveninizle büyük olumlu etkiler sizleri karşılıyor. İşinize çok şey katıyorsunuz ve işinizde iş ile ilgili ilişkilerde ve ortaklıklarda hak ettiğiniz takdiri almanın zamanı geldi" "Fakat bu takdir, kendini takdir etmekle başlar." Eğer içsel çalışmaya başladıysanız, kendinize ne kadar güvendiğiniz konusunda çabalarınızın parladığını görebilirsiniz. Kutlamaya değer!

KOVA:

Cesur özgünlüğünüz Aslan yeni ayı sırasında güçleniyor, Bağlantılar konusunda çok seçici olsanız bile, başkalarıyla manevi düzeyde bağlantı kurma yeteneğinizi yükseltmek için Aslan yeni ayının titreşimlerine güvenebilirsiniz. Sosyal çevrenize kimi kabul ettiğinizi dikkatlice düşünmek için iyi bir zaman ve Aslanın etkisi , kalbinizle liderlik etmenizi gerektirecek. Başkalarına ifade edemeseniz de, derin, duygusal bir düzeyde sevgi ve ortaklığı arzuluyorsunuz" "Yürekten konuşun ve duygularınız konusunda şeffaf olun."



BALIK:

Aslan Yeni ayı, Balık sırasında Aslan'ın yoğun iknası için kendinizi hazırlayın. Aslan Yeni ayı, yaratıcı çabalarınıza odaklanarak, yüksek ve gururlu görkeminin keyfini çıkarmanız için sizi zorlarken, utangaçlığınızdan kurtulmanızı istiyor. "Sen yaratıcı bir dahisin ve dünyayla paylaşacak çok şeyin var. Şimdi yeni tekliflerinizi ve fikirlerinizi sergileme zamanı""Aslan kapısı portalı" büyülü zamandır - ve mistik dünya hakkında herşeysin. Doğal yaratıcılığınızla uyum içine girmek için bu özel ay tutulmasını yakalayın.