Ani olaylar, sürprizler kapıda! 8-14 Kasım haftalık burç yorumları...

Oldukça hareketli bir haftaya daha giriş yapıyoruz. Gökyüzünde hareket durmuyor ve her hafta bambaşka konular hayatımıza girmeye devam ediyor. Kasım ayının ikinci haftasında yüksek oktavlı enerjilerin bizimle olduğunu belirten Eğitmen Astrolog Nalan Demircioğlu, tutkuların hırsların ve korkuların açığa çıkacağını belirtiyor. 8-14 Kasım haftasında burçları neler bekliyor? İşte Nalan Demircioğlu’nun burç yorumları…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 05.11.2021 16:46

8-14 Kasım haftasında burçları neler bekliyor? Nalan Demircioğlu gerilim ve stres dolu günleri daha sakin bir şekilde geçirmek isteyenler için gökyüzü hareketlerini ele aldı ve 12 burcu detaylı bir şekilde anlattı. KOÇ VE YÜKSELEN KOÇLAR: Haftaya parasal konularla, alacak verecek konusundaki olası zorluklarla başlıyorsunuz Sevgili Koçlar ve Yükselen Koçlar. Eğer arkadaşlarınızla ortaklı bir iş yapıyorsanız ya da parasal bir ilişkiniz varsa Özellikle çarşamba günü onlarla kurduğunuz iletişime dikkat. Hafta sonu gerçekleşecek olan Merkür Uranüs karşıtlığı geçen hafta olduğu gibi bu hatada borçlar ve kazançlar konusunda beklenmedik sürpriz gelişmeler getirecek. Para kazanma konusunda daha önce hiç düşünmediğiniz yaratıcı hatta çılgınca fikirler bulabilirsiniz. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. 1 koyup 3 kazanayım derken elinizdeki herşeyi kaybedebilirsiniz. Çabuk sonuç almak için acele ve düşünmeden alınan kararlar riskli yatırımlara ya da spekülasyonlara yol açabilir. özellikle hafta sonu Büyük para giriş ve çıkışları yaşanabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA: Haftaya ilişkiniz, kariyeriniz ve sosyal statünüzle ilgili olası zorluklarla başlıyorsunuz Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar. Özel hayatınıza dikkat. Sevdiğiniz, ya da ortağınızla güç savaşları, anlaşmazlıklar, gündemde. Özellikle Çarşamba günü Eşinize, sevdiğiniz kişiye ya da iş ortağınıza karşı kuşkucu güvensiz kıskanç bir tutum içinde olabilirsiniz. İletişimde sert, baskıcı ve acımasız olmaya son derece meyilli olacaksınız, ağzınızdan çıkana dikkat edin. Kariyerde kararlı olmak iyidir ancak aşırı hırstan uzak durun. Aşırı hırs, manipülatif yaklaşımlara sebep olacaktır ve bu durum sosyal statünüzü ve geleceğinizi de etkileyecektir. Hafta sonu gerçekleşecek olan Merkür Uranüs karşıtlığı geçen hafta olduğu gibi bu haftada, kendinizle ilişkiniz arasında sürpriz beklenmedik gelişmeler getirecek. İlişkisi olmayan Yükselen Boğalar, hafta sonu ani gelişen bir ilişki fikri içinde bulabilir hatta ani bir şekilde evlilik kararı alabilirsiniz. İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER: Gündelik hayatınızın koşturması ve sağlığınızla ilgili konularda yaşayabileceğiniz olası zorluklarla haftaya başlıyorsunuz Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler. Çarşamba gününe dikkat. Birlikte çalıştığınız kişiler ya da astlarınızla iletişim anlamında oldukça zorlu etkiler altında olacaksınız. Sert, kırıcı ve sinirli söylemlerde bulunmanız ya da eleştirinin dozunu kaçırmanız sert karşılık bulabilir. Şüpheci, baskıcı ya da güvensiz yaklaşımlardan uzak durmanız faydanıza olacaktır. Sağlık açısından da dikkatli olmanız gereken birkaç gün içindesiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Merkür Uranüs karşıtlığı geçen hafta olduğu gibi bu haftada iş hayatınız, gündelik yaşamınız ve sağlığınızla ilgili sürpriz, beklenmedik gelişmeler getirecek. Zihniniz son derece aktif ve hızlı çalışacak. Bu nedenle özellikle hafta sonu sinirsel gerginlik ve uykusuzluk çekebilirsiniz. Daha çok olumsuzluklara yönelik bir düşünceye, özellikle de hastalıklarla ilgili takıntı ve endişeye çok yatkın olacaksınız. İşinizle ilgili ani kararlar almayın.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ: Aşk hayatınız, partneriniz, hobileriniz ve varsa çocuklarınızla ilgili konularda önemli gelişmelerle haftaya başlıyorsunuz Sevgili Yengeçler ve Yükselen Yengeçler. Özellikle Çarşamba günü Onlarla kurduğunuz iletişime dikkat. Partnerinizin ya da çocuklarınızın zaaflarından faydalanmak, manipülasyonla düşüncelerini yönetmek ve gücü elinizde tutmak, isteyebilirsiniz. Düşüncelerinizde daha özgürlükçü, bağımsız fikirlere açık olabilirsiniz, insan hakları, eşitlik, adalet üzerine düşünebilir ya da aktivist bir grup içinde yer almak isteyebilirsiniz. Bu konuda faaliyet gösteren dernek ya da sivil toplum kuruluşları içine girebilirsiniz. Daha önce arkadaş olarak gördüğünüz bir kişiyle aşk ilişkisine başlamayı da düşünebilirsiniz ancak bu tür bir girişimde bulunmadan önce bu transitin geçmesini beklemelisiniz. ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN: ailenizle, ebeveynlerinizle ve yaşadığınız yerle ilgili konuların gündeme geldiği bir etkiyle haftaya başlıyorsunuz Sevgili Aslanlar ve yükselen Aslanlar. Ailenizdeki bir kişiyle, ego savaşları, sürtüşmeler, zorlanmalar devrede olacak. Hafta sonu gerçekleşecek olan Merkür Uranüs karşıtlığı bu haftada geçen hata olduğu gibi eviniz ve kariyerinizle ilgili konularda sürpriz beklenmedik gelişmeler getirecek. Özellikle hafta sonu Kendinizi işinizde daha fazla gösterebilir, düşünceleriniz ve fikirlerinizle insanları etkileyebilirsiniz. Patron, müdür gibi otorite figürleriyle yaşayabileceğiniz fikir ayrılıklarına da dikkat. Her şekilde hayatınızla, geleceğinizle ve evinizle ilgili ani, düşünülmeden alınan kararlardan uzak durmalısınız.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK: Yakın çevreniz kardeşleriniz ya da eğitim hayatınızla ilgili konuların gündeme geleceği bir etkiyle başlıyorsunuz haftaya Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar. Özellikle Çarşamba günü iletişiminize dikkat. Zihniniz kuşku ve takıntılara çok yatkın olacağı için sert, agresif söylemler, kuşkucu tavırlar yakınlarınızla ve kardeşlerinizle beklenmedik sorunlar getirir. Angarya işlerle uğraşmak, sorumluluklar altında ezildiğinizi düşünmek, öfkeli tutumlar göstermenize neden olur. Hafta sonu kardeşler, iletişim, eğitim ve yurt dışı konularını dengeye getirmek en önemli konunuz. Özellikle uzak yerlerden alacağınız haberler sizi oldukça şaşırtabilir. Bakış açınızı ve düşünce yapınızı değiştirmenizi gerektirecek beklenmedik gelişmeler olabilir. İyimserlikle karamsarlık arasında zihniniz gidip gelebilir ve bir dengeye gelmekte zorlanabilirsiniz. İletişim, sosyal medya, internet üzerinden iş yapanlar ya da ticari faaliyette bulunanlar aniden şimşek gibi çakan fikirlerle yepyeni, orijinal çalışmalar ortaya koyabilirler. TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ: finansal konular, aşk hayatınız ve varsa çocuklarınızla ilgili olası zorluklarla haftaya başlıyorsunuz Sevgili Teraziler ve Yükselen Teraziler. Özellikle Çarşamba günü riskli ve spekülatif yatırımlardan uzak durun. Kumar borsa ya da değerli maden gibi yatırımlar, ya da düşünmeden, kendine aşırı güvenle atılan finansal adımlar önemli para kayıpları yaşamanıza neden olabilir. Para kazanma konusunda sıradışı, orijinal hatta biraz uçuk fikirler bir anda aklınıza gelebilir. Ancak bu fikirleri hayata geçirmeden önce iyice düşündüğünüzden emin olun. Hatta adım atmak için bu transit etkisinin geçmesini bekleyin. Her şartta harcama dengesini kaçırabilirsiniz. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Beklenmedik büyük bir para girişi ya da çıkışı yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu kaza ve sakarlıklara da çok açık olacaksınız. Ani, heyecanlı davranışlarda bulunmamaya çalışın.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP: kimliğiniz, hedeflerinizle aileniz, ebeveynleriniz arasında yaşanabilecek bir mücadele ile haftaya başlıyorsunuz Sevgili Akrepler ve Yükselen Akrepler. Çarşamba gününe özellikle dikkat. Son derece öfkeli, manipülatif, takıntılı bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Kendinize,, yeteneklerinize olan güveninizi kaybedebilir, kendinizden şüpheye düşebilirsiniz. Kendiniz ve sorumluluklarınız hakkında derin düşüncelere dalabilirsiniz, ancak o derinlikte boğulmamaya dikkat. Sevdiğiniz kişi, eşiniz ya da ortağınızla ilgili bu beklenmedik kararlar sürpriz bir şekilde bitişlere, ayrılıklara sebep olabilir. İlişkisi olmayan Yükselen Akrepler için beklenmedik bir ilişki fikri akıllarınaa gelebilir ya da sürpriz bir şekilde bir evlilik kararı alabilirsiniz. Ancak sonrasında pişmanlık olabilir. Bu nedenle bu tür fiziksel değişiklikler için hafta sonunun geçmesini bekleyin. YAY VE YÜKSELEN YAY: zihinsel olarak dış dünyada aksiyon almak yerine, biraz içe çekileceğiniz, kendi kendinizle kalarak derin düşüncelere dalacağınız bir enerjiyle haftaya başlıyorsunuz Sevgili Yaylar ve Yükselen Yaylar. Özellikle Çarşamba günü düşünceleriniz karamsar endişeli ve negatife odaklı olabilir. Psikolojik olarak kendinizi enerjisi düşmüş ve yorgun hissedebilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Merkür Uranüs karşıtlığı işiniz, sağlığınız ya da gündelik koşturmalarınızla ilgili sürpriz beklenmedik etkiler getirecek. Düşünceleriniz içe çekilip yalnız kalmaya odaklıyken, hayat sizi dış dünyanın sorumluluklarına, koşturmacasına çekiyor gibi hissedebilirsiniz. bu iki kutup arasında kalmak psikolojik dengenizin bozulmasına neden olabilir. İşinizle ilgili sıradışı farklı fikirler bulabilirsiniz ancak bu fikirleriniz Birlikte çalıştığınız kişiler tarafından benimsenmeyebilir. Bu da sinirsel gerginliklere neden olabilir. Sürpriz acele verilmiş bir kararla işi bırakabilir, ya da yepyeni beklenmedik bir iş fırsatı ile karşılaşabilirsiniz. Ancak iş konularında acele kararlar almamalı en azından hafta sonunun geçmesini beklemelisiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK: sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla yaşayacağınız iletişim sorunları ile haftaya başlıyorsunuz Sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Özellikle Çarşamba gününe dikkat. Arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar ve ego mücadeleleri devrede olacak. Onlara karşı kullandığınız kızgın, öfkeli ve hatta acımasız sözlerle canlarını acıtmak isteyebilirsiniz. Onlardan şüphe edebilir, güveninizi kaybedebilir, söyledikleri her şeye kuşkuyla yaklaşabilirsiniz. Eğlence ve hayattan zevk aldığınız konularda ipin ucunu kaçırabilirsiniz, dengeye gelmelisiniz. Düşünceleriniz kariyerden gelen kazanç konularına odaklı olabilir. Orijinal fikirler ve Yaratıcılığınız sayesinde sürpriz paralar kazanabilirsiniz. Ancak Şans oyunları, kumar borsa gibi risk içeren girişimlerden uzak durun. KOVA VE YÜKSELEN KOVA: haftaya kimliğiniz, kariyer hedefleriniz ve geleceğinizle ilgili konuların önem kazanacağı bir etkiyle başlıyorsunuz Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar. Özellikle Çarşamba günü Kendiniz ve geleceğiniz hakkında derin düşüncelere dalabilirsiniz. Kendinizden yeteneklerinizden şüpheye düşebilir, özgüveninizi sorgulayabilirsiniz. Zihniniz çalışma odaklı olacağı için evle kariyeriniz arasındaki dengeyi kaçırabilirsiniz. Kariyer ya da gelecek planlarınızda sıradışı, orijinal ya da uçuk fikirler geliştirebilirsiniz ancak bu fikirleriniz aileniz tarafından desteklenmeyebilir. Aklınıza gelen bu fikirleri hemen uygulamak istemeniz sinirsel gerginliklere neden olabilir. Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili sürpriz haberler gelebilir. Bu haberler sizi şaşırtabilir. Bir anda ev değiştirmeye, taşınmaya karar verebilirsiniz, ya da evde tadilata başlayabilirsiniz.