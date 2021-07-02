Astrolog Nilay Dinç tarih verdi! İslam'ın Şi’ra Yıldızı şans dağıtmaya geliyor

Merhaba sevgili okurlar Temmuz ayının en güzel hediyesi Sirius yıldızı ile geliyor. 6 Temmuz'da Güneş ile kavuşacak Sirius, bereketi ve şansı ile gelecek. Artık yorulduk biliyorum ama Güneş - Sirius kavuşumu, bizlere bir oh dedirtip rahatlatacak.

Peki bu güzel haberler ile gelen Sirius yıldızı kimdir? Nedir? Gökyüzünün en parlak sabit yıldızlardan biridir. Başarı, zenginlik, liderlik, sadakat ve yardımın yıldızıdır. Kur'an-ı Kerim'de Güneş haricinde adı geçen tek yıldızdır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Şi'ra adı ile geçer. "Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur. "Sirius, Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır'da ölüleri öteki âleme götüren Anubis'tir. Yengeç burcunun 13-14-15 derecelerini etkiler bu demek oluyor ki 5-6-7 Temmuz'da Güneş ile etkileşimi bizlere şans, bereket, başarı ve şifa dağıtacak. Özellikle bu günlerde hayır işlerinde bulunmak faydalı olacaktır.

Hasta, düşkün birine yardım, dul ve yetimlere destek, Allah'ın sessiz kulları olan sokak hayvanlarına yapacağınız iyilik misli ile karşılığını bulacaktır. Bugünlerde yapacağımız hayır işi, dua ve dileklerimizin karşılığını bulacağı umulur. Ağzımızdan çıkan her söze ve dileklerimize dikkat etmekte hayırlı olanı dilemekte fayda var.