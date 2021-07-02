Astrolog Nilay Dinç tarih verdi! İslam'ın Şi’ra Yıldızı şans dağıtmaya geliyor

Merhaba sevgili okurlar Temmuz ayının en güzel hediyesi Sirius yıldızı ile geliyor. 6 Temmuz'da Güneş ile kavuşacak Sirius, bereketi ve şansı ile gelecek. Artık yorulduk biliyorum ama Güneş - Sirius kavuşumu, bizlere bir oh dedirtip rahatlatacak.
Peki bu güzel haberler ile gelen Sirius yıldızı kimdir? Nedir? Gökyüzünün en parlak sabit yıldızlardan biridir. Başarı, zenginlik, liderlik, sadakat ve yardımın yıldızıdır. Kur'an-ı Kerim'de Güneş haricinde adı geçen tek yıldızdır. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Şi'ra adı ile geçer. "Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur. "Sirius, Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır'da ölüleri öteki âleme götüren Anubis'tir. Yengeç burcunun 13-14-15 derecelerini etkiler bu demek oluyor ki 5-6-7 Temmuz'da Güneş ile etkileşimi bizlere şans, bereket, başarı ve şifa dağıtacak. Özellikle bu günlerde hayır işlerinde bulunmak faydalı olacaktır.
Hasta, düşkün birine yardım, dul ve yetimlere destek, Allah'ın sessiz kulları olan sokak hayvanlarına yapacağınız iyilik misli ile karşılığını bulacaktır. Bugünlerde yapacağımız hayır işi, dua ve dileklerimizin karşılığını bulacağı umulur. Ağzımızdan çıkan her söze ve dileklerimize dikkat etmekte hayırlı olanı dilemekte fayda var.
KOÇ
Ev yuva ebeveyn konularında şans ve bereket getirecek.
BOĞA
Yeni araç alabilir, güzel seyahat fırsatları çıkabilir.
İKİZLER
Sirius zenginlik, kazanç ve bereket kapılarınızı açacak.
YENGEÇ
Sizin burcunuzun yıldızı olan Sirius yuva ve finansal konuda kısmetimizi açıyor olacak.
ASLAN
Bilinçaltı sorunlarınız ve korkularınızdan alınabilir, şifalanabilirsiniz.
BAŞAK
Çok istediğiniz uzun zamandır dilediğiniz bir duanız karşılığını bulabilir. Aşk sizden yana olacak.
TERAZİ
Terfi alabilir, daha iyi şartlarda iş bulabilirsiniz. Beklemediğiniz bir kaynaktan para gelebilir.
AKREP
Eğitim konularında hayallerinize kavuşabilirsiniz. Yurt dışı iş fırsatları ve tatil kapılarınız açık olacak.
YAY
Davalarınız lehinize sonuçlanabilir. Miras, nafaka, tazminat konularında şanslı bir ay olacak.
Eşiniz terfi veya zam alabilir.
OĞLAK
Evlilik ve bebek müjdesi getirebilir. Üstelik bu sorumluluk size şans ve bereketi ile gelecek.
KOVA
Yeni iş fırsatları ve terfi gelebilir. Evcil hayvan edinebilirsiniz. Hasta kovalar ise şifa bulacak.
BALIK
Bekar balıklar aşkına kavuşurken ilişkileri olanlar evlilik kararı alacak. Evli balıklar bebek müjdesi ile şenlenebilir.