Beklenmedik sürprizler kapıda! Astrolog Nalan Demircioğlu bu burçları uyardı

Zorlu etkilerle geçirdiğimiz Ekim ayını geride bıraktık. Artık yavaş yavaş 2022 ye göz kırpıyoruz. Bugün 1-7 Kasım haftasının önemli gökyüzü olaylarını değerlendireceğiz.

KOÇ ve YÜKSELEN KOÇLAR: Haftaya evliliğiniz, kariyeriniz ve sosyal statünüzle ilgili konularda önemli zorlanmalarla başlıyorsunuz Sevgili Koçlar ve Yükselen Koçlar. Özellikle hafta içinde Eşinize karşı kuşkucu güvensiz kıskanç bir tutum içinde olmak ilişkinizi zedeleyecektir. sert, baskıcı sözlerle iletişim kurmaya yatkın olacaksınız, dikkat, çıkana dikkat edin lütfen. Karşı tarafı düşünmeden atacağınız adımlar sert karşılık bulacaktır. Bu durum sosyal statünüzü ve geleceğinizi de etkileyecektir. Uyumlu, uzlaşmacı ve anlayışlı olmakta zorlanacağınız bu birkaç gün öfkenizi dizginleyebilmeniz çok önemli. Aynı zamanda bu öfke patron müdür gibi otorite figürleri ile de sorun yaşamanıza neden olabilir ve kariyerinizi zora sokabilirsiniz. Eşinizin kariyeri ya da ailesi ile ilgili bir takım sorunlar gündeme gelebilir. Eşinizin ailesi ile sorunlar yaşamanız da oldukça muhtemel. Cuma günü gerçekleşecek olan Yeni ay ve Uranüsün bu yeni aya yaptığı karşıtlık özellikle parasal konularda ani beklenmedik kayıplara, gelgitlere neden olacaktır.

BOĞA YÜKSELEN BOĞA: Gündelik hayatınızın koşturması ve sağlığınızla ilgili konularda yaşayabileceğiniz olası etkilerle haftaya başlıyorsunuz Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar. Hafta başında Merkürün Plütona yapacağı dik açı nedeniyle birlikte çalıştığınız kişiler ya da astlarınızla iletişimsel anlamda zorlanmalar yaşamanız mümkün, çok fazla hata bulan tavırlarınız ya da eleştirinin dozunu kaçırmanız sert karşılık bulabilir. Şüpheci, baskıcı ya da güvensiz yaklaşımlardan uzak durmanız faydanıza olacaktır. Gündelik hayatınızı düzene sokmakta da zorlanabilirsiniz. Başkaları için çok fazla angarya işler üstlenmek yüzünden öfkeli birkaç gün geçirebilirsiniz. İçinizde tuttuğunuz ökeyi beraber çalıştığınız insanlara yansıtmamaya dikkat edin ve lütfen Sinirlerinize hakim olun. Bakış açınız oldukça karamsar, takıntılı ve depresif olabilir. Bardağın dolu tarafını görmeye odaklanmak ve negatif etkilerden uzak durmak haftayı rahat geçirmenizi sağlayacaktır. Sağlık açısından da dikkatli olmanız gereken birkaç gün içindesiniz. Özellikle zihinsel gerginlik ve yorgunluk olası sağlık problemlerine neden olacaktır. Hafta sonu gerçekleşecek olan Uranüsyen yeni ay ikili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili sürpriz beklenmedik gelişmeler getirecek. Çok ani kararlar almanız söz konusu, dikkat edin ilişkileriniz gerilebilir.





İKİZLER-YÜKSELEN İKİZLER: Aşk hayatınız, partneriniz ve çocuklarınızla ilgili konularda önemli gelişmelerle haftaya başlıyorsunuz Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler. Onlarla kurduğunuz iletişime çok dikkat etmeniz gereken birkaç gün içinde olacaksınız. Şüpheci, kıskanç ya da baskıcı tutumlardan uzak durmanız gerekiyor. Zihinsel olarak oldukça kuşkucu olacağınız için partnerinize ya da çocuklarınıza olan güveninizi kaybedebilirsiniz. Onlar için yapacağınız harcamalarda da ipin ucunu kaçırabilirsiniz. Ya da Eğlence ve zevk için abartılı harcama yaparken bulabilirsiniz kendinizi. Her şekilde yaptığınız harcamalar finansal olarak zorlanmanıza neden olabilir sonrasında özellikle kredi kartı borçlarıyla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Riskli düşünülmeden atılmış finansal girişimler için uygun zaman değildir spekülatif girişimlerden kumar borsa gibi, uzak durmak gerekir. Hafta sonu gerçekleşecek olan Uranüsyen yeni ay gündelik hayatınız ve sağlığınızla ilgili sürpriz beklenmedik gelişmeler getirecek.

YENGEÇ YÜKSELEN YENGEÇ: Ailenizle ilgili konuların gündeme geldiği bir etkiyle haftaya başlıyorsunuz Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler. Salı günü gerçekleşecek olan Merkür Plüton dik açısı nedeniyle Aileniz özellikle de babanızla kurduğunuz iletişime çok dikkat etmelisiniz. Baskıcı manipülatif söylemler, öfkeli çıkışlar ilişkinizin zedelenmesine yol açacaktır. İletişimde uyum, uzlaşma ve anlayışa son derece ihtiyacınız var hafta içinde. Yine Ailenizle ilişkiniz, sevdiğiniz kişi arasında kalabilirsiniz, onların var olan çekişmeleri sizi zihinsel olarak çok yorabilir. Yaşadığınız yere ya da ailenize karşı duyduğunuz güveni kaybedebilir, onlardan şüpheye düşebilirsiniz. Evle ilgili yapılacak değişiklikler gündeme gelebilir, evinizi güzelleştirmek, daha konforlu bir yaşam için estetik dokunuşlarda bulunmak isteyebilirsiniz, ancak işler beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Yine ev alma, taşıma ya da evde tadilat gerektiren konular için doğru zaman değil, Bu tür konuları birkaç gün ertelemekte fayda var. Hafta sonu gerçekleşecek olan Uranüsyen yeni ayla birlikte sosyal çevreniz ve aşk hayatınız hızlanacak. Hayatı keyifle göreceksiniz, kendinizi hobilerinize, eğlenceli konu ve olaylara kaptıracaksınız.

ASLAN YÜKSELEN ASLAN: Yakın çevreniz kardeşleriniz ya da eğitimle ilgili konuların gündeme geleceği bir etkiyle başlıyorsunuz haftaya Sevgili Aslanlar ve Yükselen Aslanlar. Onlarla kurduğunuz iletişime, sözlerinize dikkat etmeniz gereken birkaç gün içinde olacaksınız. Onlar ya da Başkaları için çok fazla enerji ve emek harcamak öfke üretmenize neden olabilir. Aldığınız aşırı sorumluluklar zihinsel olarak sizi yıpratabilir. Yakın çevreyle ya da kardeşlerinizle olan ilişkilerde günlük rutini değiştirmek zorunda kalınacak kararlar alabilirsiniz. Ya da İş yükünüzü hafifletecek girişimlerde bulunmak işe yarayacaktır. Bu yorgunluk ve aşırı mükemmeliyetçilik nedeniyle kendinizi yanınızda çalışanlara ya da kardeşlerinize karşı öfkeli çıkışlar yaparken bulabilirsiniz. Ya da onlar düşmanca tutumlar içine girebilir, bir şekilde bu hafta birlikte çalıştığınız kişilere ve kardeşlerinize karşı dikkatli olmanızda fayda var. Olmayacak şeyleri çok fazla zorlamadığınızdan ve yanınızda çalışanlara zorbalık yapmadığınızdan emin olun. Sakinlik ve sükunetle işleri halletmek ve kurduğunuz cümlelere dikkat etmek sizi rahatlatacaktır.

BAŞAK YÜKSELEN BAŞAK: Finansal konular, aşk hayatınız ve çocuklarınızla ilgili gelişmelerle haftaya başlıyorsunuz Sevgili başaklar ve yükselen Başaklar. Salı günü Merkürün Plütonla yapacağı dik açı özellikle riskli ve spekülatif yatırımlara karşı sizi uyarıyor. Kumar borsa gibi yatırımlar, ya da düşünmeden, kendine aşırı güvenle atılan finansal adımlar önemli para kayıpları yaşamanıza neden olabilir. Hayattan zevk alma, eğlence ve hobilere zaman ayırma ya da çocuklarınıza ve partnerinize yönelik aşırı harcama yapma yüzünden gelir gider dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Harcamalar konusunda dikkat. Yine çocuklarınıza ya da partnerinize karşı kuşkucu, kıskanç manipülatif bir tutum içine girebilir, onları aşırı zorlayabilir, üstlerinde baskı kurmaya çalışabilirsiniz. Ancak bu tür tavırlar sert karşılık bulabilir ve var olan ilişkinizin zedelenmesine neden olabilir. Bu güçlü enerjiyi olumlu kullanmak sayesinde yeni para kazanma yollarına yönelik önemli yaratıcı fikirler ortaya koyabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan Uranüsyen Yeni Ay kardeşleriniz ve yakın çevrenizden gelen hızlı haberler, sürpriz ve beklenmedik gelişmeler getirecek. Cuma gününden itibaren kardeşler, iletişim, eğitim ve yurt dışı konularını dengeye getirmek en önemli konunuz.





TERAZİ YÜKSELEN TERAZİ: Kimliğiniz, hedeflerinizle aileniz, ebeveynleriniz arasında yaşanabilecek bir mücadele ile haftaya başlıyorsunuz Sevgili Teraziler ve yükselen teraziler. Salı günü kesinleşecek olan Merkür Pluton dik açısının etkisiyle Sizin istekleriniz ve hedeflerinizin, onlarınkiyle uyuşmadığını görebilirsiniz. Gelecek planlarınız ya da kendinizle ilgili verdiğiniz kararlar, sert muhalefetle karşılaşabilir. İletişime son derece dikkat etmelisiniz tartışmalar, öfkeli söylemler ilişkinizde tamiri zor sonuçlara yol açar. Ebeveynlerinizin özellikle de babanızın sağlığı ya da refahı ile ilgili problemler olabilir. Kendinizden yeteneklerinizden şüpheye düşmeniz özgüveninizin sarsılmasına neden olabilir. Yaşadığınız yerle, yuvanızla ilgili konular gündeme gelebilir, ev alma-satma ya da taşınma ile ilgili konularda zorluklar yaşayabilirsiniz Evde yaşanabilecek olası kaza ve sakarlıklara karşı da dikkatli olmalısınız. Yangın ve hırsızlığa karşı alacağınız güvenlik önlemlerine dikkat etmeniz gerekir. Hafta sonu gerçekleşecek olan uranüsyen yeni ay parasal konularda ani beklenmedik sürpriz gelişmelere neden olacak.

AKREP-YÜKSELEN AKREP: Zihinsel olarak biraz içe çekileceğiniz, kendi kendinizle kalarak derin düşüncelere dalacağınız bir enerjiyle haftaya başlıyorsunuz Sevgili Akrepler ve Yükselen Akrepler. Ancak o derinlikte boğulmamaya dikkat etmelisiniz. düşünceleriniz oldukça karamsar endişeli ve negatife odaklı olacağı için psikolojik olarak zorlanabileceğiniz birkaç gün sizi bekliyor. Kontrol edemediğiniz olaylar nedeniyle endişe ve korkularınız büyüyebilir. Düşünce yapınızı değiştirmek ve hep kötü olanı görmek yerine olumluya odaklanmak önemli olacak. Lütfen bardağın dolu tarafını görmeye çalışın ve dış dünyada olanları olduğu gibi kabul edin. Bunu yapmak sizi rahatlatacaktır. İletişimde son derece sert, manipülatif ve öfkeli olabilirsiniz ve bu öfkeyi de yakın çevrenize kardeşlerinize yansıtabilirsiniz. Bu tutum tamiri zor iletişim sorunlarına neden olur. Sakinlik ve öfkenize hakim olmak bu birkaç günün en önemli teması.

YAY-YÜKSELEN YAY: Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla yaşayacağınız iletişim sorunları ile haftaya başlıyorsunuz Sevgili Yaylar, ve yükselen Yaylar. Kendinizi arkadaşlarınıza karşı kızgın, öfkeli söylemler kullanırken bulabilirsiniz. Onlardan şüphe edebilir, güvensiz yaklaşabilirsiniz ya da aranızda kıskançlıklar baş gösterebilir. Özellikle hafta içinde parasal bir ilişki içinde olmamaya dikkat etmelisiniz. güvensizlikler ve kuşkuya para ilişkisi sebep olabilir. Gelecek umutlarınız, ideallerinizle ilgili de endişe ve korku üretmek kendinizden şüpheye düşmenize neden olacaktır bunu yapmayın. Özellikle para konularında derin düşünebilir, yeni para kazanma yolları arayabilirsiniz. Doğru adımlar attığınız takdirde önemli kazanç yolları bulabilirsiniz. Hafta sonu gerçekleşecek olan yeni ay sizin 12. Evinizde gerçekleşecek ve buradan Uranüse karşıt açı gönderecek. Bu transitin etkisiyle dış dünyanın sorumlulukları ve koşturmacasıyla içe çekilip kendini izole etme isteği arasında kalabilirsiniz. Bir yandan kendi içinize çekilip herşeyden elinizi eteğinizi çekmek isteyebilirsiniz ancak diğer yandan angarya işler ve koşturmacalar sizi çağırabilir bu da iç dengenizi kaybetmenize neden olabilir. Bir şekilde dengeye gelmeye çalışmalısınız.

OĞLAK YÜKSELEN OĞLAK: Haftaya kariyer hedeflerinizle, geleceğinizle ilgili konuların önem kazanacağı bir etkiyle başlıyorsunuz Sevgili Oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Hafta başında Merkürün Plütona yapacağı dik açı nedeniyle Kendiniz ve geleceğiniz hakkında derin düşüncelere dalabilirsiniz. Kendinizden yeteneklerinizden şüpheye düşebilir, özgüveninizi sorgulayabilirsiniz. Bu hafta Bir şeyleri olması için sürekli zorlamak size fayda getirmeyecektir. Özellikle kariyer hayatınızla ilgili konularda iletişiminize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Patronunuzla, amiriniz ya da müdür pozisyonundaki kişilerle ego savaşları, anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ya da mutlaka başarma hırsıyla etik ve ahlaki değerlerden uzaklaşabilirsiniz ancak Plüton işin içindeyken bu tür manipülatif davranışlar zarar görmenize yol açacaktır. Yine annenizle iletişimde agresyon devrede olacak, kullanacağınız sert ve kırıcı sözlerle ilişkinizi zedeleyebilirsiniz. Annenizin sağlığı ya da şartlarında bazı durumlar ortaya çıkabilir.

KOVA YÜKSELEN KOVA: Haftaya uzak çevreniz, uzaklardan alacağınız haberler ve eğitimle ilgili konularla başlıyorsunuz Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar. Hafta başında Merkürün Plütona yapacağı dik açı nedeniyle Bakış açınız ve düşünceleriniz son derece karamsar, endişeli ve şüpheyle dolu olabilir. Hayatınız hakkında derin düşünebilirsiniz. negatife son derece yatkın olacağınız için bardağın dolu tarafını görmeye ve geleni olduğu gibi kabul etmeye çalışmalısınız. Kullandığınız sözcükler sert ve kırıcı olabilir patavatsız konuşmalara dikkat edin. Herkesten ve herşeyden şüpheye düşmek kendinizi yalnız ve savunmasız hissetmenize yol açacaktır. Eğitim ve özellikle yurtdışı seyahatlerinizde birtakım aksamalar yaşayabilirsiniz. Hatta mümkünse seyahatlerinizi bir süre erteleyin. Felsefi konular ve mistisizm ilginizi çekebilir, bu alanlarda araştırma yapmaya gönüllü olabilirsiniz. Bakış açınızı, dünya görüşünüzü sorgulayabilir, kişisel gelişim konuları, Spiritüellik ya da alternatif şifa teknikleriyle ilgili bir eğitime katılabilirsiniz

BALIK YÜKSELEN BALIK: Kredi ve borçlar ve arkadaşlarınızla ilgili konuların gündemde olduğu bir etkiyle haftaya başlıyorsunuz Sevgili Balıklar ve Yükselen Balıklar. Özellikle Salı günü Büyük para giriş ve çıkışları yaşanabilir. Bir borcunuz bitebilir veya kendinizi büyük bir borç yükü altında bulabilirsiniz. Ödemeler ve harcamalar konusunda zorluklarla karşılaşabilir, başkalarından alacaklarınızı tahsil etmekte zorlanabilirsiniz ya da bu alanda mücadele etmeniz gerekebilir. Başkalarıyla birlikte sahip olunan kaynaklarla ilgili konularda stresler yaşanabilir. Finansal konularda alma verme dengesini kurmanız gerekecektir. Özellikle arkadaşlarınızla, dostlarınızla parasal bir ilişki içinde olmamanız gereken bir dönemdesiniz. Borç almayın, borç vermeyin. Arkadaşlık ve aşk ilişkilerinizde manipülatif, kıskanç ve baskıcı tutumlardan uzak durmanızda fayda var. Korkularınız, travmalarınız bu dönemde açığa çıkabilir. Psikolojik bir dönüşüm geçirebilirsiniz. Olumlu anlamda Planlı ve gerçekçi yaklaşım ortaya koyabilirseniz vergi, borç, kredi gibi konularda yapılandırmaya gidebilir, başkalarından finansal destekler alabilir, Maddi açıdan avantajlarınızın yüksek olduğu bir süreç deneyimleyebilirsiniz.