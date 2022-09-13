Bu burç hayatınıza girdiğinde vazgeçilmeziniz olacak! İşte sizi tamamlayan burç…

Ruh eşiniz veya zıt burcunuz olarak da bilinen kardeş burcunuzu, bu yazıda sizler için anlatıyoruz.
KOÇ VE TERAZİ
Koç ve Terazi kardeş burçlardır çünkü astroloji çarkında karşılıklı konumdalardır. Koç ve Terazi, kardeş burçlar oldukları ve her ikisi de kardinal burç oldukları için arkadaş, sevgili veya başka bir ortaklık olarak birbirlerine mükemmel uyum sağlarlar. İkisi de inisiyatif gösterirler, yeni şeyler deneyimlemeyi severler ve birbirlerini harekete geçirmede etkildirler. Bu iki burç da oldukça hırslıdır ve diğerinin tam olarak istediğini elde etmesine yardımcı olacaktır.
KARDİNAL BURÇ NEDİR?
Burçlar kendi içerisinde sabit, değişken ve kardinal olarak üçe ayrılmaktadır. Kardinal burçlar mevsim geçişlerinin başını temsil etmektedir. Koç baharın, Yengeç yazın, Terazi sonbaharın, Oğlak ise kışın başlangıcını temsil eder. Özgürlüğü, mükemmeliyeti ve yeni deneyimleri temsil ederler.
BOĞA VE AKREP
Boğa ve Akrep ikisi de sabit ve kardeş burçlardır. Bu ikisi tamamen sadakat, yaratıcılık ve kaliteli şeylere karşı ilgilidir. Birbirleri ile çok destekleyici arkadaşlar, aile üyeleri veya ortaklar olurlar. Boğa ve Akrep ruh eşi işaretleridir ve doğal olarak birbirlerine çekilirler, ancak ikisi de birbirinden inatçıdır! Bu nedenle dikkatli olmalıdırlar.
SABİT BURÇ NEDİR?
Bu burçlar her mevsimin tam ortasına gelirler. Boğa, Aslan, Akrep ve Kova bu gruptadır. Dengeli yapılarının yanı sıra hayalleri gerçekleştirmede üstlerine yoktur. Hayatları boyunca kendi belirledikleri amaçlar uğruna çalışırlar.
İKİZLER VE YAY
İkizler ve Yay, özgür ve maceracı olmayı seven değişikliği kendi doğasında barındıran kardeş burçlardır. İki burç da konuşkan, eğlenceli, girişken ve ileri görüşlüdür. Bu burçlar derin bir yapıya sahiptir ve sürekli hareket halinde olmak isterler.
YENGEÇ VE OĞLAK
Yengeç ve Oğlak burçları, kardinal kardeşler olarak bilinirler ve astroloji çarkında birbirlerinin karşısındadırlar, bu da onların mükemmel bir eşleşme sağlaması anlamına gelir. Yengeç Ay tarafından yönetilir ve astrolojinin besleyici Anne figürü olarak görülür. Oğlak ise astrolojinin mantıklı babası olarak kabul edilir. İkisi de güçlü iradeli, sade ve birey olarak kendileri için önemli olan şeyleri başarmaya odaklanmış durumdalar. Yengeç ve Oğlak, dışa dönük ve çalışkan planlamacılar ve liderler olurlar.
ASLAN VE KOVA
Aslan ve Kova, sabit burçlardır ve birbirlerinin hayatında olmak için yaratılmışlardır. Azimlidirler, kolay odaklanır ve hedeflerine ulaşana kadar durmazlar. İki burç da çok inatçı olabilir ama bir yandan da çok sabırlıdır ve hayatlarını inandıklarına, kendilerine en yakın olan insanlara adanmıştır.
BAŞAK VE BALIK
Başak ve Balık kardeş olan değişken burçlardır. İkisi de zeki, felsefi ve uyarlanabilir bir düşünce biçimleri vardır. Her duruma uyum sağlar ve mümkün olan en iyi şekilde üstesinden gelebilirler. Başak ve Balık burçları biraz huzursuz bir yapıya sahiptir ancak maceralara atılmaktan ve birlikte yaratıcı şeyler yapmaktan keyif alacaklardır.