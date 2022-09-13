Bu burç hayatınıza girdiğinde vazgeçilmeziniz olacak! İşte sizi tamamlayan burç…

YENGEÇ VE OĞLAK Yengeç ve Oğlak burçları, kardinal kardeşler olarak bilinirler ve astroloji çarkında birbirlerinin karşısındadırlar, bu da onların mükemmel bir eşleşme sağlaması anlamına gelir. Yengeç Ay tarafından yönetilir ve astrolojinin besleyici Anne figürü olarak görülür. Oğlak ise astrolojinin mantıklı babası olarak kabul edilir. İkisi de güçlü iradeli, sade ve birey olarak kendileri için önemli olan şeyleri başarmaya odaklanmış durumdalar. Yengeç ve Oğlak, dışa dönük ve çalışkan planlamacılar ve liderler olurlar.

ASLAN VE KOVA Aslan ve Kova, sabit burçlardır ve birbirlerinin hayatında olmak için yaratılmışlardır. Azimlidirler, kolay odaklanır ve hedeflerine ulaşana kadar durmazlar. İki burç da çok inatçı olabilir ama bir yandan da çok sabırlıdır ve hayatlarını inandıklarına, kendilerine en yakın olan insanlara adanmıştır.