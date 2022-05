Bu burç pintilikte sınır tanımıyor! listeyi görünce çok şaşıracaksınız...

Hangi burcun en pinti yapıya sahip olduğunu tespit etmek için astrologlar tarafından çeşitli öneriler sunuluyor. İşte en pinti 4 burç…

YENGEÇ BURCU

Yengeç burçları, evine düşkün doğasıyla bilinir. Bu nedenle, çoğu zaman bu burç, her gün eğlenmek için para harcamaktansa iyi bir kitapla kıvrılmayı tercih eder. Astrolog Marion Williamson da aynı fikirde. "Ay tarafından yönetilen Yengeçler, önce kendi alanlarını koruyan ve akıllıca hareket etmeye çalışan tutumlulardır" diyor. Bu işaret aynı zamanda duygusallığıyla da ünlüdür. Williamson, "Gizliliklerini ve ev hayatlarını koruyan Yengeçler, boş paketlere ve eski tren biletlerine duygusal değer katan bir istifçi olabilir" diye ekliyor. Eşyalardan ayrılamama, paralarını cüzdanlarında tutmak isteyen kişilerin Yengeç burcundan çıkması bu nedenle şaşırtıcı olmayacaktır.

OĞLAK BURCU





Oğlakların hayatta hep güzel şeyleri takdir ettikleri için para harcamak isteyeceğini düşünebilirsiniz, ancak gerçek bunun tam aksidir. Williamson, "Hırslı, iş odaklı Oğlak'ın paraya karşı ciddi bir tutumu var. Para biriktirmek konusunda oldukça takıntılı olabilirler" açıklamasında bulunuyor.

Bir diğer Astrolog Johanna da aynı fikirde. "Oğlaklar ihtiyatlı harcama yaparlar. Paralarının büyüdüğünü biriktiğini görmekten zevk alırlar ve gelecek için tasarruf etmeyi gerçekten takdir edilesi bulurlar" diyor.

BAŞAK BURCU





Williamson, Başakların kendilerini asla pinti olarak tanımlamasalar da bu tanıma uygun olarak hareket ettiklerini belirtiyor. Bazen gergin olan bu burç, her türlü abartılı davranıştan kaçınma eğilimi ile "tutumlu ve mütevazı" olarak tanımlar. Ayrıca, elektronik tabloları tutmaya ve her kuruşunu saymaya meyilli olarak, mali durumlarına süper odaklanabilirler.

The Best of Psychic Readers'da psişik bir okuyucu ve astrolog olan Emily Newman da aynı fikirde. "Başaklar eşsiz kişiliklerdir, en zengin insanlardır ve mükemmeliyetçidirler" diyor.

AKREP BURCU





Akrepler, herkesin bildiği gibi ketumdur, bu da mali durumlarını yakın arkadaşlarından ve ailelerinden bile gizli tutmalarına yol açabilir. Newman, "Akrepler kendileri için para harcayabilir, ancak yalnız seyahat etmeyi tercih ettikleri için, başkalarına para harcamak zorunda olduklarında arkadaşlarıyla seyahat etmekten hoşlanmazlar" diyor. Kendileri için ödeme yapabilseler de, bunu sadece ihtiyaçlar için yapmayı tercih ederler, böylece gelecek için para biriktirebilirler.