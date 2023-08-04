Bu burçlar birbirleriyle asla anlaşamıyor! Sürekli tartışıyorsanız sebebi burcunuz olabilir…

Kişiliğin temel parçasını oluşturan güneş burçları olduğu için farklı burçlar anlaşmakta zorlanabilirler. Sizler için hangi burçlarla iyi anlaşamadığınızı araştırdık. İşte detayları…
KOÇ - BALIK, YENGEÇ VE OĞLAK
Koç burcu, Balık ve Yengeç burcuyla anlaşamaz. Balık burcu kişilerin hassas olması, Koç burcu kişilerin ise değişken özellikleri onlar için zorlayıcı olabilir. Yengeç burçları ise Koç burcunun açık sözlülüğünden öfke duyabilir ve duygusallık konusunda çatışma yaşayabilirler. Oğlak burcu da Koç burcuyla anlaşamaz. Çünkü Koç burcu olan kişiler, dürtüsel olarak hareket ederken Oğlak burcu aşırı disiplinle hareket eder bu da aralarında sorunlar yaşanmasına sebep olur.
BOĞA - ASLAN VE KOVA
Boğa burcu olan kişiler ile Aslan burcu olanlar zorluk yaşayabilir. Boğa burcunun çatışmacı olmayan, takdir etmeyi seven huyu karşısında Aslan burcu çok sert olabilir. Boğalar ilişkilerinde tek söz sahibi olmak isterken, Aslanlar her şeyi kendi bildikleri gibi yapmaya yatkındır. Boğa burcu, Kova burcuyla da sorun yaşayabilir. Boğa burcu her zaman bir adım atmadan önce detaylı şekilde düşünürken Kova burcu yapacaklarının sonucunu hiç düşünmez.
İKİZLER - YAY VE AKREP
İkizler burcu, Yay burcuyla yaşamakta zorlanabilir. İkizler, konunun inceliklerini merkeze alırken Yay ise büyük resme bakar. İkizler burcunun anlaşamadığı bir diğer burç ise Akrep burcudur. İkizler burcu insanları ve sosyalliği sever, Akrep burcu ise genellikle bu sosyallikten uzak durur.
YENGEÇ - KOÇ, OĞLAK VE KOVA
Yengeç burcu; Koç, Oğlak ve Kova burçlarıyla anlaşmakta zorlanabilir. Koç burcu olan kişiler, Yengeç'lere beklediği ilgiyi veremeyebilirler ve bu nedenle anlaşamazlar. Oğlak burcu ise Yengeç burcunun anlaşılmadığını hissetmesine sebep olur. Yengeçler tüm ilişkilerinde güvene ve tutarlılığa ihtiyaç duyarlar ancak Kovalar bunu anlamayabilirler.
ASLAN - BOĞA, AKREP VE OĞLAK
Aslan burcu olan kişiler, Boğa burcu olanlarla anlaşmakta zorlanırlar. Aslan burcu kişilerin daha hızlı hareket etmesi, Boğa burcunun dinlenmesini, duraklamasını zorlaştırdığı için anlaşmaları zordur. Aslan burcunun anlaşamadığı bir diğer burç ise Akrep burcudur. Akrep çoğunlukla negatif bakış açısına sahipken, Aslan ise her şeyi daha olumlu görme eğilimine sahiptir. Aslan burçları, Oğlak burçlarıyla da sorun yaşarlar. Her ikisi de yönetici ruha sahip olmasına rağmen Oğlak daha çekingen, Aslan ise daha ön plandadır.
BAŞAK - YAY VE BALIK
Başak burcu olan kişiler, Yay burcu olan kişilerle anlaşmakta zorlanabilirler. Başak burcu olan kişiler; uyumlu, dakik ve planlarına sadık iken Yay burcunun bu konuları önemsememesi anlaşmalarını zorlaştırır. Başak burçları, Balık burçlarıyla da anlaşamazlar. Balıkların anı yaşaması, planlara bağlı kalan Başak burçlarını zorlar.
TERAZİ - BAŞAK VE YENGEÇ
Terazi burçları her şeyi kısa sürede tüketme eğilimindedir, ancak Başak burçları yaptıkları her işte verimliliği ön planda tutar. Bu da onların anlaşmasını zorlaştırır. Yengeç ile olan ilişkilerinde de iki tarafın yapısı birbirleri ile sürekli bir çekişme yaşamalarına ve birbirilerini küçümsemelerine neden olabileceğinden anlaşmaları zor olabilir.
AKREP - ASLAN, KOVA, TERAZİ
Akrepler, Aslan burcunun kendisi kadar hızlı değişimlere ayak uyduramadığını düşünür ve bu sebeple anlaşmazlık yaşarlar. Kovalar hayatlarını kendi istedikleri gibi yaşarlar ve bu süreçte çevrelerindekiler umursamazlar. Ancak Akrep bunun tam tersi bir kişiliğe sahiptir ve bu sebeple anlaşmada zorluk yaşayabilirler. Akrep burçları, Terazi burçlarıyla da anlaşmakta zorluk yaşayabilir. Akrep, karşısındaki kişi ile uğraşmayı sever ancak aynı şekilde karşılık verecek Terazi'lerin bunu yapmasına katlanamaz.
YAY - BAŞAK VE BALIK
Yay burcu cesur ve maceracı iken Başak burcu kurallara uymayı sever. Bu nedenle anlaşmak onlar için zor olabilir. Yay burcu, Balık burcuyla anlaşmakta da zorlanabilir çünkü Yay daha idealisttir, Balık ise daha çok duygularına kapılan ve alıngan bir burçtur.
OĞLAK - KOÇ VE İKİZLER
Oğlak burcu kişiler, Koç burçlarıyla anlaşamazlar. İkisinin arasında başa çıkılması zor ruh hali çatışmaları yaşanır. Oğlak burcunun anlaşamadığı diğer bir burç ise İkizlerdir. Oğlak burçları çok tutarlı oldukları için İkizlerin sürekli değişken olması onları hayal kırıklığına uğratır.
KOVA - AKREP VE BOĞA
Kova burcunun, başka birilerinin ilkelerine göre hareket etmek istememesi, Akrep burcuyla anlaşmasını zorlaştırır. Kova burcunun anlaşamadığı bir diğer burç ise Boğa burcudur. Kova burcunun özgürlükçü ruhu, daha ilişki odaklı olan Boğa burcu için güven sorunlarına neden olabilir.
BALIK - İKİZLER, TERAZİ VE YAY
Balık burcu; uyumu, sakinliği tercih eder. İkizler ve Terazi burçları daha dışarı odaklı iken Balık burçlarının kendi konfor alanlarından çıkmak istememeleri bu burçlarla anlaşmasını zorlaştırabilir. Balık burcunun anlaşamadığı bir diğer burç ise Yay burcudur. Yay, Balık burcuna göre daha sosyaldir ve daha fazla konuştuğu için aralarında çatışma yaşayabilirler.