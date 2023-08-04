Bu burçlar birbirleriyle asla anlaşamıyor! Sürekli tartışıyorsanız sebebi burcunuz olabilir…

BAŞAK - YAY VE BALIK Başak burcu olan kişiler, Yay burcu olan kişilerle anlaşmakta zorlanabilirler. Başak burcu olan kişiler; uyumlu, dakik ve planlarına sadık iken Yay burcunun bu konuları önemsememesi anlaşmalarını zorlaştırır. Başak burçları, Balık burçlarıyla da anlaşamazlar. Balıkların anı yaşaması, planlara bağlı kalan Başak burçlarını zorlar.

TERAZİ - BAŞAK VE YENGEÇ Terazi burçları her şeyi kısa sürede tüketme eğilimindedir, ancak Başak burçları yaptıkları her işte verimliliği ön planda tutar. Bu da onların anlaşmasını zorlaştırır. Yengeç ile olan ilişkilerinde de iki tarafın yapısı birbirleri ile sürekli bir çekişme yaşamalarına ve birbirilerini küçümsemelerine neden olabileceğinden anlaşmaları zor olabilir.