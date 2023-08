Bu burçlar birbirleriyle asla anlaşamıyor! Sürekli tartışıyorsanız sebebi burcunuz olabilir…

BOĞA - ASLAN VE KOVA

Boğa burcu olan kişiler ile Aslan burcu olanlar zorluk yaşayabilir. Boğa burcunun çatışmacı olmayan, takdir etmeyi seven huyu karşısında Aslan burcu çok sert olabilir. Boğalar ilişkilerinde tek söz sahibi olmak isterken, Aslanlar her şeyi kendi bildikleri gibi yapmaya yatkındır. Boğa burcu, Kova burcuyla da sorun yaşayabilir. Boğa burcu her zaman bir adım atmadan önce detaylı şekilde düşünürken Kova burcu yapacaklarının sonucunu hiç düşünmez.