Bu tarihleri not alın! Kazalar, ani kayıplar, yangınlar... Astrolog Ayça Koçak yorumluyor

Son zamanlarda yaşanan ve hepimizi derinden üzen kazalar gibi felaketleri Astrolog Ayça Koçak'a sorduk.

- Son günlerde sıklıkla duyduğumuz trafik kazaları gibi toplu kazalar, hangi gökyüzü olaylarının tetiklenmesiyle oluşuyor? Bu kazaların devamı gelecek mi?

Kazalar genelde ay ve güneş tutulmasından birkaç gün önce veya sonrasında tutulmanın etkisiyle daha fazla tetiklenir. Dolunaylar da gergin enerji bulundurduğundan etkisi oldukça fazla oluyor.

Mars gezegeni patlamalar ve yangın gibi olayları tetikler. 20 Ağustos itibariyle Mars gezegeni ikizler burcuna geçiş yaptı ve retro hareketiyle 2023 Mart ayına kadar etkileri devam edecek. Bu esnada yaşanan Merkür retro pozisyonu da etkiyi büyütecektir.

Merkür retro tarihleri; 9 Eylül-5 Ekim 2022 & 28 Aralık 2022-20 Ocak 2023

Gökyüzü, 19 Eylül-10 Ekim arasında trafik kazaları, şiddet haberleri ve hepimizi derinden üzebilecek ani kayıplar, patlamalar, yangınlar gibi felaketlere açık…