Bu tarihleri not alın! Kazalar, ani kayıplar, yangınlar... Astrolog Ayça Koçak yorumluyor

Son zamanlarda yaşanan ve hepimizi derinden üzen kazalar gibi felaketleri Astrolog Ayça Koçak'a sorduk.
- Son günlerde sıklıkla duyduğumuz trafik kazaları gibi toplu kazalar, hangi gökyüzü olaylarının tetiklenmesiyle oluşuyor? Bu kazaların devamı gelecek mi?
Kazalar genelde ay ve güneş tutulmasından birkaç gün önce veya sonrasında tutulmanın etkisiyle daha fazla tetiklenir. Dolunaylar da gergin enerji bulundurduğundan etkisi oldukça fazla oluyor.
Mars gezegeni patlamalar ve yangın gibi olayları tetikler. 20 Ağustos itibariyle Mars gezegeni ikizler burcuna geçiş yaptı ve retro hareketiyle 2023 Mart ayına kadar etkileri devam edecek. Bu esnada yaşanan Merkür retro pozisyonu da etkiyi büyütecektir.
Merkür retro tarihleri; 9 Eylül-5 Ekim 2022 & 28 Aralık 2022-20 Ocak 2023
Gökyüzü, 19 Eylül-10 Ekim arasında trafik kazaları, şiddet haberleri ve hepimizi derinden üzebilecek ani kayıplar, patlamalar, yangınlar gibi felaketlere açık…
- Gökyüzünün bu açılarından özellikle etkilenecek dediğiniz burçlar var mıdır?
İkizler, Terazi, Koç, Boğa, Başak ve Oğlak burçları büyük etki altında olacak.
Tabii burada birçok etken bulunuyor. Kişilerin kadersel aldıkları etki, yani doğum haritaları da büyük önem taşıyor. Örneğin doğum haritasında yükselen noktasından geçen mars, yanıklara ve kazalara sebep verebilir ama genel itibariyle söylediğim burçların daha fazla dikkat etmesi önem taşımakta.
- Dünyada ve bireysel düzeyde tetiklenebilecek "kötü olaylar" neler olabilir?
Bireysel olarak doğum haritasında Mars hava grubu burçlarında olduğunda salgın hastalıklar daha fazla tetiklenir.
Mars ikizler sürecindeyken veba, deri hastalıkları, zehirlenmeler yine bulaşıcı hastalıklar konuşuyor olacağız.
Covid zorlu bir süreç yaşatmış olsa da artık yavaş yavaş sahneden iniyor diyebiliriz.
Hastalıklar türerken sağlık konularında tedirginliğimizi yine psikolojik olarak yaşıyor olacağız.
- Gökyüzü olaylarında herhangi bir hastalığın tetiklenmesi durumu da söz konusu mu?
Evet, 2023 yılında böceklerden veya insandan insana bulaşan deri hastalıkları gündemde olabilir. Aslında Covid bu sürecin başlangıç kısmıydı ve bağışıklık sistemini oldukça etkileyen bu hastalık sonrasında deri hastalıklarını daha yaygın görebiliriz.
Doğum haritasına göre kimler daha dikkatli olmalı?
Yükselen noktasını hangi gezegen etkisi altına alıyor ise o yıl içerisinde gezegenin tetikleyici özelliklerine maruz kalırız. Doğum haritası bir bütündür, evlerdeki gezegenlerin teması olayın içeriğinin detayını verecektir.
Mars; Yanık ve yaralar vb.
Satürn; Diş problemleri, cilt sorunları, kemiklere alınan darbeler vb.
Uranüs; Kas yırtılmaları, ani kazalar ve olağanüstü kayıpları yaşatır.