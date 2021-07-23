Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı: Kova dolunayı şifasıyla geliyor! İşte bizi bekleyen etkiler

23-24 Temmuz 2021'de Kova burcunda bir Dolunay ile ay döngüsünün zirvesine ulaşıyoruz. Bu aslında yaşayacağımız iki Kova Dolunayı 'ndan biri, önümüzdeki ay bir Kova Dolunayı daha yaşayacağız. Bu dolunayın pozitif etkileri ise hayatlarımızda büyük değişimler ortaya çıkarabilir.

"ŞİFA YOLCULUĞUNU TEMSİL EDİYOR"

Arka arkaya iki Kova Dolunayı'na sahip olmak, bu ayların birbiriyle uyum içinde çalışacağına işaret eder. Bu Dolunay'da bizim için karıştırılan her şeyin, 22 Ağustos'ta gelecek olan bir sonraki Dolunay ile bağlantılı olacağını görebiliriz.

Bir takvim yılı içinde iki dolunayın da Kova burcunda olması, bu burcun önemini vurgular. Kova, su taşıyıcısı tarafından temsil edilen bir hava burcudur.

Suyu taşıyan, dünyanın duygularını ifade eden suyu kabında toplayıp havanın gücüyle dönüştürebilme yeteneğine sahiptir. Su taşıyıcısı daha sonra onları dünyaya geri dökebilir, bu da bilinçte bir değişim getirir. Kova enerjisine doğal bir şifa kalitesi veren ve bu Temmuz Dolunayı'nda bağlantı kurabileceğimiz besleyici harekettir. Bu doğrudur çünkü Ruh Tıbbının Asteroidi Chariklo da şu anda aktiftir.

Chariklo, şifa yolculuğumuzun manevi tarafını temsil eder. Kendimizi bir iyileşme krizinde bulduğumuzda ortaya çıkabilecek daha yüksek amacı ve ruhsal gelişimi anlamak için görünmeyen dünyalara girmemize izin verir.

Chariklo şu anda Kova burcunda ve bu Dolunay ile kavuşumda, yatıştırıcı ve iyileştirici bir titreşim ekliyor. Kendimizi bir tür şifa yolculuğunda yürürken bulursak, Kovadaki Chariklo bizi şifamızın ruhsal yönünü düşünmeye çağırır.