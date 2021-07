Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Yengeç Yeni Ay'ında duygularının karşılığını bulacak olan burçlar...

KOÇ

Koç burçları için Yeni Ay'ın burcunuzun parolası "dikkat" oluyor. Koçlar, dürtüsel olmayı seviyor olsanız da bu dönemde düşünce ve eylemlerinize zaman ayırarak büyük bir fayda görebilirsiniz. Projelere, ilişkilere veya sözleşmelere kafa yorsanız bile sezgilerinizi harekete geçirmek ve kalbinizi takip etmek için zaman ayırın.



BOĞA

Yeni Ay ile kendinize şu soruyu sorun: Kalbinle bağlantı kurdun mu ? Muhtemelen son zamanlarda korkularınızın içinde yaşıyorsunuz. Ama bu ayki enerji sizi kendi duygu kuyunuzun derinliklerine dalmaya ve ne keşfettiğinizi görmeye teşvik ediyor. Gerçekten nasıl hissettiğinizi öğrenmek için ilişkilere ve durumlara duygusal merkezinizden yaklaşın.



İKİZLER

Algılama becerileriniz bu Yeni Ay ile yükseliyor. İkizler, yani kendi zihninizin iç işleyişini dinlemek ve takip etmek sizin için her zamankinden daha önemli. Düşüncelerinizden kaçmayın, onları kucaklayın ve sizi nereye götürdüklerini görün. Sezginiz her zamankinden daha güçlü, bu yüzden görmezden gelmeyin.



YENGEÇ

Bu senin ayın, Yengeç ! Kendinizi yenileme zamanı olan bu ay, olumlamalar ve öz bakım yoluyla benlik saygınızı güçlendirmeniz, ruh halinizi yükseltmenizin tam zamanı. Bedeninizde bol miktarda öz sevgi aktığını hissettiğinizde, hayallerinizi gerçekleştirme konusunda her zamankinden daha yetenekli olacaksınız.



ASLAN

Yeni Ay ile aydınlanmak ışıldamak için sizin zamanınız, neden o heyecan verici, ateşli enerjiyi oluşturmak için biraz zaman harcamayasınız? Bu ayın enerjisi duygularınızı artırabilir, bu nedenle bu duyguları ifade etmek için bir çıkış bulmanız önemlidir. Karamsar veya sinirli hissetmekten kaçınmak için rutininize daha fazla fiziksel egzersiz eklemeyi deneyebilirsiniz.



BAŞAK

Yeni Ay ile oldukça fazla Başak enerjisi hareket ediyor ve her zamankinden daha fazla köklenmiş ve bağlı hissetmenize yardımcı oluyor. Bu duygusal enerji sizi bitkin hissettirmiş olsa da, sevdiğiniz o dünyevi enerji atmosfere sızmaya başladığında rahat bir nefes alabilirsiniz. Sadece bu duyguları gözden kaçırmayın ve bir şekilde ifade etmenin bir yolunu bulmayı tercih edin.



TERAZİ

Bu Yeni Ay ile "hayır" deme pratiği yapmanın zamanı geldi. Şu anda sorumluluk içinde boğuluyormuş gibi hissedebilirsiniz ve bu, içgüdülerinizi görmezden gelmenizin bir sonucu olabilir. Kendinize zaman ayırmaya ihtiyacınız varsa konuşmanın ve çevrenizdekilere haber vermenin zamanı geldi. Bu ay başkalarının iyiliği için kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin.



AKREP

Yardım istemeyi sevmiyorsunuz Akrepler, ama bazen bunun hayatta gerekli bir durum olduğunu unutmayın. Başa çıkabileceğinizden fazla sorumluluk mu üstlendiniz? Boğuluyormuş gibi mi hissediyorsun? O zaman çevrenizdekilere ulaşmıyorsunuz ve bunun sonuçlarını hissetmeye başlıyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sizi gerçekten seven yardım istemekten korkmayın!



YAY

Yeni Ay enerjisi, size çevrenizdeki herkesin üzerinize geldiği hissini yaratabilir. Arkadaş canlısı enerjiniz kendinizi şu anda ortaya koymanıza yardımcı olduğu için, yeni tanıdıklar ve bağlantılar kurmak için harika bir zaman. Diğerleri fikirlerinize daha açık olacak, bu yüzden hepsini kendinize saklamayın.



OĞLAK

Yeni Ay sizlere bu dönemde cesaret getiriyor. Sizler, kendiniz için güçlü olmayı, ıstırabı takdire şa,yan bulabilirken, arkadaşlarınız ve aileniz sizin yanınızda olmak istiyor. Onların nezaketini sevgisini değerlendirdiniz mi? Kendinize sınırlar koyan yapınızı bu dönemde yıkabilirsiniz. Daha güçlü, daha derin bağlar oluşturmak için sevdiklerinize karşı savunmasız ve açık olun.



KOVA

Yeni Ay ile herkes çok hassas. Bu enerji ile kendinizi ifade ederken kullanacağınız her cümleyi kurarken daha duyarlı olmanız gerekebilir. Kendi duyarlılığınızı dünyaya yansıttığınızda karşılığını alabileceğiniz bir döneme girmiş durumdasınız. Bu nedenle duygularınızı saklamayın veya onlardan kaçmayın. Aksine bugünlerde onları kucaklayın ve ifade edin.



BALIK

Yeni Ay ile gelen sezgileriniz sayesinde bu ay Ay'ın parıltısıyla aydınlanacaksınız. Bu durum, kesinlikle içgüdülerinizi görmezden gelmenin değil, nereye götürürlerse götürsün onları takip etmenin zamanıdır. Kendini ifade etme ve yaratıcılık, bu psişik hediyeleri şu anda daha da büyütmenize yardımcı olabilecek iki şeydir.