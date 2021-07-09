Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı! Yengeç Yeni Ay'ında duygularının karşılığını bulacak olan burçlar...

Ay, Yengeç burcunu yönetir ve ayın okyanusun gelgitlerini etkilemesi gibi, duygulardaki gelgitler de aynı derecede güçlü bir şekilde etkilenir. En yüksek zirvelerden en düşük en düşüklere gitme olasılığı vardır.
KALBİNİZİN HAYATINIZI YÖNLERDİRMESİNE İZİN VERMENİN ZAMANI
Yengeç tüm duyguları açığa çıkarır ve bunu saklamanın bir anlamı yoktur. Bastırılan her şey öne çıktığı bu Yeni Ay'da ve Yengeç'in ay ışınları altında sevgiye bağlı duygular yükselişe geçecek ve aydınlanacak. Bu duyguların ele alınması, onlardan öğrenilmesi ve en önemlisi serbest bırakılması gerekir.
Yengeç burcu Astrolojide bir başlatıcı olduğu anlamına gelen kardinal bir işarettir. Yengeç burcundaki Yeni Ay, duygusal alanda değişiklikler anlamına gelir. Kendiniz ve duygusal hassasiyetlerinizi tetiklemesine izin verdiğiniz durum ve kişiler hakkında oluşturduğunuz kurgular üzerinde düşünmenin zamanı gelmiş olabilir. Bu, illüzyonları görebileceğiniz ve böylece kendinizi sıkışmış veya güvensiz hissetmekten kurtulabileceğiniz zamandır.
YENİ AY KENDİNİZE SORU SORMAK İÇİN MÜKEMMEL ZAMAN
Hayatının misyonunu yerine getiriyor musunuz?
Olumlu değişiklikler yapıyor musunuz?
Daha fazlasını yapıp katkıda bulunabileceğinizi düşünüyor musunuz?
Bazı güvenlik sorunlarınız olabilir. Kendinizi biraz güçlendirmenin zamanının geldiğini düşünüyor olabilirsiniz!
Yeni Ay'ın gerektirdiği her şey derin yansımalarla ilgilidir. Ayrıca, ailenizin getirdiği sıcak duygular gibi, hayattaki küçük şeyleri takdir etmenize de rehberlik edecektir. Böylece yaşadığınız yoğun stresi ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır.
Garip bir şekilde aşırı duygulardan geçtiğinizi hissedebilirsiniz. Affetmek ve unutmak, her türlü depresyondan kaçınmak için çok önemlidir.
Zengin bir duygusal tezahür yaşayacaksınız ve bu, dünyaya ait olma duygunuzu hissetmenizi sağlayan oldukça yaratıcı bir zaman olacak.
AY ENERJİSİNİ ŞU SÖZLER İLE POZİTİF OLARAK KULLANIN
Ruhum evrenin ritmiyle titriyor. Kalbimi empatiye ve şefkate açıyorum. Duygularım daha derin bir bilinçle dengeleniyor. Işık saçıyorum ve sevincim, bilgeliğim ve zenginliğim korunuyor. Seviyor, seviliyor ve sevginin gücünün ışığında korunuyorum.
KOÇ
Koç burçları için Yeni Ay'ın burcunuzun parolası "dikkat" oluyor. Koçlar, dürtüsel olmayı seviyor olsanız da bu dönemde düşünce ve eylemlerinize zaman ayırarak büyük bir fayda görebilirsiniz. Projelere, ilişkilere veya sözleşmelere kafa yorsanız bile sezgilerinizi harekete geçirmek ve kalbinizi takip etmek için zaman ayırın.
BOĞA
Yeni Ay ile kendinize şu soruyu sorun: Kalbinle bağlantı kurdun mu ? Muhtemelen son zamanlarda korkularınızın içinde yaşıyorsunuz. Ama bu ayki enerji sizi kendi duygu kuyunuzun derinliklerine dalmaya ve ne keşfettiğinizi görmeye teşvik ediyor. Gerçekten nasıl hissettiğinizi öğrenmek için ilişkilere ve durumlara duygusal merkezinizden yaklaşın.
İKİZLER
Algılama becerileriniz bu Yeni Ay ile yükseliyor. İkizler, yani kendi zihninizin iç işleyişini dinlemek ve takip etmek sizin için her zamankinden daha önemli. Düşüncelerinizden kaçmayın, onları kucaklayın ve sizi nereye götürdüklerini görün. Sezginiz her zamankinden daha güçlü, bu yüzden görmezden gelmeyin.
YENGEÇ
Bu senin ayın, Yengeç ! Kendinizi yenileme zamanı olan bu ay, olumlamalar ve öz bakım yoluyla benlik saygınızı güçlendirmeniz, ruh halinizi yükseltmenizin tam zamanı. Bedeninizde bol miktarda öz sevgi aktığını hissettiğinizde, hayallerinizi gerçekleştirme konusunda her zamankinden daha yetenekli olacaksınız.
ASLAN
Yeni Ay ile aydınlanmak ışıldamak için sizin zamanınız, neden o heyecan verici, ateşli enerjiyi oluşturmak için biraz zaman harcamayasınız? Bu ayın enerjisi duygularınızı artırabilir, bu nedenle bu duyguları ifade etmek için bir çıkış bulmanız önemlidir. Karamsar veya sinirli hissetmekten kaçınmak için rutininize daha fazla fiziksel egzersiz eklemeyi deneyebilirsiniz.
BAŞAK
Yeni Ay ile oldukça fazla Başak enerjisi hareket ediyor ve her zamankinden daha fazla köklenmiş ve bağlı hissetmenize yardımcı oluyor. Bu duygusal enerji sizi bitkin hissettirmiş olsa da, sevdiğiniz o dünyevi enerji atmosfere sızmaya başladığında rahat bir nefes alabilirsiniz. Sadece bu duyguları gözden kaçırmayın ve bir şekilde ifade etmenin bir yolunu bulmayı tercih edin.
TERAZİ
Bu Yeni Ay ile "hayır" deme pratiği yapmanın zamanı geldi. Şu anda sorumluluk içinde boğuluyormuş gibi hissedebilirsiniz ve bu, içgüdülerinizi görmezden gelmenizin bir sonucu olabilir. Kendinize zaman ayırmaya ihtiyacınız varsa konuşmanın ve çevrenizdekilere haber vermenin zamanı geldi. Bu ay başkalarının iyiliği için kendi ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin.
AKREP
Yardım istemeyi sevmiyorsunuz Akrepler, ama bazen bunun hayatta gerekli bir durum olduğunu unutmayın. Başa çıkabileceğinizden fazla sorumluluk mu üstlendiniz? Boğuluyormuş gibi mi hissediyorsun? O zaman çevrenizdekilere ulaşmıyorsunuz ve bunun sonuçlarını hissetmeye başlıyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda sizi gerçekten seven yardım istemekten korkmayın!
YAY
Yeni Ay enerjisi, size çevrenizdeki herkesin üzerinize geldiği hissini yaratabilir. Arkadaş canlısı enerjiniz kendinizi şu anda ortaya koymanıza yardımcı olduğu için, yeni tanıdıklar ve bağlantılar kurmak için harika bir zaman. Diğerleri fikirlerinize daha açık olacak, bu yüzden hepsini kendinize saklamayın.
OĞLAK
Yeni Ay sizlere bu dönemde cesaret getiriyor. Sizler, kendiniz için güçlü olmayı, ıstırabı takdire şa,yan bulabilirken, arkadaşlarınız ve aileniz sizin yanınızda olmak istiyor. Onların nezaketini sevgisini değerlendirdiniz mi? Kendinize sınırlar koyan yapınızı bu dönemde yıkabilirsiniz. Daha güçlü, daha derin bağlar oluşturmak için sevdiklerinize karşı savunmasız ve açık olun.
KOVA
Yeni Ay ile herkes çok hassas. Bu enerji ile kendinizi ifade ederken kullanacağınız her cümleyi kurarken daha duyarlı olmanız gerekebilir. Kendi duyarlılığınızı dünyaya yansıttığınızda karşılığını alabileceğiniz bir döneme girmiş durumdasınız. Bu nedenle duygularınızı saklamayın veya onlardan kaçmayın. Aksine bugünlerde onları kucaklayın ve ifade edin.
BALIK
Yeni Ay ile gelen sezgileriniz sayesinde bu ay Ay'ın parıltısıyla aydınlanacaksınız. Bu durum, kesinlikle içgüdülerinizi görmezden gelmenin değil, nereye götürürlerse götürsün onları takip etmenin zamanıdır. Kendini ifade etme ve yaratıcılık, bu psişik hediyeleri şu anda daha da büyütmenize yardımcı olabilecek iki şeydir.